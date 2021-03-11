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Новини Політика України
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санкції (6873) РНБО (1714) ТБ (275) Козак (115) Разумков Дмитро (1445)

Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Якщо санкції проти

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков пояснив, чому утримався від голосування за введення санкцій проти народного депутата Тараса Козака та його телеканалів NewsOne, Zik і "112 Україна". За його словами, таке рішення було ухвалено через те, що не було представлено додаткової інформації про фінансування тероризму.

Про це Разумков заявив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що перше засідання РНБО, на якому приймалося рішення про санкції проти Козака, було без засідання як такого.

"Це один з форматів - так зване письмове опитування. В пакеті документів був проєкт рішення, списки осіб, щодо яких це все вводиться, і та постанова Верховної Ради, яка була проголосована ще в 2018 році. Додаткової інформації не було. Ні позиції СБУ, ні позиції інших учасників процесу я, на жаль, не знаю", - заявив Разумков.

Також читайте: Козак оскаржив у Верховному Суді запровадження проти нього санкцій

Спікер парламенту додав, що якщо говорити про те, що санкції пов'язані з терористичною діяльністю, то відповідно до закону повинні бути підозри і затримання.

"Ну, вибачте, коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися. Поки я не бачив додаткових рухів, і я зараз не про персоналії, я про підходи. Тому що персоналії можуть змінюватися, але головне, щоб не змінювався підхід", - пояснив свою позицію Разумков.

