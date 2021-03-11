За добу госпіталізували рекордну кількість пацієнтів із COVID-19, - "слуга народу" Радуцький
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Рекордну кількість пацієнтів з COVID-19 госпіталізовано в Україні. Це значно більше, ніж на піку другої хвилі епідемії восени 2020 року.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомив глава Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький.
"В Україні - рекорд госпіталізації пацієнтів з COVID-19. Лікарні прийняли 4 250 хворих – це значно більше, ніж на піку другої хвилі епідемії восени 2020 року. Зростає як добове число виявлення нових інфікованих, так і кількість летальних випадків. Нова хвиля характеризується більшою летальністю і важчим перебігом серед людей середнього віку. І це не дивно, середній показник смертності від так званого "британського" штаму коронавірусу вищий на 64%", - зазначив парламентарій.
За словами Радуцького, в найближчі тижні динаміка, на жаль, тільки погіршиться.
"Використання захисних масок, респіраторів, що закривають ніс та рот, у комунальному транспорті, у громадських місцях, в установах, у крамницях мають стати нормою. Кожен з нас має свідомо ставитися до загрози своєму здоров’ю і не наражати на небезпеку інших. Тому закликаю зменшити соціальну активність, дбати про гігієну рук, уникати рукостискань та поцілунків при зустрічі з друзями, колегами, організувати умови для дистанційної роботи", - підкреслив нардеп.
Будь ласка, зачекайте...
Жил-был художник один... (с)
В этом месте я бы должен был напомнить, что Зе избиратели видели кого выбирали, но действительно очень жаль пенсионеров, особенно в деревнях, где помощи ждать ниоткуда ...
Огромный сюрприз будет для населения когда вскроется что вся эта "статистика" - надувалово вселенского масштаба.
Разве я призываю кого-то не лечиться или не прививаться ?
Я лишь хочу быть уверенным что правящие в Украине люди не являются жуликами и не занимаются подлогами, особенно в том что касается статистики заболеваний.
Ты против ? А почему ?
Дякую за відповідь, aquarius580 . Тепер я знаю що ти є совкове кацапське лайно.
Но, речь не об этом.
Почему ты против аудита ?
Очень много приписок. За "ковид" выдают обычные сезонные простуды, и не только.
- Всё, приходите за вашей машиной через десять лет.
- Утром или днем?
- Это же через десять лет, какая разница?
- Да просто утром ко мне сантехник придет»
Новый штамм - это вирус, в которой изменилась РНК. Что означает что вам нужна новая вакцина. Именно поэтому прививки против сезонных вирусов делают каждый год: новый штамм - новая вакцина.
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"От лечения антибиотиками страдает кишечник." - вирусные заболевания не лечатся антибиотиками.
А це Радуцьке тепер інше говорить.
Владі зеленій вірити НЕ МОЖНА. Вони ж дурять всіх.