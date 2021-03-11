УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
9117 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
1 309 15
ВР (11779) Разумков Дмитро (1445) Опозиційна платформа - За життя (466)

Участь ОПЗЖ у держуправлінні сьогодні є малореалістичним сценарієм, - Разумков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Участь ОПЗЖ у держуправлінні сьогодні є малореалістичним сценарієм, - Разумков

Спікер парламенту Дмитро Разумков вважає, що, з огляду на дані соціології, участь ОПЗЖ у найближчому майбутньому в державному управлінні є малоймовірною.

Таку думку Разумков висловив в інтерв'ю РБК-Україна, передає Цензор.НЕТ.

Глава ВР зазначив, що будь-яка партія може брати участь у держуправлінні, якщо вона отримає мандат на це в українського народу.

При цьому, за його словами, в найближчому майбутньому через дострокові вибори або через політичну кризу за поточного складу парламенту участь ОПЗЖ у держуправлінні є малоймовірною.

"З огляду на ту соціологію, яку ми бачимо, я думаю, що це станом на сьогодні є малореалістичним сценарієм", - пояснив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо санкції проти "каналів Медведчука" пов'язані з тероризмом, то повинні бути затримання: коли у нас по вулицях ходять терористи, ми не можемо на них просто дивитися, - Разумков

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+5
Так хто там "доктор Смерть", ЗЕбіли? Допомогли вам "новиє ліца"?
Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков - Цензор.НЕТ 5951
показати весь коментар
11.03.2021 10:51
+5
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. И как ватник он не доверяет вакцинации, но бздит об этом прямо сказать.
Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
показати весь коментар
11.03.2021 11:26
+1
Це вирішувати мудрому наріду.
показати весь коментар
11.03.2021 10:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так хто там "доктор Смерть", ЗЕбіли? Допомогли вам "новиє ліца"?
Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием, - Разумков - Цензор.НЕТ 5951
показати весь коментар
11.03.2021 10:51 Відповісти
При яныке апельсины были наколотыми.
показати весь коментар
11.03.2021 10:53 Відповісти
Наколоті валяночки від Госдепа.
показати весь коментар
11.03.2021 10:57 Відповісти
С каждым годом все больше партий умирает!!!
показати весь коментар
11.03.2021 10:51 Відповісти
не навроч
показати весь коментар
11.03.2021 10:52 Відповісти
Чекаємо логічної фази "злиття і поглинання" - сн це збочена форма рьіганала.
показати весь коментар
11.03.2021 10:56 Відповісти
Участие ОПЗЖ в госуправлении сегодня является малореалистичным сценарием/ «Ну, а это что такое,Непонятное, чудное,С десятью ногами,С десятью рогами?»«Это Бяка-Закаляка Кусачая,Я сама из головы ее выдумала».«Что ж ты бросила тетрадь,Перестала рисовать?» «Я ее боюсь!»
показати весь коментар
11.03.2021 10:56 Відповісти
Це вирішувати мудрому наріду.
показати весь коментар
11.03.2021 10:58 Відповісти
Народ за Зеленского, как не крути, он еще себя покажет.
показати весь коментар
11.03.2021 11:08 Відповісти
покажет, только страшно как именно
показати весь коментар
11.03.2021 11:42 Відповісти
Зелена пліснява,це лялькі кремлівського балагана ,торуют шлях до влади в Україні, зажопінцям !!!)))
показати весь коментар
11.03.2021 11:16 Відповісти
В очередной раз убеждаюсь, шо товарищ Разумков - латентный ватный черт, засланный казочок, лайт версия мертвечука. И как ватник он не доверяет вакцинации, но бздит об этом прямо сказать.
Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.
показати весь коментар
11.03.2021 11:26 Відповісти
Напомним, что супругой председателя Рады является Юлия Чайка - дочь многолетнего мэра Николаева Владимира Чайки. Он четыре срока подряд избирался на эту должность, в последний раз - от Партии регионов.
показати весь коментар
11.03.2021 11:38 Відповісти
время єтого мєра навсегда войдет в историю Николаева как єпоха великого дерибана! Его тупой сынишка, который давеча пролетел на мерских выборах, выдвигаясь о ОППОблока, владеет тысячами квадратов недвижимости прихапаной за копейки, землей и обслуживающими граждан предприятиями! Но обьективности ради, надо отметить что покойный Чайка был аполитичен, его выдвижение от "рыгов" обусловлено изменением законодательства, когда хотели всех мэров загнать под крышу Яныка и лекторальными особенностями Николаева. Имя дочки никогда не фигурировало как одиозное...
показати весь коментар
11.03.2021 11:52 Відповісти
Депутати Рівнеради вимагають заборонити проросійські партії

Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
показати весь коментар
11.03.2021 12:28 Відповісти
 
 