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Новини Політика України
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Шарій Анатолій (214) Малюська Денис (295)

"Партія Шарія" перекладає відповідальність за незаконну діяльність на формально сторонніх осіб. Справа про заборону буде нелегкою, - Малюська

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Міністр юстиції Денис Малюська не розраховує на те, що питання із забороною "партії Шарія" буде вирішене без особливих зусиль.

Про це Малюська написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Базуючись на матеріалах, наданих органами прокуратури та Служби безпеки України, ми подали до Окружного адміністративного суду м.Києва позов про заборону діяльності Політичної партії "Партія Шарія". Підстави для подання позову – численні порушення Конституції та законів України політичною партією та, зокрема, особою, яку партія вказує як свого "лідера" - паном Шарієм", - зазначив Малюська.

За словами міністра, нормативна підстава позову – стаття 21 Закону України "Про політичні партії в Україні".

"Ми не очікуємо, що справа буде простою та легкою. Партія Шарія вибудувала непогану юридичну оборону своєї незаконної діяльності, грубо порушуючи законодавство, але при цьому намагаючись перекладати усю відповідальність за такі дії на формально сторонніх осіб. Але, як свідчить матеріали правоохоронних органів, вдавалося їм це далеко не завжди", - додав Малюська.

Він також уточнив, що перше засідання щодо розгляду позову про заборону "партії Шарія" відбудеться 6 квітня цього року.

Також читайте: Мін'юст вимагає заборонити діяльність "Партії Шарія", - Окружний адмінсуд Києва

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+12
Шарий - это не один человек, это террористическая, анти-украинская организация, в которую входит несколько десятков человек и деятельность которой курируется спецслужбами вражеского государства москальщина(кацапстан/параша) и которая работает в одном ключе с каналами террористических организаций днр/лнр.

Поэтому надо делать так:

1.Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Признать псевдо-партию петушария в Украине экстремистской/террористической и запретить навсегда и на этом закрыть вопрос с этим гандоном шмарием.
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11.03.2021 11:45
+10
Тада...много Петя пересажал этих Шариев с Медведчуками...
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11.03.2021 11:45
+9
"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська - Цензор.НЕТ 7860
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11.03.2021 11:45
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Был бы порох патриотом -- продал бы все свои бизнесы кроме, разве что, одного, чтоб на жизнь хватило, и отдал бы деньги армии.
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11.03.2021 12:39 Відповісти
фамилии посаженных, плис)))
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11.03.2021 11:54 Відповісти
этот "министр" только и умеет,что продавать тюрьмы и делать вип-камеры,слушай, чекнутый--БУДЕШЬ сидеть и очень долго ! Где реформы в юстиции ? БЕЗДЕЛЬНИК !!!!
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11.03.2021 12:43 Відповісти
"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська - Цензор.НЕТ 7860
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11.03.2021 11:45 Відповісти
Шарий - это не один человек, это террористическая, анти-украинская организация, в которую входит несколько десятков человек и деятельность которой курируется спецслужбами вражеского государства москальщина(кацапстан/параша) и которая работает в одном ключе с каналами террористических организаций днр/лнр.

Поэтому надо делать так:

1.Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки петушария и его ватной тупой потаскухи.
2. Надавить на суд, чтобы суд принял решение о лишении лицензии ватного гавноканала "НАШ". ( Уже год как Нацрада подала все документы, но суд морозится, а помойка вещает).
3. Заблокировать в Ютубе все каналы-помойки террористических организаций лнр/днр. (гавноканалы типа ГТРК ЛНР, Analytical Network News Agency (Анна Ньюс), Первый Республиканский Телеканал, TK Union и т.д.)
4. Признать псевдо-партию петушария в Украине экстремистской/террористической и запретить навсегда и на этом закрыть вопрос с этим гандоном шмарием.
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11.03.2021 11:45 Відповісти
Вы это кому ? В цирке не поймут , "прикольным" фиолетово .
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11.03.2021 11:47 Відповісти
В цукерні цього теж не розуміли.
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11.03.2021 16:58 Відповісти
Борітеся-поборите!
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11.03.2021 11:55 Відповісти
дієвий інструмент для вирішення питання з антиукраїнськими "партіями"
"Партия Шария" перекладывает ответственность за незаконную деятельность на формально посторонних лиц. Дело о запрете будет нелегким, - Малюська - Цензор.НЕТ 3663
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11.03.2021 11:55 Відповісти
что малюська жрет? оно что - министр? пусть думает головой, а не задницей... и находит повод для, и не причину, чтобы не...
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11.03.2021 11:56 Відповісти
Депутати Рівнеради вимагають заборонити проросійські партії

Сьогодні, 11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону 5 політичних партій. Мова йде про такі партії: ОПЗЖ, "Партія Шарія", "Опозиційний блок", "Партія перемоги Пальчевського", партія "Наші".
Зокрема, 34 депутати проголосували за те, щоб підготувати відповідну законодавчу базу для цього.
У документі йдеться про те, що перелічені партії працюють в інтересах Росії.
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11.03.2021 12:26 Відповісти
11 березня, під час сесії депутати Рівненської міської ради проголосували за заборону

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"Партія Шарія" перекладає відповідальність за незаконну діяльність на формально сторонніх осіб. Справа про заборону буде нелегкою, - Малюська - Цензор.НЕТ 3123 Депутати ЖЕКу № 127 проголосували одностайно не визнавати депутатами депутатів Рівненської міської ради...
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11.03.2021 13:03 Відповісти
Как от партии, от шариевцев толку мало, а вот ее запрет по выдуманным основаниям, по которым все партии давно пора закрыть, послужит хорошим поводом гнобить власть Зеленского в Европе. Шарий хорош, как сливной бачок, регулярно обсерающий весь властный политикум, таким останется и усилится благодаря гонениям, совершенно очевидно, что его разнузданное хамство направлено именно на провоцирование таких действий противника, которые мы видим.
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11.03.2021 13:45 Відповісти
Дело о запрете будет нелегким, - Малюська.-Ну да. Это не деньги с сидельцев платных камер собирать.
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11.03.2021 15:21 Відповісти
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