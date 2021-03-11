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моряки (896) суховантаж (34) українці (2385) Чорне море (1363)

У Чорному морі затонув суховантаж з українським екіпажем: двоє людей загинули, десятеро врятовані, - Agerpres

Новини Цензор.НЕТ Події

У Чорному морі затонув суховантаж з українським екіпажем: двоє людей загинули, десятеро врятовані, - Agerpres

У Чорному морі затонув суховантаж "Волго Балт 179", що прямував з російського Ростова-на Дону в румунський порт Констанца. На його борту перебували 13 моряків.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомило агентство Agerpres.

За його даними, дві людини загинули, одна вважається зниклою безвісти. Ще десять моряків вдалося врятувати. У компанії Petroleum Services Group агентству сказали, що всі, хто перебував на судні – громадяни України.

Як повідомляє ресурс MarineTraffic, судно було побудовано 1973 року, тобто 48 років тому, і ходило під прапором Коморських островів.

Його вантажопідйомність становить 3506 тонн дедвейту, а поточна осадка – 3,8 метра. Довжина становить 114 метрів, а ширина – 13,23 метра.

Судно затонуло приблизно за 70 морських миль від порту Констанца. На місце інциденту був відправлений корабель Artemis, що належить румунському агентству з порятунку людського життя в морі (ARSVOM).

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

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Так, у січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо пропали без вісті.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+9
Царство небесне затонувшим, а живим побажання більше ніколи не зв'язуватись з кацапами.
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11.03.2021 12:19
+8
нужно думать перед трапом о последствиях, 50 лет в солёной воде, да там палуба на краске держалась.
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11.03.2021 12:36
+5
опять 25)) ржавая посудина из 70х "река море" вопреки санкциям работала на оккупантов и ..утонула
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11.03.2021 12:21
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Царство небесне затонувшим, а живим побажання більше ніколи не зв'язуватись з кацапами.
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11.03.2021 12:19 Відповісти
опять 25)) ржавая посудина из 70х "река море" вопреки санкциям работала на оккупантов и ..утонула
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11.03.2021 12:21 Відповісти
Нехай щастить!
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11.03.2021 12:23 Відповісти
А глубина необъятная
Целая миля до дна
Буду смотреть я как понебу
Бледная бродит Луна.
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11.03.2021 12:25 Відповісти
нужно думать перед трапом о последствиях, 50 лет в солёной воде, да там палуба на краске держалась.
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11.03.2021 12:36 Відповісти
Я много и часто вижу, в бинокль, со смотровой площадки, у моря. Таких лоханок нереально много осталось ещё! Бывает, что я вижу одновременно 5-6-7, идущих в Ростов и оттуда. Мой племянник тонул на одном из них, правда- турецком, в Азовском море, зимой. Более в моря- ни ногой!
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11.03.2021 12:43 Відповісти
Ты же должен был отбыть на какое то суперсудно в Нидерландах.
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11.03.2021 14:53 Відповісти
кацапія - то як прокляття для українця, тримайся якнайдалі!
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11.03.2021 12:47 Відповісти
Донбасский уголек перли румынам...
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11.03.2021 13:17 Відповісти
стопудово))
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11.03.2021 16:18 Відповісти
Да сколько-же можно эксплуатировать эти дырявые жабодавы? Десять лет максимум и на свалку.
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11.03.2021 14:47 Відповісти
 
 