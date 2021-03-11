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армія (3485) оборона (1231) техніка (1332) Таран Андрій (249)

Дослідні зразки ракетного комплексу "Нептун" будуть передані в армію найближчими днями: "Це озброєння нового покоління", - Таран. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами ЖК-360МЦ "Нептун" протягом березня 2021 року будуть передані до складу української армії.

У Військово-Морських Силах Збройних Сил України вже сформовано відповідний підрозділ.

Про це повідомив Міністр оборони України Андрій Таран, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони України.

За його словами, комплекси ЖК-360МЦ "Нептун" виготовлені в межах державного контракту між Міністерством оборони України та Державним підприємством "Державне Київське конструкторське бюро "Луч".

"Це дійсно історична подія, адже завдяки спільній цілеспрямованій роботі оборонного відомства з підприємствами оборонно-промислового комплексу у найкоротші строки захист українського узбережжя набуває нових спроможностей. "Нептун" - це озброєння нового покоління для нас, нове слово в розвитку військової берегової оборони України. Наявність у складі Військово-Морських Сил РК-360МЦ збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив на обстановку в Азово-Чорноморському регіоні", - заявив Таран.

Дослідні зразки ракетного комплексу Нептун будуть передані в армію найближчими днями: Це озброєння нового покоління, - Таран 01

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Він зазначив також, що діючі складові частини комплексу 360МЦ уже придатні до виконання бойових завдань у складі Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Власне, комплекс містить рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджаючу машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.

Міністр додав, що ці перші дослідні зразки дозволять розпочати практичну підготовку розрахунків "Нептуна", які в подальшому нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс 360МЦ у складі бойових військових частин.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+17
Юрій Бутусов

4 хв ·

Фильм Христо Грозева о Вагнергейте - что это будет, когда выйдет, как это ударит по Путину, Зеленскому и Ермаку

Расследователь Беллингкэт Христо Грозев 10 марта провел съемки в Киеве для своего фильма о Вагнергейте.

Интервью для Грозева дали два сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны, которые принимали участие в спецоперации по захвату вагнеровцев, экс-президент Петр Порошенко, агент НАБУ Евгений Шевченко, народный депутат Михаил Забродский. Я также дал интервью.

Как сообщил мне Грозев, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам предложил Грозеву встречу в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в данном деле. По данным источников Цензор.Нет в ОП, Ермак хотел в качестве спикеров представить кого-либо из других участников печально известного совещания в кабинете президента. Однако в итоге позиция властей в фильме представлена не будет.

После прилета Грозева ОП предоставила ему государственную охрану, его сопровождала машина с охраной. Однако Ермак без объяснений отменил встречу с Грозевым, и отменил интервью с каким-либо спикерами. Вместе с тем, по данным Цензор.Нет, Офис президента продолжает попытки повлиять на содержание фильма путем обращений к британскому правительству и британским спецслужбам. Трудно понять логику, с какой стати на содержание фильма Грозева должны влиять британцы - видимо, Ермак считает, что журналистика на Западе организована также как контакты Офиса президента с украинским олигархами-владельцами телеканалов, и проблемы решаются по звонку.

А теперь коснемся самого фильма, какие выводы я сделал после общения с Грозевым и после того, как дважды давал интервью по фильму.

Во-первых, что это будет по формату?

Будет выпущено две части расследования. Первая часть запланирована на конец марта, точная дата не определена, работа продолжается. Вторая часть - это будет большой документальный фильм для сети Нетфликс, там еще много работы, скорее всего, работа может быть завершена осенью этого года, Грозев набрал много материала.

Во-вторых, что это будет по содержанию?

Главная цель Грозева - показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и террористов Вагнера. Уникальная и не имеющая аналогов спецоперация ГУР МО, а также спецслужб США вызвала интерес Беллингкэт, поскольку именно наша разведка впервые провела интервью с террористами, получила от самих террористов подробную информацию об их деятельности, которая проверяется и позволяет с помощью анализа баз данных собрать другие доказательства, и сложить целостную картину о многих российских террористических операциях. Более всего фильм Беллингкэт будет разоблачать террористов Путина, главный удар направлен в этом направлении. Фильмы будут, безусловно, очень зрелищные, и самое важное - понятные и интересные на Западе. Ведь записи вербовочных бесед с вагнеровцами, которые выложила Янина Соколова, пока не получили необходимого резонанса в мире. Это будет огромное событие в информационной войне с РФ.

В-третьих, будет ли этот фильм разоблачать Зеленского и Ермака? Провал спецоперации в кабинете президента Зеленского и попытка Офиса Ермака скрыть следы предательства не является главным предметом расследования. Однако определенное освещение этих событий произойдет. Прежде всего фильм Беллингкэт будет дискредитировать Офис президента самим фактом выхода. Ведь глава ОП Андрей Ермак полностью отрицал сам факт спецоперации, неоднократно лгал в публичных выступлениях, а теперь Беллингкэт на весь мир покажет, что спецоперация была, и эта спецоперация была провалена. Вся пропаганда Офиса Ермака опровергала свое расследование, журналисты, близкие к ОП писали интервью с Подоляком и Ермаком, где они опровергали все, что я написал. А теперь украинцы увидят, что я написал правду, а Офис президента откровенно лгал гражданам Украины. Грозев не собирается разоблачать Зеленского, однако срыв спецоперации и попытки закрыть рот свидетелям предательства, свое отражение получат, скорее всего, уже во второй части фильма. Простит ли украинское общество вранье по Вагнергейту Зеленскому и Ермаку - это наш вопрос, а не Беллингкэт.

В-четвертых, хочу предостеречь от эффекта завышенных ожиданий. Христо Грозев - это не гоголевский ревизор, это не рука Вашингтона или Лондона. Да, по фильмам будет понятно, что в руководстве Украины либо бардак либо предательство, а скорее всего и то и другое одновременно. Но работа Беллингкэт не направлена на решение вместо нас наших внутриполитических проблем. Запад не будет разрывать отношения из-за провала спецоперации нашей разведки совместно с США и Турцией. Мы просто потеряли большую долю уважения, доверия, которые долго выстраивались. Мы потеряли возможность захватить 28 террористов и эффективно разоблачить Путина и российский государственный терроризм, создать обменный фонд для освобождения более 200 украинцев, над которыми продолжают издеваться в российских тюрьмах. Изменить что-либо в нашем государстве мы сможем только если будет действовать украинское общество и украинские СМИ, никакой Беллингкэт нам адекватную и дееспособную власть не построит, и войну с Россией вместо нас выиграет. Если наше государство слабое и проваливает свои собственные удачные разведывательные операции, то это проблема украинцев, а не болгар, англичан, американцев, и это от нас зависит, сумеем ли мы исправить наши проблемы и очистить власть от идиотов и предателей.

Опытные образцы ракетного комплекса "Нептун" будут переданы в армию в ближайшие дни: "Это вооружение нового поколения", - Таран - Цензор.НЕТ 5763
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11.03.2021 12:34
+15
Во время войны главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонист от ВСУ, а министр обороны ВСУ Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 . Это напрягает.
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11.03.2021 12:31
+10
фигасе!..
пока живое видео не увижу, не поверю!..
потому как, тавагищ Таран сильные сомнения у меня вызывает..
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11.03.2021 12:27
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фигасе!..
пока живое видео не увижу, не поверю!..
потому как, тавагищ Таран сильные сомнения у меня вызывает..
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11.03.2021 12:27 Відповісти
зелені бракобіси привчили не довіряти жодному їхньому слову - як показує вже життєвий досвід
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11.03.2021 12:34 Відповісти
Пока МВФ не оплатит ракеты, пусть глава МВФ на поставку "Нептун" в ВСУ даже не надеется.
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11.03.2021 12:35 Відповісти
ндаа.. оговорочка по Фрейду..
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11.03.2021 12:36 Відповісти
Надо быть жесткими с этим МВФ - пора показать им силу тилекта главы минобороны!
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11.03.2021 12:38 Відповісти
вот вот.. именно тилекта.. и вааще, "копать от меня до следующего столба!"
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11.03.2021 12:39 Відповісти
это не оговорка, - он, действительно, ТАК думает...

