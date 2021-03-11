За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим, - Зеленський

За рік пандемії COVID-19 людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Володимир Зеленський у Twitter.

"Рік тому @WHO (Всесвітня організація охорони здоров'я) оголосила пандемію коронавірусу. За цей час людство отримало колосальний спільний досвід і стало сильнішим. Доктор Тедрос Аданом Гебреєсус (глава ВООЗ. - Ред.) упевнений, що вакцинація та дотримання правил карантину допоможуть усім нам повернутися до звичного життя", - написав Зеленський.

Нагадаємо, рівно рік тому, 11 березня 2020-го, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) оголосила про початок пандемії COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2.

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"Ми дійшли висновку, що COVID-19 можна охарактеризувати як пандемію", - заявив того дня гендиректор організації Гебреєсус.

Тоді він також зазначив, що світ ще ніколи раніше не стикався з пандемією, яку викликав коронавірус. Глава ВООЗ був упевнений, що країни можуть змінити хід цієї пандемії, "якщо будуть вчасно виявляти та ізолювати хворих".