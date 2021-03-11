Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому утримався від голосування за введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів NewsOne, Zik і "112 Україна". За його словами, таке рішення було ухвалено через те, що не було представлено додаткової інформації про фінансування тероризму.

Про це Разумков заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що перше засідання РНБО, на якому приймалося рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.

"Це один з форматів - так зване письмове опитування. В пакеті документів був проєкт рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться, і та постанова Верховної Ради, яка була проголосована ще в 2018 році. Додаткової інформації не було. Ні позиції СБУ, ні позиції інших учасників процесу я, на жаль, не знаю", - заявив Разумков.

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Спікер парламенту додав, що якщо говорити про те, що санкції пов'язані з терористичною діяльністю, то відповідно до закону повинні бути підозри і затримання.

"Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи. Тому що персоналії можуть змінюватися, але головне, щоб не змінювався підхід", - пояснив свою позицію Разумков.

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.