Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому утримався від голосування за введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів NewsOne, Zik і "112 Україна". За його словами, таке рішення було ухвалено через те, що не було представлено додаткової інформації про фінансування тероризму.
Про це Разумков заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Він зазначив, що перше засідання РНБО, на якому приймалося рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.
"Це один з форматів - так зване письмове опитування. В пакеті документів був проєкт рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться, і та постанова Верховної Ради, яка була проголосована ще в 2018 році. Додаткової інформації не було. Ні позиції СБУ, ні позиції інших учасників процесу я, на жаль, не знаю", - заявив Разумков.
Спікер парламенту додав, що якщо говорити про те, що санкції пов'язані з терористичною діяльністю, то відповідно до закону повинні бути підозри і затримання.
"Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи. Тому що персоналії можуть змінюватися, але головне, щоб не змінювався підхід", - пояснив свою позицію Разумков.
Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.
Будь ласка, зачекайте...
Ваша монобільшість відповідальна за їхню бездіяльність.
Хуцпатих поців інакше не можливо примусити робити щось для України.
Саме Зєліни РНБО та СБУ ПУБЛІЧНО назвали медведчука, козака, марченко злочинцями і заявили, що мають докази цього.
Непритягнення до кримінальної відповідальності злочинців також злочин.
Депутатом медведчук став при Зєлі, який ДОСТРОКОВО переобрав Раду, в якій не було медведчука. І Зелін Баканов не заважав медведчуку балотовутись і обратись нардепом.
Чому?
Проти Порошенка наклепали десятки справ за санкцією Венедиктової.
Проти медведчука нуль.
"Спикер парламента добавил, что если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то согласно закону должны быть подозрения и задержания."
В чем он не прав?
Прежде чем дела с обвинениями попадают в суд, их ОБЯЗАНЫ открыть и провести расследование полностью подконтрольные вашему преЗеденту прокуратура и СБУ.
ГДЕ расследования и допросы о спонсорстве терроризма подчиненными Венедиктовой, Баканова?
Почему вы сейчас не требуете так же посадить Труханова от Зеленского, как требовали этого от Порошенко, начиная с этого почти каждое утро здесь на форуме при прошлой власти?
Судя по тому, что вы он нем пишите, у него не один противозаконный грех.
Они не воруют, не берут взяток?
А так похоже , что в офисе преЗедента решили подыграть фирташу - бойко с его бандой опзжопе в борьбе с мертветчуком - рабиновичем и его бандой ( по другому этот сброд с опозежопы и назвать нельзя )
Ці санкції - богоугодна справа. Але, якщо вони будуть скасовані - це стане способом касапській резидентурі постати з новою силою...
Стаття дуже важка . Це все одно щоб підозрюваному у вбивстві як покарання заблокувати зарплатну карту . У Зе-лупи лише 2 путя. Або звинувачення Мертвечуку, арешт, суд і тюрма. Або обісратися, як завжди. І шо характєрно обидва варіанти порохоботів влаштовують...
НЕ ТАК СТРАШНІ РАСІЙСЬКІ ВОЩІ ЯК СВОЇ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ (С)
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони???? Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності .