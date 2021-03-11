Давайте поживемо й побачимо, - Разумков розповів, чи буде вакцинуватися проти коронавірусу
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Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков наразі не має наміру вакцинуватися проти коронавірусу, оскільки має антитіла до хвороби.
У майбутньому ж він буде вакцинуватися за свій рахунок. Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.
"Мені поки що не треба, давайте поживемо і побачимо. З одного боку, я перехворів. Наскільки знаю позицію медиків, якщо ти перехворів, то цього робити, поки є антитіла, не варто. Знову ж, є різні думки, я поки дотримуюся такої", - сказав Разумков, відповідаючи на запитання про те, чи робитиме він щеплення привезеною в Україну вакциною.
Топ коментарі
+11 Envoy
показати весь коментар11.03.2021 11:14
+9 Не один из 73%
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+7 Иван Петрович Сидоров
показати весь коментар11.03.2021 11:14
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всем зебилам срочно сделать вакцинацию самым лучшим в мире индийским шмурдяком.. Желательно - по 3 раза в день на протяжении месяца!
Он очень осторожен, боится потерять свой будущий электорат как на Востоке так и на Западе Украины. Этот хитрован никогда ничего не говорит от себя, никогда не выражает четко свою позицию ни по одному вопросу и всегда ссылается на Народ или на ВР.
Хитро-вышпаренный Разумков - хер тебе, а не Президентство.