Нагадаємо, 2 лютого ввечері президент Володимир Зеленський своїм указом увів у дію рішення РНБО про санкції проти нардепа ОПЗЖ Тараса Козака і трьох фактично належних йому каналів - "112 Україна", NewsOne і Zik.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+38
Так викликайте в Раду Венедиктову та Баканова і питайте їх чому спонсори тероризму не притягуються до відповідальності.
Ваша монобільшість відповідальна за їхню бездіяльність.
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11.03.2021 10:24
+11
Скользкий тип .
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11.03.2021 10:25
+11
Може, коли це не партія, а просто сброд. Набір випадкових, з випадковими ж поглядами, рівнем інтелекту і т.п., людей, зібраних під однією вивіскою виключно для того, щоб вирішувати питання олігархів.
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11.03.2021 10:37
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Что-то Разумков перепутал.
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11.03.2021 10:24 Відповісти
хитрый лис разумков будет ОТВЕЧАТЬ вместе с зеленым ослом-предателем,разумков --ХВАТИТ ПРИКИДЫВАТЬСЯ ВЕНИКОМ !!!!!
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11.03.2021 11:10 Відповісти
Так викликайте в Раду Венедиктову та Баканова і питайте їх чому спонсори тероризму не притягуються до відповідальності.
Ваша монобільшість відповідальна за їхню бездіяльність.
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11.03.2021 10:24 Відповісти
Не надо их пугать . Они пока ещё восхищают убогих прикольных . Если санкции против "каналов Медведчука" связаны с терроризмом, то должны быть задержания: когда у нас по улицам ходят террористы, мы не можем на них просто смотреть, - Разумков - Цензор.НЕТ 9190
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11.03.2021 10:27 Відповісти
Надо.
Хуцпатих поців інакше не можливо примусити робити щось для України.
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11.03.2021 10:35 Відповісти
бездіяльність ще з пєті тягнеться. Це саме він дав цім ворогам голови підняти.
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11.03.2021 10:35 Відповісти
не хай "з пєті", нехай хоч від царя Гороха... офіційно висунуто звинувачення у причетності до тероризму - ДЕ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ?
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11.03.2021 10:40 Відповісти
Пэтя мог еще в зародыше ОПЗЖ уничтожить (аборт сделать).
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11.03.2021 10:59 Відповісти
нє смог, з'ясували... ДЕ КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ?
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11.03.2021 11:02 Відповісти
Ты же вроди не дурак. Для любого уголовного дела нужна доказательная база, иначе с нашей судебной системой гулять им на свободе. Вопрос! не для них ли пэтя запустил судебную рэхФорму?
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11.03.2021 11:09 Відповісти
отут стає цікаво! тобто для будь якого кримінального провадження потрібна доказова база... а для запровадження санкцій ДЕРЖАВОЮ не потрібна? а чи не здається тобі, дружочок, що вас на...дурили?
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11.03.2021 11:17 Відповісти
Ты сомневаешься в виновности мертвечука?
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11.03.2021 11:22 Відповісти
я сумніваюсь у мотивах зєвладдя
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11.03.2021 11:25 Відповісти
Перепрошую, для кр. справи доказова база не потрібна.
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11.03.2021 11:38 Відповісти
Досить кивати на Петю.
Саме Зєліни РНБО та СБУ ПУБЛІЧНО назвали медведчука, козака, марченко злочинцями і заявили, що мають докази цього.
Непритягнення до кримінальної відповідальності злочинців також злочин.
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11.03.2021 10:40 Відповісти
А пєтя 5 років допомогав мертвечуку піднятися, це вже інша стаття.
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11.03.2021 10:45 Відповісти
Не треба вкидів єнакієвсько-подоляківських методичок.
Депутатом медведчук став при Зєлі, який ДОСТРОКОВО переобрав Раду, в якій не було медведчука. І Зелін Баканов не заважав медведчуку балотовутись і обратись нардепом.
Чому?
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11.03.2021 10:50 Відповісти
Перекрась волосы! При пэте организовали сь ОПЗЖоппые, и рейтинги набрали при пэте.
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11.03.2021 10:57 Відповісти
Зеля та його прокурори не повинні наказати злочинців?
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11.03.2021 11:00 Відповісти
Должны! Но не надо сбрасывать со счетов, что уничтожить их в зародыше было на много проще, и меньше вреда было бы от их деятельности. Это как болезнь, выявить в начале и ликвидировать, или запустить и мучаясь подохнуть.
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11.03.2021 11:04 Відповісти
ОДНУ, конкретну справу проти медведчука за спонсорство тероризму відкрити не можуть, маючи докази?
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11.03.2021 11:06 Відповісти
Не все так просто с пєтиной судебной РєхФормой.
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11.03.2021 11:11 Відповісти
Кто, какие правоохранительные органы, открывают дела и ведут расследование преступлений прежде чем они попадают в суды?
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11.03.2021 11:16 Відповісти
Еще десятки лет придется расхлебывать рехФормы судов, полиции, медицины, ... .
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11.03.2021 11:20 Відповісти
Венедиктова та Баканов на чолі прокуратури та СБУ це реформа від Зєлі, як і купа призначених ними підлеглих.
Проти Порошенка наклепали десятки справ за санкцією Венедиктової.
Проти медведчука нуль.
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11.03.2021 11:25 Відповісти
Опять петя тебе в штаны насрал? Когда ж ты. млять, поумнеешь...
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11.03.2021 12:11 Відповісти
Дело в том, что у меня есть мои родные мозги от Homo sapiens. Мозгов от примата - таких как у тебя - мне нужно с десяток в мою голову. Но нахрена мне менять свой Порше на твой Запорожец?
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11.03.2021 17:14 Відповісти
Ну, кроме "сам дурак" от тебя ничего и не ждали. Бывай, ноль, не болей.
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11.03.2021 18:21 Відповісти
Скользкий тип .
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11.03.2021 10:25 Відповісти
Окозамилювання. Знову розводять цей народ КАК КАТЯТ.... А вони нече б то і розуміють це, але в душі своїй гниленькій мріють і самі запанувати у своїй сторонці над собі подібними. Тому одні виродки замінюють інших. Сюр. Замкнуте коло. Ті ж самі граблі.
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11.03.2021 10:26 Відповісти
Медведчук-медведчуком.... Но такого отпетого мерзавца, как депутат от монобольшинства Е.Шевченко нет даже в ОПЗЖ! Что это ,б-дь "за крылья" у партии "Слуг", когда одна ее часть 100%ные коллаборационисты, а другая, якобы, проевропейские реформаторы? Не может быть птицы у которой одно крыло орла а другое летучей мыши. КТО ВЫ, ГОСПОДИН РАЗУМКОВ, КТО ВЫ, ГОСПОДИН ЗЕЛЕНСКИЙ?!
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11.03.2021 10:27 Відповісти
Може, коли це не партія, а просто сброд. Набір випадкових, з випадковими ж поглядами, рівнем інтелекту і т.п., людей, зібраних під однією вивіскою виключно для того, щоб вирішувати питання олігархів.
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11.03.2021 10:37 Відповісти
Разумков, смышленный малый, понимает, за без придел можно и загреметь.
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11.03.2021 10:29 Відповісти
зато пучєглазий вилупок может смотрєть на єрмака , янєлоха і на сєбя.
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11.03.2021 10:29 Відповісти
Если Разумков не понимает, что медведчук и его рупоры кремля есть самые что ни на есть опорные точки терроризма, то тогда все понятно с разумковым. Кто- то ему дует в уши об его исключительности , что уманено есть какие-то огромные шансы стать президентом. Никогда этого не будет, а у любителей путинских каналов есть свои 'звёзды'. Там многолетняя любовь к бойке .
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11.03.2021 10:30 Відповісти
Он не понимает почему спонсоры терроризма не наказываются за свои преступления.

"Спикер парламента добавил, что если говорить о том, что санкции связаны с террористической деятельностью, то согласно закону должны быть подозрения и задержания."

