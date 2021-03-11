Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Слідчий комітет завершив розслідування кримінальної справи стосовно блогера Сергія Тіхановського, лідера незареєстрованого об'єднання "Народная грамада" Миколи Статкевича і їхніх соратників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомляє пресслужба СК Білорусі.
Так, Сергію Тіхановському пред'явлено остаточне обвинувачення за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 293 (Організація масових заворушень); ч. 3 ст. 130 (Розпалювання соціальної ворожнечі); ч. 2 ст. 191 (Перешкоджання роботі ЦВК); ч. 1 ст. 342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок).
Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.
У СК вважають, що обвинувачені "протягом тривалого періоду часу активно займалися підготовкою та організацією масових заворушень на території держави у поствиборчий період". А сам Тіхановський на своєму телеграм- і YouTube-каналі "Страна для жизни" "відкрито закликав до насильства стосовно представників влади і правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і ворожнечу в суспільстві за ознаками соціального статусу".
"Зібрані докази безпосереднього взаємозв'язку скоєних злочинів з діяльністю екстремістів, які здійснюють маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою телеграм-каналів "НЕХТА" (визнаний судом екстремістським. - Ред.), "Беларусь головного мозга" (не визнаний судом екстремістським. - Ред.) і інших, що підтверджується матеріалами кримінальної справи, оперативно-розшукової діяльності, висновками проведених лінгвістичних і психологічних експертиз", - стверджують у Слідчому комітеті.
Відомство підкреслює, що десятки людей, "натхнені їхніми закликами й увірувавши у свою безкарність", брали активну участь у масових заворушеннях.
Слідчий комітет коротко згадав і про інші злочини, в яких звинувачується Тіхановський. Зокрема, звинувачення в перешкоджанні роботі Центральної виборчої комісії (ст. 191 КК) - Лідія Єрмошина повідомила в ЗМІ про те, що визнана потерпілою у справі, заявляла, що "Тіхановський небезпечний для держави і суспільства".
"Встановлено, що також в травні минулого року в Гродно обвинувачені організували під виглядом пікету зі збору підписів незаконний масовий захід, який супроводжувався грубими порушеннями громадського порядку, насильством щодо співробітників органів внутрішніх справ, явною непокорою представникам влади", - а ось так розцінюють в СК події в Гродно 29 травня 2020 року, коли Тіхановського затримали на передвиборчому пікеті зі збору підписів на підтримку дружини. Нагадаємо, що очевидці подій назвали це провокацією, а МВС заявило, що затримані застосували насильство до співробітників міліції.
Відомство оцінило збитки від дій Тіхановського і його соратників у більш ніж 3,5 мільйона рублів, на майно і грошові кошти обвинувачених накладено арешт.
У СК також повідомили, що вже завершили розслідування виділених зі "справи Тіхановського" 9 кримінальних справ стосовно 25 осіб, щодо низки справ уже вирішені обвинувальні вироки.
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На референдуме о продлении полномочий,- подтасовки. Давление исходило на уровне психологии. Многим сложно вообразить, как мог проиграть выборы человек с объявленным ЦИКом результатом 90%.
18 октября 2004
Gallup: только 48% белорусов поддержали Лукашенко
Компания The Gallup Organization / Baltic Surveys представила обобщенные результаты опроса общественного мнения, проводимого в Беларуси 15-17 октября 2004 г. по вопросу референдума. Это окончательные данные, объединившие результаты заблаговременного голосования и экзит-полла.
Согласно этим данным, окончательно лишь 48,4% населения Белоруссии, имеющего право голоса, голосовало "за". Данная цифра меньше, чем пятьдесят процентов, которые являются минимальным барьером для изменения Белорусской Конституции и находятся за пределами допустимого +/-1%-ного предела отклонений при проведении исследования с таким объемом выборки.
А по официальным данным Центризбиркома Белоруссии, 77,3% белорусских избирателей, принявших участие в референдуме, высказались за предоставление президенту Александру Лукашенко возможности быть переизбранным на третий срок.
Вот это в Бресте. Бой за дорогу.
Вчера 9 человек сроки получили. Остальные ждут приговора.
https://brestcity.com/blog/sud-v-breste-po-sobytiyam-9-10-avgusta
Суд Московского района Бреста под председательством судьи Веры Филоник 10 марта огласил приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа в областном центре. Сроки получили 9 человек. Несовершеннолетних Дениса Хозея и Сергея Гацкевича взяли под стражу в зале суда. Их суд приговорил к 3 годам воспитательной колонии. Остальных обвиняемых суд постановил наказать лишением свободы в колонии усиленного режима. Илья Мигно, Тимур Ризапур, Александр Дроздов получили 4,5 года, Сергей Солоха, Виталий и Егор Прокопчук - 4 года, Сергей Кривченя - 3,5 года. Обвинение предъявлено по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Еще одной обвиняемой, 18-летней Виталии Бондаренко, которая находилась под подпиской о невыезде и не явилась в суд, наказание не назначили. Ее объявляли в розыск и задержали на границе, когда она возвращалась в Беларусь. Сейчас девушка находится в СИЗО. Напомним, в деле о массовых беспорядках в Бресте 9-10 августа несколько десятков человек. Вскоре суд приступит к изучению материалов в отношении следующей группы обвиняемых по этому делу.
https://belaruspartisan.by/life/527497
- В Беларуси никогда не было такого, чтобы люди шесть месяцев подряд выходили на протесты. Как вы объясните этот феномен?
- Философ и политический экономист Макс Вебер выделял три вида легитимности власти: традиционный (исходящий из принципа сакральности любой власти), харизматический и рационально-правовой. Лукашенко обладает лидерскими качествами и харизмой, и вера населения в эти качества долгое время обеспечивала ему легитимность.
Затем под воздействием ряда факторов выросла новая популяция белорусов. Подросло новое поколение. Люди стали больше ездить не только на Восток, но и на Запад. По крайней мере, семь лет подряд Беларусь занимала первое место по числу шенгенских виз на тысячу жителей не только среди стран бывшего Советского Союза, но и во всем мире. Появились новые средства информации: Facebook, Telegram и др. Традиционный и харизматический типы легитимности перестали устраивать часть людей. Им нужна легитимность лидера, которая основывается на законности и справедливости, а также на демократических институтах власти.
Баба-Рика наверняка мечтает стать беларусским Коломойским.
К сожалению в Беларуси нет конструктивной оппозиции. Есть только люди, которые хотят устроить дерибан под себя.
Или у тебя с детства лагерная картина мира?
У белорусского народа НЕТ- гордости, НЕТ- единства, НЕТ - сплоченности, НЕТ-жилы! Так сложилось исторический, что народ РАЗМАЗНЯ! (Для «умных» - слово размазня не оскорбление!) «26» у власти будет до 2025г., затем продлит себе срок до 2030г., а в 30-м году власть передаст своему сыну. Всё поезд ушел дааавно. Все протесты уже на унитазе!
P.S. Можете минусовать - хоть до посиневших пальцев 😃 - мне это до-луны! Я это писал ещё 20 лет назад и всё так, и произошло - на все 100%! Так, что как сказал известный педагог Сухомлинский, ещё в 19-ом веке: «Человек без мечты - ничто». Мечтайте… мечтайте… 😃