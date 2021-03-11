Не думаю, що питання про відставку Степанова буде розглянуто найближчим часом, - Разумков

Найближчим часом питання відставки міністра охорони здоров'я Максима Степанова не розглядатиметься. При цьому є фракції, які давно виступають за зміну голови МОЗ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "РБК-Україна" заявив спікер парламенту Дмитро Разумков.

"По-різному оцінюють ситуацію навколо вакцини, тому є фракції, які вже ініціювали цей процес (відставки Степанова. - Ред.), до того ж ініціювали його давно. Я не думаю, що в найближчому майбутньому це питання буде розглянуто", - сказав глава парламенту.

Крім того, кажучи про свою оцінку ситуацію з вакцинацією і дії МОЗ щодо цього питання, Разумков заявив про брак комунікаційної стратегії для популяризації вакцинації.

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