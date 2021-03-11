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Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі

Слідчий комітет завершив розслідування кримінальної справи стосовно блогера Сергія Тіхановського, лідера незареєстрованого об'єднання "Народная грамада" Миколи Статкевича і їхніх соратників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на TUT.by, про це повідомляє пресслужба СК Білорусі.

Так, Сергію Тіхановському пред'явлено остаточне обвинувачення за такими статтями Кримінального кодексу: ч. 1 ст. 293 (Організація масових заворушень); ч. 3 ст. 130 (Розпалювання соціальної ворожнечі); ч. 2 ст. 191 (Перешкоджання роботі ЦВК); ч. 1 ст. 342 (Організація дій, що грубо порушують громадський порядок).

Санкція найбільш тяжкої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

У СК вважають, що обвинувачені "протягом тривалого періоду часу активно займалися підготовкою та організацією масових заворушень на території держави у поствиборчий період". А сам Тіхановський на своєму телеграм- і YouTube-каналі "Страна для жизни" "відкрито закликав до насильства стосовно представників влади і правоохоронних органів, а також своїми висловлюваннями розпалював соціальну ворожнечу і ворожнечу в суспільстві за ознаками соціального статусу".

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"Зібрані докази безпосереднього взаємозв'язку скоєних злочинів з діяльністю екстремістів, які здійснюють маніпулювання суспільною свідомістю за допомогою телеграм-каналів "НЕХТА" (визнаний судом екстремістським. - Ред.), "Беларусь головного мозга" (не визнаний судом екстремістським. - Ред.) і інших, що підтверджується матеріалами кримінальної справи, оперативно-розшукової діяльності, висновками проведених лінгвістичних і психологічних експертиз", - стверджують у Слідчому комітеті.

Відомство підкреслює, що десятки людей, "натхнені їхніми закликами й увірувавши у свою безкарність", брали активну участь у масових заворушеннях.

Слідчий комітет коротко згадав і про інші злочини, в яких звинувачується Тіхановський. Зокрема, звинувачення в перешкоджанні роботі Центральної виборчої комісії (ст. 191 КК) - Лідія Єрмошина повідомила в ЗМІ про те, що визнана потерпілою у справі, заявляла, що "Тіхановський небезпечний для держави і суспільства".

"Встановлено, що також в травні минулого року в Гродно обвинувачені організували під виглядом пікету зі збору підписів незаконний масовий захід, який супроводжувався грубими порушеннями громадського порядку, насильством щодо співробітників органів внутрішніх справ, явною непокорою представникам влади", - а ось так розцінюють в СК події в Гродно 29 травня 2020 року, коли Тіхановського затримали на передвиборчому пікеті зі збору підписів на підтримку дружини. Нагадаємо, що очевидці подій назвали це провокацією, а МВС заявило, що затримані застосували насильство до співробітників міліції.

Відомство оцінило збитки від дій Тіхановського і його соратників у більш ніж 3,5 мільйона рублів, на майно і грошові кошти обвинувачених накладено арешт.

