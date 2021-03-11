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За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим, - Зеленський

За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Володимир Зеленський у Twitter.

"Рік тому @WHO (Всесвітня організація охорони здоров'я) оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. Доктор Тедрос Аданом Гебреєсус (глава ВООЗ. - Ред.) упевнений, що вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя", - написав Зеленський.

Нагадаємо, рівно рік тому, 11 березня 2020-го, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок пандемії COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

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"Ми дійшли висновку, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію", - заявив того дня гендиректор організації Гебреєсус.

Тоді він також зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус. Глава ВООЗ був упевнений, що країни можуть змінити хід цієї пандемії, "якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих".

За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим, - Зеленський 01

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1545
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11.03.2021 10:56
+5
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 654
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11.03.2021 10:31
+5
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2738
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11.03.2021 10:50
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За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1802 За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1802 За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1802
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11.03.2021 10:27 Відповісти
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1546
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11.03.2021 10:39 Відповісти
Фанера . Не достаёт . За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3180
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11.03.2021 10:44 Відповісти
Це не смішно. Це клініка. З хворих сміятися не гарно. 😊
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11.03.2021 10:45 Відповісти
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1545
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11.03.2021 10:56 Відповісти
Хотел сказать умное , но не получилось . Жаль .
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11.03.2021 10:28 Відповісти
Самое веселое, что пыталось поумничать чмо, не способное даже элементарно закрыть Бенины рассадники в Карпатах во время эпидемии.

За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1744
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11.03.2021 10:41 Відповісти
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8648
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11.03.2021 10:46 Відповісти
А мне не жаль.
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11.03.2021 10:54 Відповісти
Не путай себя и человечество, шут гороховый.
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11.03.2021 10:30 Відповісти
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 654
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11.03.2021 10:31 Відповісти
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 1783
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11.03.2021 10:48 Відповісти
Сьогодні Зе будуть цитувати всі провідні всесвітні СМІ. )))
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11.03.2021 10:32 Відповісти
Ну, не издевайтесь над нашим кэрувальныком. Он знает больше, видит дальше, летает выше.
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11.03.2021 10:34 Відповісти
и фильмы и шутки у него тупые .
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11.03.2021 10:35 Відповісти
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3167
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11.03.2021 10:49 Відповісти
Опудало зеленое, ты тут каким боком к человечевству примазалось?
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11.03.2021 10:37 Відповісти
Цей теж вже нюхнув зранку. Тепер завалять нас розумними цитатами.
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11.03.2021 10:39 Відповісти
Влада Зеленського ще рік тому зірвала COVID-вакцинацію в Україні


"Влада Зеленського ще рік тому заклала підвалини для провалу вакцинації в Україні, коли розкрала коронавірусний фонд і не почала вчасно переговори з виробниками COVID-вакцини" - заявила співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко в ефірі "Прямого" телеканалу."Підвалини цієї зірваної вакцинації були закладні ще рік тому, коли призначили міністра Степанова, який думав весь час не про вакцинацію, а про "схематози". Коли так само зірвали наповнення програми боротьби з пандемією, розікрали "ковідний" фонд. Коли всі країни світу ще з травня почали перемовини з найкращими фармацевтичними компаніями, які виробляють вакцину, щоб зафрахтувати для себе необхідну кількість доз, а ми цей час проспали, влада знімала "відосіки".
І вишенька на тортику - це коли в країні, очевидно, дуже непроста епідеміологічна ситуація, а Зеленський на лижах катається в "Буковелі", власним прикладом показуючи, що всі ці карантинні заходи ні до чого", - зазначила представниця "Європейської Солідарності".
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11.03.2021 10:39 Відповісти
За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2738
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11.03.2021 10:50 Відповісти
Календарь "Что было в этот день" с комментариями Бубочки... За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8576
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11.03.2021 10:42 Відповісти
Кто пишет такое для Президента? я чё то возвращаюсь в эпоху Брежнева после таких изричений За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8505
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11.03.2021 10:44 Відповісти
Чё то вспомнились слова Брежнева на Пленуме ЦК КП... с тех времён..." Благодаря нашей Партии ,надои молока увеличились вдвое" За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8152
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11.03.2021 10:47 Відповісти
есть там одна курва . в перерывах между минетом пишет речи для Зельки . немного дороговато берет . полторы штуки зеленых в месяц . за то в свободное время выпечкой занимается и при помощи Твиттера стабилизирует курс гривни За год пандемии COVID-19 человечество получило колоссальный совместный опыт и стало сильнее, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8776
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11.03.2021 10:53 Відповісти
"Чинна влада розбазарила ковідний фонд і не забезпечила громадян України вчасним щепленням" - написала своїй сторінці в Facebook співголова фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко.

