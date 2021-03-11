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2020 рік став найбільш смертоносним в історії США: померли понад 3 млн осіб, - Politiсo

Новини Цензор.НЕТ Суспільство За кордоном

2020 рік став найбільш смертоносним в історії США: померли понад 3 млн осіб, - Politiсo

2020 рік став найбільш смертоносним у задокументованій історії США через коронавірус.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це найближчим часом офіційно оголосять Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC), розповіли два джерела Politiсo.

У США в 2020-му померли понад три мільйони осіб. З них майже 400 тисяч - від коронавірусу. Вірус став третьою за частотою причиною смерті американців, поступившись лише серцево-судинним і онкологічним захворюванням.

Через пандемію смертність у 2020 році у США збільшилася на 15% порівняно з 2019-м. Це найзначніше зростання з 1918 року, коли під час Першої світової війни сотні тисяч людей померли від іспанського грипу.

За інформацією CDC, на цей момент у США у зв'язку з коронавірусом померли 526 213 осіб.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
Вот что бывает, когда страной правит невежда и клоун.
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11.03.2021 10:21
+3
мощно Китай мстит, мощно. Но я на стороне США. 2020 год стал самым смертоносным в истории США: умерли более 3 млн человек, - Politiсo - Цензор.НЕТ 6162
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11.03.2021 10:08
+2
Ля... Отож. Трумп, паскуда, своим бездействием немало в сём виновен.
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11.03.2021 10:15
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мощно Китай мстит, мощно. Но я на стороне США. 2020 год стал самым смертоносным в истории США: умерли более 3 млн человек, - Politiсo - Цензор.НЕТ 6162
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11.03.2021 10:08 Відповісти
вот она Третья Мировая
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11.03.2021 10:11 Відповісти
_Не, конечно. Когда и если (ну её на!) она начнётся, то это будут события такого масштаба, размаха и последствий для людства, что никто не усомнится (ежели успеет): да, курва, это именно она. Но не надо!
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11.03.2021 10:18 Відповісти
просто Терминатор Джеймса Камерона делает такое представление о Третей Мировой
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11.03.2021 10:31 Відповісти
Ну да, умерло дополнительно 0.15% населения, почти все глубокие старики или сильно больные люди, трагедия вселенского маштаба.
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11.03.2021 10:40 Відповісти
ха! так вы ж этого и добивались.) и в Украине тоже нужна "оптимизация" населения , шо усиленно и делают, неговоря уже про паЧпорта
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11.03.2021 10:15 Відповісти
Ля... Отож. Трумп, паскуда, своим бездействием немало в сём виновен.
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11.03.2021 10:15 Відповісти
Начинаешь понимать что в Америке особых катаклизмов никогда и не было. Везучая страна.
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11.03.2021 10:21 Відповісти
Природных катаклизмов в США хватает ( торнадо, горят леса , жуткие морозы и снег, ....) , а от разрушительных войн 20 века их спасал океан .
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11.03.2021 10:32 Відповісти
но при этом США участвовали во всех войнах 20 века. И ни одну не проиграли, прикинь.
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11.03.2021 10:33 Відповісти
Да , но не на своей территории. Поражения всё же были - Корея, Вьетнам , Куба, Афган .....
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11.03.2021 10:44 Відповісти
Вот что бывает, когда страной правит невежда и клоун.
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11.03.2021 10:21 Відповісти
Ковид свирепствует там, где самые вумные. Инопланетяне поняли, слишком земляне далеко зашли, надо трошки приостановить. Вот кто переболел этим вирусом, сразу заметно, если послушаешь их выступление в СМИ, на каналах, в комментах, кстати тоже.
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11.03.2021 10:23 Відповісти
Так что Байден делает абсолютно правильно, что открывает границы для мигрантов.

