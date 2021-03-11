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50-й летальний випадок через COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіють 1264 людини, вакциновано - 4601, - Командування Медсил

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

50-й летальний випадок через COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіють 1264 людини, вакциновано - 4601, - Командування Медсил

Станом на 10:00 11 березня в Збройних Силах України на COVID-19 хворіють 1264 людини.

Про це у Facebook повідомляє Командування Медсил ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Всього за час пандемії одужали 16 546 осіб. На ізоляції (зокрема і самоізоляції) перебуває 354 особи.

За минулу добу зареєстровано 128 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них до закладів охорони здоров'я госпіталізовано 44 людини.

На жаль, у Збройних Силах України зареєстровано 50-й летальний випадок від ускладнень, викликаних гострою респіраторною хворобою COVID-19.

"Працівник ЗС України з 02.03.2021 перебував на стаціонарному лікуванні у Миргородській клінічній лікарні. Не зважаючи на проведену терапію стан здоров’я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким та рідним", - йдеться в повідомленні.

Водночас від початку вакцинальної кампанії в Збройних Силах України 4601 людина отримала першу дозу вакцини. З них 674 військові медики. За минулу добу від COVID-19 щеплено 570 осіб.

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Автор: Наталя Джума
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А в находящегося в зоне повышенного риска МВД, включая национальную полицию и национальную гвардию, умерло 4 человека. В 12 раз меньше, чем в ВСУ. Аваковские давеча тут решили показать боевые потери личного состава - 1671 человек всего. А с 2015 года у них погибли 44 человека, из них 4 от коронавируса, опять же всего. При этом Аваков всё больше денег требует, мотивируя малой зарплатой и опасностью заражения коронавирусом, не смотря на то что уже из коронавирусного фонда уже выделяли немалые деньги.
Так чья же зона риска выше: ВСУ или МВД?
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11.03.2021 12:51 Відповісти
 
 