УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8974 відвідувача онлайн
Новини Політика України
501 21
ВР (11779) Разумков Дмитро (1445) Денис Шмигаль (2721)

У Раді немає критичної маси, яка б могла ініціювати відставку Шмигаля, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У Раді немає критичної маси, яка б могла ініціювати відставку Шмигаля, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом не буде відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Критичної маси, яка б сьогодні в парламенті могла ініціювати цей процес, я поки не бачу", - сказав він.

Разумков також додав, що якщо говорити про повне перезавантаження Кабміну, потрібно розуміти, хто йде замість нього.

"Від прем'єр-міністра, звичайно, залежить багато, так само, як від голови Верховної Ради, але не все залежить від нього. Залежно від того, хто поруч, хто відповідає за той чи інший напрям, наскільки він чесний перед тобою, перед собою і перед законом - дуже багато залежить", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про те, чи потрібен Україні сильніший прем'єр.

Також читайте: Не думаю, що питання про відставку Степанова буде розглянуто найближчим часом, - Разумков

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+1
В отношении отставки - не знаю... Но, то, что на ближайшее время состоится марафонский забег с финишем в Ростове - считаю весьма вероятным.
показати весь коментар
11.03.2021 10:07
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
разумков со шмыгалем - ахметовская шобла. кто ж его снимет
показати весь коментар
11.03.2021 09:54 Відповісти
Шмигаль, чи Чмигало? "...да какая разница."
показати весь коментар
11.03.2021 09:59 Відповісти
В Раде нет критической массы/ барыге следует огласить весь список того чего нет в Раде.
показати весь коментар
11.03.2021 10:00 Відповісти
Там маса одного Юзика чого тільки вартує, не треба прибіднятися.
показати весь коментар
11.03.2021 10:08 Відповісти
Единственный существенный вопрос: на какие деньги живёт страна, при наличии такой громадной дыры в бюджете ?
Кто оплачивает банкет ? Если не МВФ, то кто ? Кроме северо-восточных соседей - больше некому.
У вас там очередной госизмены нет ? Как в операции с "вагнеровцами".
показати весь коментар
11.03.2021 10:01 Відповісти
Рада-гівно...
показати весь коментар
11.03.2021 10:04 Відповісти
Узеленські нюхають кокс по черзі. Сьогодні зранку нюхнув Разумков.
показати весь коментар
11.03.2021 10:05 Відповісти
Есть фракция ЕС. Там все - очень достойные люди.
показати весь коментар
11.03.2021 10:07 Відповісти
Да в тот же день когда Царь создаст 25 миллионов высокотехнологичных рабочих мест !
Он ведь обещал. Правда, не повышать пенсионный возраст он тоже обещал. Ну, чего он только не обещал !
показати весь коментар
11.03.2021 10:26 Відповісти
В отношении отставки - не знаю... Но, то, что на ближайшее время состоится марафонский забег с финишем в Ростове - считаю весьма вероятным.
показати весь коментар
11.03.2021 10:07 Відповісти
разумкова першого потрібно у відставку
показати весь коментар
11.03.2021 11:16 Відповісти
 
 