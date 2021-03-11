Федерація роботодавців транспорту закликає ТСК щодо УЗ комплексно оцінити діяльність правління і наглядової ради "Укрзалізниці" за весь період з 2017 по 2020 рік

Федерація роботодавців транспорту України (ФРТУ) закликає Тимчасову слідчу комісію ФР провести комплексну та детальну оцінку діяльності всього правління та всієї Наглядової Ради АТ "Укрзалізниця" та кожного з їх окремих членів за весь період з 2017 по 2020 рік.

Адже саме протягом останніх років в діяльності АТ "Укрзалізниця" спостерігалося багато негативних тенденцій: "Укрзалізниця" була не в змозі виконати заявлені плани перевезень, а вантажовласникам доводилося миритися з постійним зростанням строків доставки вантажів та збільшенням витрат.

Відповідне звернення ФРТУ розмістила на своєму сайті.

"ФРТУ підтримує рішення Верховної Ради про утворення Тимчасової слідчої комісії з питань перевірки та оцінки стану акціонерного товариства "Українська залізниця", розслідування фактів можливої бездіяльності та порушення законодавства, що призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників", - сказано у повідомленні.

ФРТУ вказує, що останніми роками в діяльності УЗ спостерігалося багато негативних тенденцій. Так, в 2019 році порівняно з 2016 залізничні перевезення впали на 10% (до 312,9 млн тон), тоді як автомобільні в цей же період зросли на 54%. Середній обіг вантажного рухомого складу для напіввагону в 2016 році склав 7,58 діб, а в 2018 вже 8,97 діб – це погіршення на 18%.

"Однією з основних причин цього операційного занепаду є хронічна неспроможність Укрзалізниці виконати власну інвестиційну програму. В 2016-2018 роках виконання інвестиційної програми Укрзалізниці не перевищувало 67%, а в 2019 році взагалі знизилось до 50% (9 млрд грн при затвердженому плані в 18 млрд. грн.)", - вказує ФРТУ.

Постійне невиконання інвестиційної програми також призвело до деградації інфраструктури: зараз понад третина залізничних колій потребує ремонту. Це призводить до зниження швидкостей руху та погіршення експлуатаційних показників залізниці. Розвиток інфраструктури вартий окремої уваги: якщо в період з 1991 по 2012 рік в Україні електрифікувалось в середньому понад 100 км на рік, то з 2014 по 2020 роки електрифіковано всього 14 км, вказують у Федерації.

"Прогресуюча неефективність роботи АТ "Укрзалізниця" в свою чергу негативно впливала на українські підприємства та економіку. Попереднє керівництво Укрзалізниці на це не зважало, і приділяло головну увагу підвищенню залізничних тарифів різноманітними засобами. Однак, зростання тарифів (в 2,1 рази за період 2014-2019 р.) призводило до втрати вантажів і доходів. Постійні підвищення тарифів без операційних покращень та зрушень в якості сервісу підірвали довіру суспільства до АТ "Укрзалізниця" та призводили до політичної напруги", - наголошують у ФРТУ.

У Федерації нагадують: фактично компанією керують Наглядова рада та правління. Причому більшість теперішнього складу Наглядової ради, включаючи Голову, перебувають на посадах вже майже 3 роки. А в пояснювальній записці до постанови ВРУ про створення ТСК цілком слушно зазначається: "за результатами 2019 року Акціонерне товариство "Українська залізниця" показало найгірші показники виробничої діяльності з дня проголошення незалежності України майже по всіх напрямках діяльності. Різке погіршення виробничої дисципліни, стану безпеки руху поїздів відбуваються з початку 2017 року по теперішній час".

"Водночас, нинішній Голова правління АТ "Укрзалізниця" Володимир Жмак працює в компанії трохи більше півроку, з 26 серпня 2020 року . І саме в останні кілька місяців у роботі Укрзалізниці спостерігаються певні зміни на краще. Середній обіг вантажного напіввагону зменшився з 9,91 діб у грудні 2019 до 6,7 діб у грудні 2020 – це покращення на понад 33%! Власники вантажів відзначають поліпшення якості сервісу, яке відображається в збільшенні швидкості доставки вантажів та кількості схвалених заявок на вантажні перевезення. Варто зазначити, що при поточному правлінні Укрзалізниця почала закупівлю електроенергії напряму у виробника електроенергії "Енергоатома", що дасть змогу економити близько 4 млрд грн щорічно. Залишається відкритим питання, чому раніше поточна Наглядової Рада АТ "Укрзалізниці" та попередні правління на це не звертали уваги", - підкреслюють у ФРТУ.

Саме тому, на переконання Федерації, Тимчасовій слідчій комісії Верховної Ради необхідно провести комплексну та детальну оцінку діяльності всього правління та всієї Наглядової Ради АТ "Укрзалізниця" та кожного з їх окремих членів за весь період 2017 – 2020 років.

Як відомо, Верховна Рада у січні створила Тимчасову слідчу комісію, щоб розслідувати зловживання в УЗ в 2017-2020 роках, у тому числі і порушення на суму в 12 мільярдів. Проте після першого засідання ТСК звернулася із запитом до Кабміну і Наглядова рада УЗ оцінити діяльність нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року.

У свою чергу екс-міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що замість того, аби розслідувати причини критичної ситуації в Укрзалізниці, новостворена ТСК займається полюванням на відьом. Адже замість того, щоб неупереджено підійти до ситуації в компанії та розібратися, яка причина провалу всіх запланованих реформ, відбувається боротьба: одне політичне угрупування хоче перебрати контроль над Укрзалізницею у іншого.