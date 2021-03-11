За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим, - Зеленський
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За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Володимир Зеленський у Twitter.
"Рік тому @WHO (Всесвітня організація охорони здоров'я) оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. Доктор Тедрос Аданом Гебреєсус (глава ВООЗ. - Ред.) упевнений, що вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя", - написав Зеленський.
Нагадаємо, рівно рік тому, 11 березня 2020-го, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок пандемії COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.
"Ми дійшли висновку, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію", - заявив того дня гендиректор організації Гебреєсус.
Тоді він також зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус. Глава ВООЗ був упевнений, що країни можуть змінити хід цієї пандемії, "якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих".
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"Влада Зеленського ще рік тому заклала підвалини для провалу вакцинації в Україні, коли розкрала коронавірусний фонд і не почала вчасно переговори з виробниками COVID-вакцини" - заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в ефірі "Прямого" телеканалу."Підвалини цієї зірваної вакцинації були закладні ще рік тому, коли призначили міністра Степанова, який думав весь час не про вакцинацію, а про "схематози". Коли так само зірвали наповнення програми боротьби з пандемією, розікрали "ковідний" фонд. Коли всі країни світу ще з травня почали перемовини з найкращими фармацевтичними компаніями, які виробляють вакцину, щоб зафрахтувати для себе необхідну кількість доз, а ми цей час проспали, влада знімала "відосіки".
І вишенька на тортику - це коли в країні, очевидно, дуже непроста епідеміологічна ситуація, а Зеленський на лижах катається в "Буковелі", власним прикладом показуючи, що всі ці карантинні заходи ні до чого", - зазначила представниця "Європейської Солідарності".
"Дискредитація кампанії по вакцинації розпочалася рівно рік тому, коли слуги призначили міністром охорони здоров'я Степанова. Який спочатку дозволив розпилити ковідні кошти на дороги, серіали, казна-що, тільки не на кисень і допомогу лікарям. Коли в травні всі президенти й уряди світу засіли за телефон, аби напряму домовитися і законтрактувати найкращі вакцини - наші знімали недолугі відосики", - нагадала народна депутатка.
"Коли Зеленський і Шмигаль обіцяли країні Pfazer, AstraZeneka, китайську вакцину ще в січні, а потім привезли індійський аналог і не спромоглися домовитися на дружніх олігархічних каналах про просвітницьку кампанію популяризації й просування вакцини. Дискредитація боротьби з пандемією і досі продовжується в червоній зоні, на Франківщині, в "Буковелі". І це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав там на лижах, популяризуючи модний курорт і відпочинок, а не карантин і стриманість в контактах", - зауважила співголова фракції.
Окреме питання - бездарна кадрова політика Зеленського та Шмигаля, глави обладміністрацій, які не здатні забезпечити нормальну логістику, можуть тільки тиснути й погрожувати медикам, а не заохочувати їх до вакцинування, - пише Геращенко.
"Ще більш болюча тема - це нинішнє керівництво ЗСУ, яке погрязло у з'ясуванні стосунків і схематозах, яке дістало вже Армію своїми перевірками, склоками, проваленим ДОЗ, і яке апріорі не здатне провести кампанію популяризації вакцинування, бо вміють тільки тиснути, залякувати, погрожувати й штрафувати", - обурюється Ірина Геращенко.
"Не лише "Європейська Солідарність", а і Європейський Парламент у своїй останній резолюції відразу в кількох абзацах згадав корупцію в закупівлях ліків урядом Зеленського - Шмигаля, і закликав українську владу відмовитися від сумнівних оборудок, особливо коли мова йде про боротьбу з пандемією", - наголосила Геращенко.
Вона також нагадала, що МОЗ засекретив інформацію вартості вакцини й вартості послуг посередників - корупційної прокладки, через яку йшли поставки.
"Звинувачення в зриві вакцинації - це серйозно. Тому наша фракція готує повторні запити до всіх компетентних органів з вимогою надати відповідь суспільству:
- коли відповідальні особи розпочали переговори з виробниками вакцин;
- які саме домовленості досягла влада щодо закупівлі вакцин, про які кількості і які терміни йшлося;
- яка вартість закуплених вакцин;
- чому вакцина закупалася не напряму, а через посередників;
- хто стоїть за фірмою-посередником, і скільки на цьому нагріли руки ділки від медицини;
- чи направила "СН", як обіцяла, бюджетне фінансування на боротьбу з пандемією і про які суми йдеться;
- скільки коштів партія витратила на 5 запитань від президента?;
- коли Україні відкриють кордони? А це можливо тільки тоді, коли до української влади буде довіра у світі", - зазначає співголова фракції "Європейська Солідарність".
"Принагідно нагадаю, що це ваш міністр робив підробним тест для відрядження, чим шокував наших партнерів. Щодня, щотижня і щомісяця цього важкого року команда влади робила все, аби втратити довіру суспільства в питанні боротьби з пандемією. Коли прийшов час звітувати - замість роботи над помилками почали полювання на відьом", - резюмує Ірина Геращенко.