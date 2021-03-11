Путін вважає Медведчука своєю людиною, відповідно, буде реакція на санкції проти нього, - "слуга народу" Гурін

Можливою відповіддю Росії на введення санкцій РНБО проти Віктора Медведчука можуть бути провокації на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу" Дмитро Гурін, коментуючи введення санкцій РНБО проти кума Путіна, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука і його оточення.

За його словами, поки що він не бачить реакції ОПЗЖ на введення санкцій: "А що вони можуть зробити? Санкції накладені, трубу забрали".

Разом з тим, Гурін погодився, що можливою відповіддю можуть бути провокації на Донбасі.

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"Знаєте, з одного боку, це дуже небезпечно - думати, що воює з нами ядерна держава примітивно влаштована. Ні, це не так. З іншого боку, не варто її демонізувати. Ось, ви говорите про think-tanks. Ось вам і результат їх think-tanks - 2014 рік! Де пів країни впали до їх ніг? Ось і весь рівень. Десь, звичайно, вони більш успішні. А десь - ні. Але повертаючись до нашої розмови: за наявної у них величезної кількості танків, снарядів та ін. - чи можуть вони влаштовувати ескалацію на лінії зіткнення? Звичайно, можуть. Я думаю, важливо розуміти ще й те, що Путін, наскільки я міг спостерігати 21 рік його правління, - ставиться до історії "Медведчук – моя людина"- серйозно. Ця історія, про особисті прямі зв'язки, для нього важлива. Він вважав "своєю людиною" Шредера, Трампа. Він вважає і Медведчука своєю людиною; відповідно, реакція Путіна буде, і ми повинні враховувати ту серйозність, з якою він ставиться до цього питання", - резюмував Гурін.

З повним тестом інтерв'ю нардепа СН Дмитра Гуріна "Справа Стерненка - це демонстрація значно страшнішої речі. Виправдувальних вироків по Одесі - менше 2%" можна ознайомитись тут.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.