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У СК також повідомили, що вже завершили розслідування виділених зі "справи Тіхановського" 9 кримінальних справ стосовно 25 осіб, щодо низки справ уже вирішені обвинувальні вироки.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
невозможно одновременно любить и уважать Россию и бороться с ее марионеткой во главе своей страны . белорусам нужно прежде определиться на каком из двух стульев они хотят сидеть Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 7489
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11.03.2021 10:56
+6
"воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность" , вы своими хороводами не поможете себе и своей стране . Отправьте вашего царя к овощу .
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11.03.2021 10:52
+5
Получили ожидаемые результаты мирных протестов))
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11.03.2021 10:53
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"воодушевленные их призывами и уверовав в свою безнаказанность" , вы своими хороводами не поможете себе и своей стране . Отправьте вашего царя к овощу .
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11.03.2021 10:52 Відповісти
невозможно одновременно любить и уважать Россию и бороться с ее марионеткой во главе своей страны . белорусам нужно прежде определиться на каком из двух стульев они хотят сидеть Мужу Тихановской в Беларуси предъявили окончательное обвинение по 4 статьям. Ему грозит до 15 лет лишения свободы - Цензор.НЕТ 7489
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11.03.2021 10:56 Відповісти
Поздно. Пасажирский поезд с плацкартом в Европу ушёл. Остались товарники с вагонами для скота в направлении солнечного Магадана и Колымы.
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11.03.2021 11:14 Відповісти
Получили ожидаемые результаты мирных протестов))
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11.03.2021 10:53 Відповісти
Они получили не в результате мирных протестов, а в результате безмозглого и безропотного голосования в течении 26 лет за одного и того же колхозного поца.
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11.03.2021 11:12 Відповісти
Голосували, бо Лука хороший господарник, патріот, і створив успішну державу. А Тіхановському -- довічне, або розстріл.
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11.03.2021 12:01 Відповісти
Годный тролль, жирный тролль. В голодный год - то, что нужно!
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11.03.2021 12:08 Відповісти
Вы юморист?
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11.03.2021 12:47 Відповісти
А ви розумний?
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11.03.2021 15:21 Відповісти
Вы еврейка?
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11.03.2021 16:01 Відповісти
Последние выборы, на которых он действительно победил, прошли в 2001 году. Все последующие - фальсификации, за исключением может быть 2015 года, когда оппозиция бойкотировала, в Минске процентов 30% реально проголосовало от числа избирателей.
На референдуме о продлении полномочий,- подтасовки. Давление исходило на уровне психологии. Многим сложно вообразить, как мог проиграть выборы человек с объявленным ЦИКом результатом 90%.

18 октября 2004
Gallup: только 48% белорусов поддержали Лукашенко

Компания The Gallup Organization / Baltic Surveys представила обобщенные результаты опроса общественного мнения, проводимого в Беларуси 15-17 октября 2004 г. по вопросу референдума. Это окончательные данные, объединившие результаты заблаговременного голосования и экзит-полла.
Согласно этим данным, окончательно лишь 48,4% населения Белоруссии, имеющего право голоса, голосовало "за". Данная цифра меньше, чем пятьдесят процентов, которые являются минимальным барьером для изменения Белорусской Конституции и находятся за пределами допустимого +/-1%-ного предела отклонений при проведении исследования с таким объемом выборки.

А по официальным данным Центризбиркома Белоруссии, 77,3% белорусских избирателей, принявших участие в референдуме, высказались за предоставление президенту Александру Лукашенко возможности быть переизбранным на третий срок.
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11.03.2021 12:53 Відповісти
Ну, и кто вам доктор? По психиатрии.
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11.03.2021 13:18 Відповісти
Никто драться не хочет. Максимум злости хватило 10 августа местами заблокировать дороги. А уже 11го ничего радикального не было.
Вот это в Бресте. Бой за дорогу.

Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 387

Вчера 9 человек сроки получили. Остальные ждут приговора.