Хомчак дважды поправлял идиота, но он настаивает на своем, - "МВФ, - потряси мошной"!
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11.03.2021 12:46 Відповісти
Оговорочка по зрадi-"габарито-массовые МАКЕТЫ крылатых ракет",а деж не макети ,а бойовi крилатi ракети? Коли нема ракет ,а тiльки макети,то як же ЗСУ будуть воювати? Чи може я не так зрозумiв? Це що ? Лохотрон? Знущання над здоровим глуздом? Пропоную Тарану отримувати макет його зарплатнi та всiх доплат та премiальних!
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11.03.2021 14:17 Відповісти
Что увидишь? Он же написал ,макеты ракет!
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11.03.2021 13:02 Відповісти
Во время войны главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонист от ВСУ, а министр обороны ВСУ Генерал Таран уволен из СЦКК по подозрению в госизмене - СНБО.13 июля 2015 . Это напрягает.
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11.03.2021 12:31 Відповісти
Таран доживает последние дни на посаде...
Верещук уже на полусогнутых=)
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11.03.2021 12:47 Відповісти
***** для ознайомлення вже відправили?
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11.03.2021 12:31 Відповісти
ну опытные это еще не серийные Опытные образцы ракетного комплекса "Нептун" будут переданы в армию в ближайшие дни: "Это вооружение нового поколения", - Таран - Цензор.НЕТ 5757
к тому же "габаритно-массовые макеты крылатых ракет и тому подобное" не сильно увеличивают обороноспособность страны Опытные образцы ракетного комплекса "Нептун" будут переданы в армию в ближайшие дни: "Это вооружение нового поколения", - Таран - Цензор.НЕТ 7344
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11.03.2021 12:32 Відповісти
зрадник клятий щоб ти усе життя катався із Славути у Дунаївці у Богдані!
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11.03.2021 13:51 Відповісти
Дослідні зразки ракетного комплексу "Нептун" будуть передані в армію найближчими днями: "Це озброєння нового покоління", - Таран - Цензор.НЕТ 1228
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11.03.2021 14:43 Відповісти
"историческим" это событие станет, если всякие ермаки и демченки не сольют всю инфу по вооружению русским...
Если уже не слили.
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11.03.2021 12:32 Відповісти
Юрій Бутусов

4 хв ·

Фильм Христо Грозева о Вагнергейте - что это будет, когда выйдет, как это ударит по Путину, Зеленскому и Ермаку

Расследователь Беллингкэт Христо Грозев 10 марта провел съемки в Киеве для своего фильма о Вагнергейте.

Интервью для Грозева дали два сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны, которые принимали участие в спецоперации по захвату вагнеровцев, экс-президент Петр Порошенко, агент НАБУ Евгений Шевченко, народный депутат Михаил Забродский. Я также дал интервью.

Как сообщил мне Грозев, ему звонил глава Офиса президента Андрей Ермак, и сам предложил Грозеву встречу в Киеве, а также попросил записать для фильма интервью с государственными деятелями, которые представят в фильме позицию Офиса президента в данном деле. По данным источников Цензор.Нет в ОП, Ермак хотел в качестве спикеров представить кого-либо из других участников печально известного совещания в кабинете президента. Однако в итоге позиция властей в фильме представлена не будет.

