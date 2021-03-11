1 309 15
Участь ОПЗЖ у держуправлінні сьогодні є малореалістичним сценарієм, - Разумков
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що, з огляду на дані соціології, участь ОПЗЖ у найближчому майбутньому в державному управлінні є малоймовірною.
Таку думку Разумков висловив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.
Глава ВР зазначив, що будь-яка партія може брати участь у держуправлінні, якщо вона отримає мандат на це в українського народу.
При цьому, за його словами, в найближчому майбутньому через дострокові вибори або через політичну кризу за поточного складу парламенту участь ОПЗЖ у держуправлінні є малоймовірною.
"З огляду на ту соціологію, яку ми бачимо, я думаю, що це станом на сьогодні є малореалістичним сценарієм", - пояснив він.
Топ коментарі
+5 Джура
показати весь коментар11.03.2021 10:51
+5 Gera Kruger 4dda558f
показати весь коментар11.03.2021 11:26
+1 5 копійок
показати весь коментар11.03.2021 10:58
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.