В чем он не прав?
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11.03.2021 10:38 Відповісти
Кто двигает этот организм и шепчет ему в уши , мне понятно и без ваших подтверждающих постов. Сменить акценты, нивелировать верное решение президента - вот ваша актуальная задача. Вы путаете санкции снбо с судебными вироками. Государство же использует все рабочие механизмы для того , чтобы перекрыть эти рупоры путина в Украине. Конечно, решение суда вам нужно, где бы реформированные Порошенко судьи вынесли бы решение , что медведуеовские каналы могут вещать дальше, а вы бы по этому поводу потом подняли бурю в стакане. Надеюсь, вскоре все изменится и с судами.
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11.03.2021 10:53 Відповісти
Это вы абсолютно не понимаете или делаете вид, что не понимаете, о чем пишите и что читаете.
Прежде чем дела с обвинениями попадают в суд, их ОБЯЗАНЫ открыть и провести расследование полностью подконтрольные вашему преЗеденту прокуратура и СБУ.
ГДЕ расследования и допросы о спонсорстве терроризма подчиненными Венедиктовой, Баканова?
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11.03.2021 10:58 Відповісти
Алла, где дела , открытые по Медведчуку , прокурорами Порошенко? Когда Саакашвили депортировали в неизвестном самолете , когда закрывали Шустера, Порошенко не очень волновало отсутствие судебных решений. Ваша многоликость впечатляет
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11.03.2021 11:08 Відповісти
Кто бы писал о многоликости ...
Почему вы сейчас не требуете так же посадить Труханова от Зеленского, как требовали этого от Порошенко, начиная с этого почти каждое утро здесь на форуме при прошлой власти?
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11.03.2021 11:14 Відповісти
Труханова дело вернули на доследование. Решение оправдательное местного суда, Малиновского, если мне не изменяет , память, отменили. Оправдательные судебные решения по таким одиозным личностям и говорят о слабости судебной системы , в чем с вами согласна. Труханов должен сидеть, но второе место на выборах было в скорика, который и стоял за событиями второго мая , титушки которого избивали журналистов. Вы даже не представляете, какая это скотина. Так что это тот случай, когда оба решения плохие
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11.03.2021 11:22 Відповісти
Сколько новых дел против труханова открыла назначенная зеленским Венедиктова?
Судя по тому, что вы он нем пишите, у него не один противозаконный грех.
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11.03.2021 11:28 Відповісти
Конечно, есть. Но не забывайте, что решения труха не принимает сам, голосует горсовет. Все так устроено, чтобы концов не найти. К тому же , трузанрвым занимается НАБУ. Не венедиктова, к которой тоже очень много вопросов
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11.03.2021 11:38 Відповісти
Так почему же вы тогда обвиняли Порошенко в ненаказании Труханова?
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11.03.2021 11:51 Відповісти
Оправдательные приговоры по труханову были именно при Порошенко. Когда был суд в Киеве, людей из Одессы, которые специально приехали на суд, просто не впустили в здание суда, зато туда спокойно прошли трухановские амбалы. Кривосудие в действии было именно тогда
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11.03.2021 11:55 Відповісти
Он не наказан и сейчас. Как нет информации и о делах против его подчиненных, по которым может работать прокуратура, а не НАБУ.
Они не воруют, не берут взяток?
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11.03.2021 12:11 Відповісти
Я дико извиняюсь, ага. Стесняюсь спросить: на Порошенко вы завели 58 уголовных дел. Возможно, даже больше. А почему он не в тюрьме? Лютый преступник, наверное. 58 преступлений - не фунт изюму. Которая весна подряд идет, кто посажен?
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11.03.2021 12:17 Відповісти
Я на Порошенко дела не заводила. Мне как-то фиолетово , почему он не в тюрьме. Я не хочу, чтобы он и его команда раскачивали страну, используя всевозможные способы для деструктивной работы, имея всего лишь одну цель- вернуть себе кресло президента
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11.03.2021 12:39 Відповісти
Сколько коррупционеров посадило парашенко, кроме конченого луцика на место генплокулола, поправ конституцию?
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11.03.2021 17:36 Відповісти
Паночки , весь ваш диалог идёт по принципу сам дурак
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11.03.2021 11:39 Відповісти
Понимают то все , что он рупор кремля , но где уголовное дело на мертветчука для начала и по концовке его посадка
А так похоже , что в офисе преЗедента решили подыграть фирташу - бойко с его бандой опзжопе в борьбе с мертветчуком - рабиновичем и его бандой ( по другому этот сброд с опозежопы и назвать нельзя )
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11.03.2021 10:42 Відповісти