После прилета Грозева ОП предоставила ему государственную охрану, его сопровождала машина с охраной. Однако Ермак без объяснений отменил встречу с Грозевым, и отменил интервью с каким-либо спикерами. Вместе с тем, по данным Цензор.Нет, Офис президента продолжает попытки повлиять на содержание фильма путем обращений к британскому правительству и британским спецслужбам. Трудно понять логику, с какой стати на содержание фильма Грозева должны влиять британцы - видимо, Ермак считает, что журналистика на Западе организована также как контакты Офиса президента с украинским олигархами-владельцами телеканалов, и проблемы решаются по звонку.

А теперь коснемся самого фильма, какие выводы я сделал после общения с Грозевым и после того, как дважды давал интервью по фильму.

Во-первых, что это будет по формату?

Будет выпущено две части расследования. Первая часть запланирована на конец марта, точная дата не определена, работа продолжается. Вторая часть - это будет большой документальный фильм для сети Нетфликс, там еще много работы, скорее всего, работа может быть завершена осенью этого года, Грозев набрал много материала.

Во-вторых, что это будет по содержанию?

Главная цель Грозева - показать и разоблачить деятельность российских спецслужб и террористов Вагнера. Уникальная и не имеющая аналогов спецоперация ГУР МО, а также спецслужб США вызвала интерес Беллингкэт, поскольку именно наша разведка впервые провела интервью с террористами, получила от самих террористов подробную информацию об их деятельности, которая проверяется и позволяет с помощью анализа баз данных собрать другие доказательства, и сложить целостную картину о многих российских террористических операциях. Более всего фильм Беллингкэт будет разоблачать террористов Путина, главный удар направлен в этом направлении. Фильмы будут, безусловно, очень зрелищные, и самое важное - понятные и интересные на Западе. Ведь записи вербовочных бесед с вагнеровцами, которые выложила Янина Соколова, пока не получили необходимого резонанса в мире. Это будет огромное событие в информационной войне с РФ.

В-третьих, будет ли этот фильм разоблачать Зеленского и Ермака? Провал спецоперации в кабинете президента Зеленского и попытка Офиса Ермака скрыть следы предательства не является главным предметом расследования. Однако определенное освещение этих событий произойдет. Прежде всего фильм Беллингкэт будет дискредитировать Офис президента самим фактом выхода. Ведь глава ОП Андрей Ермак полностью отрицал сам факт спецоперации, неоднократно лгал в публичных выступлениях, а теперь Беллингкэт на весь мир покажет, что спецоперация была, и эта спецоперация была провалена. Вся пропаганда Офиса Ермака опровергала свое расследование, журналисты, близкие к ОП писали интервью с Подоляком и Ермаком, где они опровергали все, что я написал. А теперь украинцы увидят, что я написал правду, а Офис президента откровенно лгал гражданам Украины. Грозев не собирается разоблачать Зеленского, однако срыв спецоперации и попытки закрыть рот свидетелям предательства, свое отражение получат, скорее всего, уже во второй части фильма. Простит ли украинское общество вранье по Вагнергейту Зеленскому и Ермаку - это наш вопрос, а не Беллингкэт.

В-четвертых, хочу предостеречь от эффекта завышенных ожиданий. Христо Грозев - это не гоголевский ревизор, это не рука Вашингтона или Лондона. Да, по фильмам будет понятно, что в руководстве Украины либо бардак либо предательство, а скорее всего и то и другое одновременно. Но работа Беллингкэт не направлена на решение вместо нас наших внутриполитических проблем. Запад не будет разрывать отношения из-за провала спецоперации нашей разведки совместно с США и Турцией. Мы просто потеряли большую долю уважения, доверия, которые долго выстраивались. Мы потеряли возможность захватить 28 террористов и эффективно разоблачить Путина и российский государственный терроризм, создать обменный фонд для освобождения более 200 украинцев, над которыми продолжают издеваться в российских тюрьмах. Изменить что-либо в нашем государстве мы сможем только если будет действовать украинское общество и украинские СМИ, никакой Беллингкэт нам адекватную и дееспособную власть не построит, и войну с Россией вместо нас выиграет. Если наше государство слабое и проваливает свои собственные удачные разведывательные операции, то это проблема украинцев, а не болгар, англичан, американцев, и это от нас зависит, сумеем ли мы исправить наши проблемы и очистить власть от идиотов и предателей.

