У Раді немає критичної маси, яка б могла ініціювати відставку Шмигаля, - Разумков

Глава Верховної Ради Дмитро Разумков заявив, що найближчим часом не буде відставки прем'єр-міністра Дениса Шмигаля.

Про це Разумков розповів в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

"Критичної маси, яка б сьогодні в парламенті могла ініціювати цей процес, я поки не бачу", - сказав він.

Разумков також додав, що якщо говорити про повне перезавантаження Кабміну, потрібно розуміти, хто йде замість нього.

"Від прем'єр-міністра, звичайно, залежить багато, так само, як від голови Верховної Ради, але не все залежить від нього. Залежно від того, хто поруч, хто відповідає за той чи інший напрям, наскільки він чесний перед тобою, перед собою і перед законом - дуже багато залежить", - сказав Разумков, відповідаючи на питання про те, чи потрібен Україні сильніший прем'єр.

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