https://brestcity.com/blog/sud-v-breste-po-sobytiyam-9-10-avgusta

Суд Московского района Бреста под председательством судьи Веры Филоник 10 марта огласил приговор по делу о массовых беспорядках 9-10 августа в областном центре. Сроки получили 9 человек. Несовершеннолетних Дениса Хозея и Сергея Гацкевича взяли под стражу в зале суда. Их суд приговорил к 3 годам воспитательной колонии. Остальных обвиняемых суд постановил наказать лишением свободы в колонии усиленного режима. Илья Мигно, Тимур Ризапур, Александр Дроздов получили 4,5 года, Сергей Солоха, Виталий и Егор Прокопчук - 4 года, Сергей Кривченя - 3,5 года. Обвинение предъявлено по ч.2 ст.293 Уголовного кодекса, эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет. Еще одной обвиняемой, 18-летней Виталии Бондаренко, которая находилась под подпиской о невыезде и не явилась в суд, наказание не назначили. Ее объявляли в розыск и задержали на границе, когда она возвращалась в Беларусь. Сейчас девушка находится в СИЗО. Напомним, в деле о массовых беспорядках в Бресте 9-10 августа несколько десятков человек. Вскоре суд приступит к изучению материалов в отношении следующей группы обвиняемых по этому делу.
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11.03.2021 13:39 Відповісти
Ну ждите. Терпеливо ждите.
Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 2813
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11.03.2021 14:08 Відповісти
Може й так... Але ось і зараз білоруси не скаржаться на життя і не хочуть ні до ЄС, ні до Росії. Кажуть, що було добре, лише останніх півроку трохи підскочили ціни. Навіть по Бєлсату ТБ опозиція сказали, що зарплата в Білорусі коливається між 400 і 500 доларів. Оце і вся правда до копійки. І відповідь тим ворогам Білорусі, які мішали з багном їхнього шановного Президента.
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11.03.2021 15:38 Відповісти
500 долларов много чтоли? да и позагранкам белорусы мотаются почаще украинцев.

https://belaruspartisan.by/life/527497

- В Беларуси никогда не было такого, чтобы люди шесть месяцев подряд выходили на протесты. Как вы объясните этот феномен?
- Философ и политический экономист Макс Вебер выделял три вида легитимности власти: традиционный (исходящий из принципа сакральности любой власти), харизматический и рационально-правовой. Лукашенко обладает лидерскими качествами и харизмой, и вера населения в эти качества долгое время обеспечивала ему легитимность.
Затем под воздействием ряда факторов выросла новая популяция белорусов. Подросло новое поколение. Люди стали больше ездить не только на Восток, но и на Запад. По крайней мере, семь лет подряд Беларусь занимала первое место по числу шенгенских виз на тысячу жителей не только среди стран бывшего Советского Союза, но и во всем мире. Появились новые средства информации: Facebook, Telegram и др. Традиционный и харизматический типы легитимности перестали устраивать часть людей. Им нужна легитимность лидера, которая основывается на законности и справедливости, а также на демократических институтах власти.
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11.03.2021 16:05 Відповісти
А кто харизматичный и демократичный? Глава газпромбанка толстяк Баба-Рика? Даже председатель колхоза лучше чем банкир знает, что нужно народу. Банкир кроме бабла ничего не видит. Притом преимущественно в свой карман.
Баба-Рика наверняка мечтает стать беларусским Коломойским.
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30.07.2021 13:59 Відповісти
И насчет протестов. Массовость этих протестов явно преувеличена не менее чем в 10 раз. Кроме того я видел фотографию, где небольшая толпа протестующих. На некотором расстоянии стоит намного больше людей, смотрящих на первую толпу, по виду которых очевидно, что это только любопытствующие. Пришли своими глазами посмотреть на протесты. Их конечно причислили к протестующим и все увеличили в 10 раз.
К сожалению в Беларуси нет конструктивной оппозиции. Есть только люди, которые хотят устроить дерибан под себя.
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30.07.2021 14:10 Відповісти
Репресії повним ходом йдуть. І ніхто їм не допоможе, крім стурбованості
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11.03.2021 10:56 Відповісти
Жена помогла, мог бы получить и поменьше. Как говорил один умный человек, не надо писять против ветра, можешь обмочится. Все хотят быть героями, но становятся не все.
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11.03.2021 10:58 Відповісти
Бздишь усатого цыгана и его друга кремлевского ботоксного педофила?
Или у тебя с детства лагерная картина мира? Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 352
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11.03.2021 11:27 Відповісти
Носила ментам цветы на акции, теперь носи передачки в тюрьму! Дура!
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11.03.2021 11:04 Відповісти
Гэта па братэрску. Як гаварыцца, - з Расеі з любоўю. Сябры, з БелГУЛаГом вас. Ад усёй ўкраінскай душы. Што пасеялі і выгадавалі то і пажынаць.
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11.03.2021 11:10 Відповісти
Дали пані опозиціонерці додатковий стимул
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11.03.2021 11:27 Відповісти
З перамогой Бацька, без тебе Бєларусь знікне.
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11.03.2021 11:57 Відповісти
Если это сарказм, то оч-чень тонкий. Не помешала бы табличка.
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11.03.2021 12:06 Відповісти
Средневековье, блин! Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 147
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11.03.2021 12:48 Відповісти
А у нас не средневековье, когда народ "выбирает" из политиков, каждый из которых имеет антирейтинг намного больше 50%.
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30.07.2021 14:15 Відповісти
самокритики у белорусов хватает. с местного форума

