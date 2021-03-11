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Новини Політика України
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МОЗ (3877) відставка (1213) Степанов Максим (2011) Разумков Дмитро (1445)

Не думаю, що питання про відставку Степанова буде розглянуто найближчим часом, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Не думаю, що питання про відставку Степанова буде розглянуто найближчим часом, - Разумков

Найближчим часом питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова не розглядатиметься. При цьому є фракції, які давно виступають за зміну голови МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"По-різному оцінюють ситуацію навколо вакцини, тому є фракції, які вже ініціювали цей процес (відставки Степанова. - Ред.), до того ж ініціювали його давно. Я не думаю, що в найближчому майбутньому це питання буде розглянуто", - сказав глава парламенту.

Крім того, кажучи про свою оцінку ситуацію з вакцинацією і дії МОЗ щодо цього питання, Разумков заявив про брак комунікаційної стратегії для популяризації вакцинації.

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Автор: Наталя Джума
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В воровском кодлане Кломойского сегодня очередь кукарекать украинцам барыге Раумкову.
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11.03.2021 09:48 Відповісти
Еще бы,ахметка купил ему лицензию неприкосновенности минимум на два года.
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11.03.2021 09:49 Відповісти
Вас, гнидовский кагал, весь разгонять давно было нужно...
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11.03.2021 09:49 Відповісти
Да блин, люди давно готовы вакцинироваться пфайцером или модерной, как в Молдове, США, Израиле или странах Европы. Но не руским спутником, китайским синоваком или подделкой астразенеки из индии.
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11.03.2021 09:59 Відповісти
так нема навіть цих
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11.03.2021 10:21 Відповісти
бо бидло разумков не отставіт бидла стєпанова.
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11.03.2021 10:02 Відповісти
Не можете уволить, заставьте работать. Весь мир смеется над темпами вакцинации в Украине. Даже та вакцина, что есть, не можете использовать эффективно. Даже до сих пор не дана команда записываться желающим на вакцинацию через семейных врачей. Наверное думаете, что у украинских пенсионеров есть смартфоны с приложением Дия. Да вы просто тяните с составлением списка записи на вакцинацию Хватить излишками вакцин вакцинировать меров, молодых здоровых Слуг народа и других чиновников. На излишки можно пригласить других медиков, которые не работают с Ковид или людей преклонного возраста, может кому то спасете жизнь.
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11.03.2021 10:07 Відповісти
зачем менять того,кто делится монетами?"служивые" личных карманов,а "мудрый нарид" куй с ним пусть сам себе живет
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11.03.2021 10:09 Відповісти
Вакцинация провалена, мед.реформа не делается, более того происходит откат во времена мадам богатыревой, а за степашка непотопляемый и кто его "покровитель"?
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11.03.2021 10:40 Відповісти
Гиппократ,
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11.03.2021 12:34 Відповісти
как может предатель розумный увольть идиота степанова
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11.03.2021 13:21 Відповісти
який сенс по середині початого діла коней міняти? поки новий увійде у справи, час мине.
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11.03.2021 14:33 Відповісти
 
 