Им теперь нужны рабочие руки.
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11.03.2021 10:34 Відповісти
Та мабуть не тільки в США . І це ще вакцин на після дію ніхто не провіряв.
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11.03.2021 10:40 Відповісти
Проверили уже 95 миллионов человек в одних только Штатах. Рога и крылья ни у кого не выросли. Побочные эффекты встречаются примерно с такой же частотой, как и при прививках от гриппа. У нас не принято колоться вакциной от гриппа, но в Штатах это ежегодно делают десятки миллионов человек. Просто потому, что если не сделать, стоимость медицинской страховки существенно возрастает. Я так понимаю, к графику вакцинации у них просто добавится ещё один пункт. Потому как там, в штатах, даже самые упоротые антипрививочники вынуждены колоться от кори, от полиомелита и прочих опасных вирусных заболеваний. Строго по расписанию. Не, отказаться ты можешь, конечно. Но тогда уж отказывайся от медицинской страховки, а следом от работы, от кредитов в банке, картонная коробка уже ждет тебя.
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11.03.2021 13:10 Відповісти
це так по правді ніхто вам не скаже, а скажуть так як ВИ Побочные эффекты встречаются примерно с такой же частотой, как и при прививках от гриппа. Тут один пише про цю вакцинацію так-
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11.03.2021 13:39 Відповісти
Мне интересно, почему побочные эффекты от белковых вакцин вообще принципиально должны различаться. В основе любого побочного эффекта - неадекватно сильная реакция иммунной системы данного конкретного человека на патогенный белок в организме. А они хорошо изучены и давно известны медикам. Если это, конечно медик, а не коновал после советского мединститута. В этой среде, да, ходят разнообразные легенды сродни средевековым.
Так что выбор между прививаться и не прививаться - чисто математический. Те, которые выбрали "не прививаться", выбрали вероятность заболеть и умереть в двух случаях из ста. А те, которые выбрали "прививаться" - вероятность умереть от анафилактического шока в одном случае из десяти тысяч. И то, это если врачи не смогут оказать вовремя помощь. Но вообще да, мы каждый день делаем подобный жестокий выбор вероятностей. Такова жизнь.
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11.03.2021 14:20 Відповісти
Якась відверта *****. Вікі стверджує що населення США 350млн ( в іншому місці 450млн??) а середня тривалість життя 80 років, тобто 350 млн/ 80= 4375000! Майже 4,5 млн людей кожного року досягають віку середньої тривалості життя, звісно це не коректно, адже в різних вікових групах різна кількість, проте достатньо щоб зрозуміти що вся ця статистика повна хня ))
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11.03.2021 10:41 Відповісти
Какие-то странные расчеты и странные выводы. Не, ну я понимаю, если бы все, достигшие возраста 80 лет, немедленно умерли. Вы вообще понимаете, что такое медиана в статистике?
И да, 15% в год рост общей смертности в стране - это очень много. Достаточно, чтобы начинать что-то делать.
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11.03.2021 12:58 Відповісти
Ну скажем так, не « страньше» статистики) згідно цієї статистики )) я не заперечую ні коронавірусу, ні користі вакцини при боротьбі з хворобами, ні смертності від ковід, лиш звертаю увагу, що цифри з вільного доступу якось не в'яжуться( на фоні інших хм «странностей» не знаю що і думати. Про всяк випадок про вакцинуюсь пфайзером коли стане можливим його купити.
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12.03.2021 01:05 Відповісти
Просто в рассуждениях ошибка. Средняя продолжительность жизни - это не среднее арифметическое, это медианное значение. Это значит, что 50% населения умрет после 80-ти лет. А будет ли это в в 81, 91, или в 101 год, средняя продолжительность жизни не говорит.
А мы не знаем возрастную структуру населения США. Поэтому математически некорректно просто брать одну восьмидесятую от всего населения. Это так не работает.
А вот сравнивать со смертностью за прошлый и позапрошлый год - вполне корректно. Если в стране больше не было никаких иных катастроф и происшествий, а их, насколько я знаю, не было, весь рост смертности смело можно приписывать новому фактору. Даже наоборот, прошлогодние карантинные сидения дома однозначно уменьшили смертность в ДТП, от преступности и прочие подобные причины, так что этот рост смертности даже больше.
Но статистические данные надо изучать, используя методы математической статистики, а не абстрактный "здравый смысл".
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12.03.2021 09:56 Відповісти
Жнива скорботи в колгоспі ім. Клауса Шваба урочисто проведені головою колгоспу Білом Гейтсом і бригадиром буксирної бригади Ральфом Баріком.
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11.03.2021 11:09 Відповісти
нехило Трамп попрезидентствовал..
а шо ж "наша" аматорка-аніматорка, крыхитка Зеля со своей ЗеОПой, полной засланцев???.. сцарює й далі на нашу голову?
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11.03.2021 11:14 Відповісти
Потрібно взяти що і населення в штатах з кожним роком зьільшується)
Ніхто якісної статистики не дає. Гебельс люто заздрить
Коронопараноя триває. Кожне третє повідомлення в новинах про ковід.
Ведіть здоровий спосіб життя, не дивіться новин і буде все Ок
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11.03.2021 13:25 Відповісти
Если бы не решительные и верные действий администрации Трампа, было бы гораздо хуже.
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12.03.2021 03:19 Відповісти
 
 