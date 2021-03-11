2020 рік став найбільш смертоносним в історії США: померли понад 3 млн осіб, - Politiсo
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2020 рік став найбільш смертоносним у задокументованій історії США через коронавірус.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це найближчим часом офіційно оголосять Центри з контролю і профілактики захворювань (CDC), розповіли два джерела Politiсo.
У США в 2020-му померли понад три мільйони осіб. З них майже 400 тисяч - від коронавірусу. Вірус став третьою за частотою причиною смерті американців, поступившись лише серцево-судинним і онкологічним захворюванням.
Через пандемію смертність у 2020 році у США збільшилася на 15% порівняно з 2019-м. Це найзначніше зростання з 1918 року, коли під час Першої світової війни сотні тисяч людей померли від іспанського грипу.
За інформацією CDC, на цей момент у США у зв'язку з коронавірусом померли 526 213 осіб.
Будь ласка, зачекайте...
Им теперь нужны рабочие руки.
Так что выбор между прививаться и не прививаться - чисто математический. Те, которые выбрали "не прививаться", выбрали вероятность заболеть и умереть в двух случаях из ста. А те, которые выбрали "прививаться" - вероятность умереть от анафилактического шока в одном случае из десяти тысяч. И то, это если врачи не смогут оказать вовремя помощь. Но вообще да, мы каждый день делаем подобный жестокий выбор вероятностей. Такова жизнь.
И да, 15% в год рост общей смертности в стране - это очень много. Достаточно, чтобы начинать что-то делать.
А мы не знаем возрастную структуру населения США. Поэтому математически некорректно просто брать одну восьмидесятую от всего населения. Это так не работает.
А вот сравнивать со смертностью за прошлый и позапрошлый год - вполне корректно. Если в стране больше не было никаких иных катастроф и происшествий, а их, насколько я знаю, не было, весь рост смертности смело можно приписывать новому фактору. Даже наоборот, прошлогодние карантинные сидения дома однозначно уменьшили смертность в ДТП, от преступности и прочие подобные причины, так что этот рост смертности даже больше.
Но статистические данные надо изучать, используя методы математической статистики, а не абстрактный "здравый смысл".
а шо ж "наша" аматорка-аніматорка, крыхитка Зеля со своей ЗеОПой, полной засланцев???.. сцарює й далі на нашу голову?
Ніхто якісної статистики не дає. Гебельс люто заздрить
Коронопараноя триває. Кожне третє повідомлення в новинах про ковід.
Ведіть здоровий спосіб життя, не дивіться новин і буде все Ок