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Новини Політика України
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Зеленський (17522) Пєсков (1442) путін (21449) нормандська четвірка (1512)

Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Ініціативи щодо зустрічі

Москва не отримувала від Києва конкретних ініціатив щодо проведення зустрічі "нормандської четвірки", будь-які контакти між президентами Росії та України поки не плануються.

Про це заявив прессекретар глави російської держави Дмитро Пєсков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми з вами разом чули неодноразово заяви президента (України. - Ред.) про його бажання якнайшвидше зібрати "нормандську четвірку", і про це завжди йдеться і на зустрічах міністрів, і на зустрічах помічників президентів. А що стосується конкретно візиту чи двосторонніх контактів, якихось конкретних ініціатив дипканалами ми не отримували", - сказав Пєсков журналістам у четвер.

Відповідаючи на запитання, чи не плануються між президентами телефонні контакти, він сказав: "Ні, поки що ні. Вони за потреби можуть бути доволі оперативно погоджені, але в планах таких контактів немає".

Також читайте: У Кремлі оцінили ймовірність зустрічі президентів РФ і України: Путін ніколи не відкидає будь-які зустрічі, але є умова

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Зелена пліснява і без безпосереднього контакта втілює в життя кремлівський сценарій !!!)))
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11.03.2021 12:04
+3
Какая встреча? Кацапов устраивает теперешняя ситуация.
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11.03.2021 12:04
+3
Від мети,повернення України в "родную говєнь" Московію, Росія не відмовиться ніколи !!!)))
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11.03.2021 12:06
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На арені пургоносний піськоструй !!!)))
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11.03.2021 12:01 Відповісти
Боюсь такими меседжами,у )(уйла дают намек,чтоб Бубочка сам первый позвонил )(уйлу,и как говорил Письков его шеф готов к диалогу, а далее дело техники,так как не понимает чтоб без условий от Мордора и сдачу интересов,ничего не выйдет,кацапы миллиарды влили в донбасс не для того чтоб отдать Украине,им мир не нужен
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11.03.2021 12:07 Відповісти
Какая встреча? Кацапов устраивает теперешняя ситуация.
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11.03.2021 12:04 Відповісти
Зелена пліснява і без безпосереднього контакта втілює в життя кремлівський сценарій !!!)))
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11.03.2021 12:04 Відповісти
Від мети,повернення України в "родную говєнь" Московію, Росія не відмовиться ніколи !!!)))
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11.03.2021 12:06 Відповісти
Расию нужно всем Миром вернуть в её родную Гавань МОСКОВИЮ. Инициативы относительно встречи "нормандской четверки" к нам не поступали. Договоренностей о контакте Путина с Зеленским пока нет, - Песков - Цензор.НЕТ 4833
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11.03.2021 12:08 Відповісти
Лише руйнація Російської імперіі,звільнить світ від імперських амбіцій Московіі !!!)))
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11.03.2021 12:41 Відповісти
Байден разобрался и решил что Федерация это неправильно для государства Украина и для ЕС потому, что есть на Востоке умом непонятное образование под названием Расия с кочевым народом московской Орды, которая лезет к своим соседят ,чтобы что то урвать и потом под всяким предлогом лезть в глубь грабя и убивая население в этих государствах. Америка понимает ,что вначале нужно навести порядок в самой Московии и в её колониях, а в Украине потом всё выровняется, а любители рюского сами слиняют в одно из государств, которые преобразуются с колоний, которые сейчас имеет Московия.
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11.03.2021 12:06 Відповісти
Если зеля сядет за один стол с путлом , то следующее заседание будет в ростове .
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11.03.2021 12:06 Відповісти
У зели одна отмазка на все случаи,я хоть сяду с чертом хоть с дьяволом,не для себя мол для мира и Украины
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11.03.2021 12:09 Відповісти
Он еще, кстати, обещал перед ****** на колени встать #лишьбынебыловойны. Пока не становился... Не было подходящего момента? Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 5919
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11.03.2021 12:17 Відповісти
В Парижі вони удвох в зачиненій кімнаті без свідків годину спілкувалися. Так що може й ставав уже.
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11.03.2021 12:41 Відповісти
Это он что, нашего "найвэлычнишого" называет, мягко говоря, неправдивым, а по сути мокает лицом в гуано?! Где нота нашего МИД в ОБСЕ ?!
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11.03.2021 12:08 Відповісти
Серед світових лідерів, що перехворіли на ковід, немає Зеленьского

Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 9970

Тут 2 варіанта: або "найвеличнішого" не вважають світовим лідером, або він таки набрехав, що хворів. А в Феофанії просто ховався з Єрмаком від Лєнки.
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11.03.2021 12:14 Відповісти
збрехав дюйм-вовочка
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11.03.2021 12:17 Відповісти
В Феофании его пичкали гепатопротекторами (!!!) и витаминами Ініціативи щодо зустрічі "нормандської четвірки" до нас не надходили. Домовленостей про контакт Путіна із Зеленським поки немає, - Пєсков - Цензор.НЕТ 2385
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11.03.2021 12:23 Відповісти
о контакте Путина с Зеленским / Иван Петрович Сидоров верит: На встрече увидит Путин Зеленского и застынет в изумлении. Затем упадет на колени, вознесет руки к небу и возопит: вяжите меня , православные! Каюсь я в…….., и в …….., и в…… каюсь тоже! Вывожу свои войска я ! Закрывайте границу с РФ немедленно! И Крым назад принимайте!
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11.03.2021 12:14 Відповісти
видно писькина кто-то сильно вжарил, аж глаза на лоб вылезли... ну писькин ладно... не пришло ли время послать и писькина, и его мнение вместе с мнением расии, найух... давно пора... хватит Украине быть шалавой...
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11.03.2021 12:17 Відповісти
наш проктолог опять поглядит в шоколадный глаз *****, а там опять мир.
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11.03.2021 12:30 Відповісти
 
 