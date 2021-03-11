"Партія Шарія" перекладає відповідальність за незаконну діяльність на формально сторонніх осіб. Справа про заборону буде нелегкою, - Малюська
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Міністр юстиції Денис Малюська не розраховує на те, що питання із забороною "партії Шарія" буде вирішене без особливих зусиль.
Про це Малюська написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України, ми подали до Окружного адміністративного суду м.Києва позов про заборону діяльності Політичної партії "Партія Шарія". Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує як свого "лідера" - паном Шарієм", - зазначив Малюська.
За словами міністра, нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".
"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - додав Малюська.
Він також уточнив, що перше засідання щодо розгляду позову про заборону "партії Шарія" відбудеться 6 квітня цього року.
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Поэтому надо делать так:
1.Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Признать псевдо-партию петушария в Украине экстремистской/террористической и запретить навсегда и на этом закрыть вопрос с этим гандоном шмарием.
Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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Депутати ЖЕКу № 127 проголосували одностайно не визнавати депутатами депутатів Рівненської міської ради...