Зайвий раз доводить те, що ці санкції - виключно через бажання клована. Видать, мертвечук йому сильно насолив (йому, чи бені - історія покаже), от і під настрій Данілов і підсунув йому бумаженцію з санкціями.
Ці санкції - богоугодна справа. Але, якщо вони будуть скасовані - це стане способом касапській резидентурі постати з новою силою...
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11.03.2021 10:31 Відповісти
Медведчук частіше в очі Пуйлу заглядав. Йому перед цим як раз полонених віддавали, от Зеля і заревнував. І щоб Медведчук надалі не вий*бувався, згадали йому все. Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков - Цензор.НЕТ 6527
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11.03.2021 10:49 Відповісти
Логічно. Тут з цим зеленим гандоном згоден.
Стаття дуже важка . Це все одно щоб підозрюваному у вбивстві як покарання заблокувати зарплатну карту . У Зе-лупи лише 2 путя. Або звинувачення Мертвечуку, арешт, суд і тюрма. Або обісратися, як завжди. І шо характєрно обидва варіанти порохоботів влаштовують...
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11.03.2021 10:33 Відповісти
А у педро за пять лет сколько было путей и рычагов. Чья бы корова молчала. Сидит петя и сцыт, что завтра схемы вскроются, а они - вскроются
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11.03.2021 17:41 Відповісти
У Петі завжди є багато шляхів, а от для Зе і його тупого скота тільки 2 путя , або садити Мертвечину або обсиратися. Обидва мене влаштують..
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11.03.2021 19:21 Відповісти
Метаморфозы. Сначала кравчук. Теперь этот. Может короновирус не только убийца. Но еще и мозги прочищает ? ))
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11.03.2021 10:34 Відповісти
Нет, прочистить можно только желудок, а на застранные мозги подействует инстинкт выживания.
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11.03.2021 11:59 Відповісти
Разумкова понесло. Преданность команде, говоришь? Только вот чьей?
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11.03.2021 10:43 Відповісти
Говорящее филе разыгрывает карту законника . И это в стране, где законы не работают. Если бы работали законы, не было бы коррупции, никто бы не торговал батькивщиной, не было бы майданов, не было бы продления контракта яныком на нахождение рашистов в Крыму, а потом и оккупации. Мой вердикт- просто скотина этот разумков. Поддерживать скрыто кума путлера другого эпитета не заслуживает
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11.03.2021 11:02 Відповісти
Интересно а кто в партии слуга зе не скотина ?
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11.03.2021 11:41 Відповісти
Бубачка закрило канали тому що Ведмедчук абарзєл і почав котити бочку на каратиста всєя Галактики.
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11.03.2021 10:43 Відповісти
Если бы действительно хотели и как они могут то через пару часов после инфы от снбо и официального обвинения к Мертвечуку приехали бы со спецназом,сбу,так как у него своя охрана взяли под арест без права залога любого даже на сотни миллионов так как это серьёзное преступление,но показывают всем нам цирк с каналами,эти полумеры так как НАШ работает по тв,а 112 сменил вывеску и до сих пор не забанен в ютуб ,также как и судье Вовком в 6 раз последнее китайское предупреждение,но и сейчас не поздно арестовать Мертвечука
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11.03.2021 10:45 Відповісти
Типовий представник еліти кацапа-рьіганала. Ненависть до всього українського, але усвідомлення того що запарєбріком воно лише лайно.
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11.03.2021 10:46 Відповісти
Досить нам російських терористів!!! За грати їх!
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11.03.2021 10:50 Відповісти
Сначала вешать. А потом слушать пацана.
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11.03.2021 10:52 Відповісти
По сеансам спиритизма, без предвзятости, как на духу.
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11.03.2021 11:55 Відповісти
По его словам, такое решение было принято из-за того, что не было представлено дополнительной информации о финансировании терроризма. Источник: https://censor.net/ru/n3252583

НЕ ТАК СТРАШНІ РАСІЙСЬКІ ВОЩІ ЯК СВОЇ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ (С)
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11.03.2021 11:11 Відповісти
Нечего смотреть по улицам тех террористов, они ближе, "под носом" заседают. На улицах ловите "террористов" вроде Антоненка.
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11.03.2021 11:53 Відповісти
Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков - Цензор.НЕТ 5329
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11.03.2021 12:02 Відповісти
Разумков- хитрий лис. На цих каналах
РАБИНОВИЧ, МУРАЄВ,МЕРТВЕЧУК,ШУФРИЧ,КОРОЛЕВСЬКА,БОНДАРЕНКО,БОЙКО І Т.ІН. ЗАПЕРЕЧУЮТЬ ФАКТ АГРЕСІЇ РФ ПРОТИ УКРАЇНИ.І ТАКИХ "ПАТРІОТІВ" БАГАТО,
ТОМУ
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони???? Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності .
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11.03.2021 16:51 Відповісти
 
 