"Дискредитація кампанії по вакцинації розпочалася рівно рік тому, коли слуги призначили міністром охорони здоров'я Степанова. Який спочатку дозволив розпилити ковідні кошти на дороги, серіали, казна-що, тільки не на кисень і допомогу лікарям. Коли в травні всі президенти й уряди світу засіли за телефон, аби напряму домовитися і законтрактувати найкращі вакцини - наші знімали недолугі відосики", - нагадала народна депутатка.
"Коли Зеленський і Шмигаль обіцяли країні Pfazer, AstraZeneka, китайську вакцину ще в січні, а потім привезли індійський аналог і не спромоглися домовитися на дружніх олігархічних каналах про просвітницьку кампанію популяризації й просування вакцини. Дискредитація боротьби з пандемією і досі продовжується в червоній зоні, на Франківщині, в "Буковелі". І це Зеленський, а не Порошенко, в розпал епідемії гасав там на лижах, популяризуючи модний курорт і відпочинок, а не карантин і стриманість в контактах", - зауважила співголова фракції.
Окреме питання - бездарна кадрова політика Зеленського та Шмигаля, глави обладміністрацій, які не здатні забезпечити нормальну логістику, можуть тільки тиснути й погрожувати медикам, а не заохочувати їх до вакцинування, - пише Геращенко.
"Ще більш болюча тема - це нинішнє керівництво ЗСУ, яке погрязло у з'ясуванні стосунків і схематозах, яке дістало вже Армію своїми перевірками, склоками, проваленим ДОЗ, і яке апріорі не здатне провести кампанію популяризації вакцинування, бо вміють тільки тиснути, залякувати, погрожувати й штрафувати", - обурюється Ірина Геращенко.
"Не лише "Європейська Солідарність", а і Європейський Парламент у своїй останній резолюції відразу в кількох абзацах згадав корупцію в закупівлях ліків урядом Зеленського - Шмигаля, і закликав українську владу відмовитися від сумнівних оборудок, особливо коли мова йде про боротьбу з пандемією", - наголосила Геращенко.
Вона також нагадала, що МОЗ засекретив інформацію вартості вакцини й вартості послуг посередників - корупційної прокладки, через яку йшли поставки.
"Звинувачення в зриві вакцинації - це серйозно. Тому наша фракція готує повторні запити до всіх компетентних органів з вимогою надати відповідь суспільству:
- коли відповідальні особи розпочали переговори з виробниками вакцин;
- які саме домовленості досягла влада щодо закупівлі вакцин, про які кількості і які терміни йшлося;
- яка вартість закуплених вакцин;
- чому вакцина закупалася не напряму, а через посередників;
- хто стоїть за фірмою-посередником, і скільки на цьому нагріли руки ділки від медицини;
- чи направила "СН", як обіцяла, бюджетне фінансування на боротьбу з пандемією і про які суми йдеться;
- скільки коштів партія витратила на 5 запитань від президента?;
- коли Україні відкриють кордони? А це можливо тільки тоді, коли до української влади буде довіра у світі", - зазначає співголова фракції "Європейська Солідарність".
"Принагідно нагадаю, що це ваш міністр робив підробним тест для відрядження, чим шокував наших партнерів. Щодня, щотижня і щомісяця цього важкого року команда влади робила все, аби втратити довіру суспільства в питанні боротьби з пандемією. Коли прийшов час звітувати - замість роботи над помилками почали полювання на відьом", - резюмує Ірина Геращенко.
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11.03.2021 10:46 Відповісти
Дайте ему селёдки! Атож не остановицца!
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11.03.2021 10:48 Відповісти
В чем сильнее? В том, что потрощило мелкий и средний бизнес в угоду крупняку, пожелавшему остаться на плаву? в том, что люди повсеместно стали реально несвободнее? в том, что экономики свалились если не в бездну, то улеглись и не на диван? в том, что особого желания поделиться подробностями изготовления вакцины "для устойчивого иммунитета планеты всея" на всех доступных производственных мощностях не наблюдается и близко (а значит, похерку всем победа над вирусом)? вот в чем объединились все и вся - так это в способах зарабатывания на истерии...
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11.03.2021 10:54 Відповісти
Не помню, но вроде Герцен сказал про таких - "как далеки они от народа"..
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11.03.2021 11:01 Відповісти
"Памяти Герцена"... а сказал вечно молодой и прямолежащий обожаемый всеми детьми дедушка)...
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11.03.2021 11:11 Відповісти
человечество получило…., - Зеленский/ шибздик рассуждает в мировом масштабе. А х…и: Украинский президент превращается в одного из самых влиятельных(!) людей в мире, - Мендель.
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11.03.2021 11:07 Відповісти
Це людською мовою означає доки ми вас загнали по домівках, за цей час ми успіли продади землю, згвалтувати Конституцію, задати номера клінстронів ФСБ РФ, а за одно і спец операцію по "вагненрівцям", за це нас похвалив сам фюрер країни побєдного мракобісся.
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11.03.2021 11:13 Відповісти
Не зраю как правильно тебя назвать, дремучий совок или коллаборант, но ты не заговаривай зубы, может человечество и стало сильнее, но агенты кремля, ермак, коломойский, татаров, бужанский, шевченко, гетманцев, шкарлет, и мн.других, по прежнему в твоем окружпнии, и представляют угрозу для страны, лично мое мнение, тебя надо немедленно выносить, и все агенты кремля испарятся.
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11.03.2021 11:14 Відповісти
у гОЛОБОРОДЬКО МАСШТАБИ! За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим, - Зеленський - Цензор.НЕТ 3981
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11.03.2021 11:30 Відповісти
А шо ж ты, гопота криворогая, по поводу американских санкций на Беню, кормильца твоего и создателя, все никак не разразишься красноречием? Язык со страху немеет? Ни морали в тебе вова, ни совести, ни принципов. Ты тампон, затычка и поддтирка.
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11.03.2021 12:06 Відповісти
«Watchdogs.Розслідування» - журналісти-розслідувачі телеканалу "Прямий" дізнались, скільки коштує вакцина Сovisheld, яку МОЗ України закупив в Індії. Передача сьогодні, о 21:30.
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11.03.2021 12:14 Відповісти
Человечество может и стало сильнее, а Зеля точно стал слабее согласно рейтингам
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11.03.2021 13:30 Відповісти
 
 