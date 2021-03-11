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Путін вважає Медведчука своєю людиною, відповідно, буде реакція на санкції проти нього, - "слуга народу" Гурін

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Путін вважає Медведчука своєю людиною, відповідно, буде реакція на санкції проти нього, -

Можливою відповіддю Росії на введення санкцій РНБО проти Віктора Медведчука можуть бути провокації на Донбасі.

Про це Цензор.НЕТ розповів в інтерв'ю "слуга народу" Дмитро Гурін, коментуючи введення санкцій РНБО проти кума Путіна, нардепа ОПЗЖ Віктора Медведчука і його оточення.

За його словами, поки що він не бачить реакції ОПЗЖ на введення санкцій: "А що вони можуть зробити? Санкції накладені, трубу забрали".

Разом з тим, Гурін погодився, що можливою відповіддю можуть бути провокації на Донбасі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Канали Медведчука закриті, але українці все одно активно дивляться російське телебачення, - Ткаченко

"Знаєте, з одного боку, це дуже небезпечно - думати, що воює з нами ядерна держава примітивно влаштована. Ні, це не так. З іншого боку, не варто її демонізувати. Ось, ви говорите про think-tanks. Ось вам і результат їх think-tanks - 2014 рік! Де пів країни впали до їх ніг? Ось і весь рівень. Десь, звичайно, вони більш успішні. А десь - ні. Але повертаючись до нашої розмови: за наявної у них величезної кількості танків, снарядів та ін. - чи можуть вони влаштовувати ескалацію на лінії зіткнення? Звичайно, можуть. Я думаю, важливо розуміти ще й те, що Путін, наскільки я міг спостерігати 21 рік його правління, - ставиться до історії "Медведчук – моя людина"- серйозно. Ця історія, про особисті прямі зв'язки, для нього важлива. Він вважав "своєю людиною" Шредера, Трампа. Він вважає і Медведчука своєю людиною; відповідно, реакція Путіна буде, і ми повинні враховувати ту серйозність, з якою він ставиться до цього питання", - резюмував Гурін.

З повним тестом інтерв'ю нардепа СН Дмитра Гуріна "Справа Стерненка - це демонстрація значно страшнішої речі. Виправдувальних вироків по Одесі - менше 2%" можна ознайомитись тут.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 19 лютого РНБО запровадила санкції проти глави політради ОПЗЖ, кума Путіна Віктора Медведчука, його дружини Оксани Марченко та їхнього оточення. Загалом під санкції потрапили 8 фізичних і 19 юридичних осіб. У РНБО запровадження санкцій пояснюють тим, що Медведчук фінансував тероризм. Відповідне кримінальне провадження розслідує СБУ.

Сам Медведчук заявив, що санкції проти нього та його сім'ї є незаконними.

Автор: Анастасія Потіха
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А на передовій наші люди ..так і перекажіть ****** потроху Путіну...
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11.03.2021 10:15 Відповісти
- Кто в Советской России не подвергается опасности, тем более человек в таком положении, как Воробьянинов? Усы, Елена Станиславовна, даром не сбривают. (с)
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11.03.2021 10:17 Відповісти
Може ще "вірний піхотинець" Путіна забажає вибачень? Це більш реальна загроза для ЗЕ.
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11.03.2021 10:21 Відповісти
Ты не человек, а идиот. По предложению Меркель Медведчук был посредником между Украиной и Расией.
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11.03.2021 10:42 Відповісти
По предложенію меркель, нас не пустили в НАТО у 2008-му, по її предложенію нам не давали летальної зброї, по її предложенію будують російський Північний потік-2, по її предложенію мінський договір... Що далі?
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11.03.2021 11:26 Відповісти
От того, что тебе не нравится дождь - он не прекратится. Учись жить в реальности.
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11.03.2021 11:39 Відповісти
І що тепер треба мовчки дивитись як ХЛО нашіх хлонців вбиває із за сраного Медведчука...Та прості ше прибрати суть проблеми і все.
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11.03.2021 10:45 Відповісти
На Європу мало надії. От на допомогу Штатів і Англії можна сподіватися і прислухатися до них.
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11.03.2021 11:32 Відповісти
 
 