У белорусского народа НЕТ- гордости, НЕТ- единства, НЕТ - сплоченности, НЕТ-жилы! Так сложилось исторический, что народ РАЗМАЗНЯ! (Для «умных» - слово размазня не оскорбление!) «26» у власти будет до 2025г., затем продлит себе срок до 2030г., а в 30-м году власть передаст своему сыну. Всё поезд ушел дааавно. Все протесты уже на унитазе!
P.S. Можете минусовать - хоть до посиневших пальцев 😃 - мне это до-луны! Я это писал ещё 20 лет назад и всё так, и произошло - на все 100%! Так, что как сказал известный педагог Сухомлинский, ещё в 19-ом веке: «Человек без мечты - ничто». Мечтайте… мечтайте… 😃
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11.03.2021 14:08 Відповісти
Все есть ,воли к победе нам не занимать.
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11.03.2021 14:44 Відповісти
конечно вам легче, когда силовые структуры контролируешь. а попробуй голыми руками власть взять! нам эта вершина не покорилась.
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11.03.2021 15:13 Відповісти
А вам аж так хочеться на трон посадовити якогось клоуна чи дурну кухарку, хочеться бандитизму, безхатченків, гей парадів, олігархів з 4-метровими парканами, корупції, продажних суддів, платної медицини... Ви цього хочете? Думаю, що син нинішнього вашого президента був би щастям для вас. Звісно, якщо банальна жаба не задушить.
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11.03.2021 15:58 Відповісти
Главная причина протестов - дикая фальсификация выборов. Возмутились беспределу. Вот смотрите, типичный минский протокол. Тихановская 80%, Лукашенко 10%.

Чоловікові Тіхановської в Білорусі пред'явили остаточне звинувачення за 4 статтями. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі - Цензор.НЕТ 581
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11.03.2021 16:10 Відповісти
Мечта должна быть конструктивной. Без конструктивности получается как в сказке "По щучьему велению" про Емелю. Насколько я знаю беларусская "оппозиция" только критткует, а кроме прихватизации ничего не обещает. И обещает неконкретное, что с ними все будет лучше.
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30.07.2021 14:23 Відповісти
И что же на это ответят белорусы?
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11.03.2021 16:14 Відповісти
У білорусів надзвичайно складні умови - вирватись із обійм "братнього народа-агресора" у вигляді імперської росіі вони самотужки вже не можуть - нема на це ані ресурсів, ані викарбованої в камені ідеологіі, нема тих "скрижалей", що по їм можна звірятися суспільству, тож поглинання та поступове "переварювання" вони вже не відвернуть. Нажаль. Але й ми - українці - не набагато далі втекли від такого песимістичного сценарію, бо питання "неіснування України, як Держави" - "наріжний камінь" "відновленої величі Россі". Це питання вічне, екзестенціяльне, як у арабів з евреями.
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30.07.2021 14:30 Відповісти
Время при Лукашенко играет на Беларусь. Вот когда вымрет номенклатура бывшего СССР, пытающаяся дорваться до дерибана Беларуси, тогда можно и демократизацию делать.
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30.07.2021 14:32 Відповісти
А сейчас главное сохранить государственность Беларуси, что Лукашенко упорно делает. Главное, чтобы ему не мешали притворяющиеся патриотами, демократами, оппозицией.
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30.07.2021 14:37 Відповісти
 
 