Опытные образцы ракетного комплекса "Нептун" будут переданы в армию в ближайшие дни: "Это вооружение нового поколения", - Таран - Цензор.НЕТ 5763
показати весь коментар
11.03.2021 12:34 Відповісти
Ага. Рохкнула істота, що як може гальмує реформу ЗСУ
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11.03.2021 12:40 Відповісти
КОЛИ?.. ВЖЕ?.. НАРЕШТІ?.. ПЕРЕСТАНЕТЕ БРЕХАТИ?.. І передасте ЗСУ ракетні комплекси ЖК-360 МЦ "Нептун"??
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11.03.2021 12:45 Відповісти
А їх немає. Передають те що виготовили за часів Порошенка. Це просто ппц 2 роки часу тупо втрачено.
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12.03.2021 01:20 Відповісти
так этот баран давно говорил, что уже все у военных... кто брешет?
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11.03.2021 12:46 Відповісти
Вітаю конструкторів, виробничників, українських моряків ! Це реальний крок в зміцнення нашої обороноздатності. Слова ""Слава Україні !" перекладаються як "Вірю в Україну!". Я вірю, що все у нас буде добре !
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11.03.2021 12:51 Відповісти
С макетами ракет?!
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11.03.2021 13:03 Відповісти
БЫСТРЕЕ ! СКОРЕЕ! И ПОБОЛЬШЕ!
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11.03.2021 12:57 Відповісти
Всем мужикам по мешку водки, всем бабам по бутылке роз - Выполнять, раз-два. А тебе бонус - чашечка чая "советский"! Даешь чашку за два заглота!
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11.03.2021 14:00 Відповісти
Цю ракету створили Порошенко, Турчинов, Яценюк і Гройсман. А ви, вороги України, притормозили її випуск і запуск у серійне виробництво. Ви не дали гроші на ракету, а направили кошли на зукупку бітума у москалів і білорусів і зарили гроші в асфальт, який благополучно зійшов разом зі снігом. Цією ракетою мали були озброєні всій підрозділи на кримському і московському напрямках для стримування агресора. А ви тільки зразки збираєтеся направити, ви є військові злочинці.
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11.03.2021 13:09 Відповісти
Цю ракету створили не вище перечислені, працівники КБ на чолі з героєм України Коростильовим. Не приписуйте комусь чужі заслуги!!!
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11.03.2021 17:13 Відповісти
свиня так чого вони за часів зелічки нових не випустили?
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12.03.2021 01:19 Відповісти
Береговой комплекс - это прекрасно!
А вот что мы можем противопоставить расийским тактическим ракетам?
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11.03.2021 13:11 Відповісти
Это копия советских комплаксов "БАЛ" стоящих на вооружении в России....те же возможности и те же характеристики...В России есть 97 ракет......посмотрим когда Украина сделает 97 ракет....вот тогда будет по этому типу оружия паритет - но там уже обучен личный состав и все отработано до автоматизма....
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11.03.2021 13:32 Відповісти
Хорошо конечно..... Но чтобы у рашки очко жим жим .... их надо десятки если не сотни!
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11.03.2021 15:49 Відповісти
Не опытные образцы, а боевые ракеты уже давно должны быть в войсках, продажные вы наши!
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11.03.2021 15:57 Відповісти
Там де порошенко, там завжди брехня, лукавство і лицемірство- нічого в вас не вийде не обдурите!!!
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11.03.2021 17:11 Відповісти
не хрюкай
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12.03.2021 01:19 Відповісти
Тобто в армію передадуть те що для випробувань виготовили за Порошенка і нових не буде. На дворі 2021 рік. Випробування проводив ще Порошенко із Турчиновим. І за цей час ніхера зелена верхівка армії не зробила.
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12.03.2021 01:18 Відповісти
 
 