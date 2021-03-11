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Новини Політика України
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фінансування (999) НАЗК (1167) Слуга народу (2544) Новіков Олександр (81)

"Слуга народу" не отримає державне фінансування, поки не подасть виправлений звіт, - глава НАЗК Новіков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Поки в політсилі "Слуга народу" не подадуть виправлений звіт, то ця партія не зможе отримати державне фінансування.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив глава НАЗК Олександр Новіков.

"Допоки не буде подано партією "Слуга народу" виправлений звіт, відповідно до вимог Закону "Про політичні партії", партія не може отримати державне фінансування. Наразі таке фінансування зупинене", - поінформував він.

За словами Новікова, державне фінансування загалом отримують 5 партій, "всі парламентські партії отримують державне фінансування".

Раніше повідомлялося, що НАЗК зупинило держфінансування "Слуги народу".

Також читайте: "Слуга народу" вирішила впровадити нову організаційну структуру партії, - Корнієнко

Пізніше глава партії Корнієнко заявив, що в "Слузі народу" вивчають повідомлення НАЗК про зупинку державного фінансування

Автор: Анастасія Потіха
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Нічого страшного - ***** профінансує!
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11.03.2021 12:30 Відповісти
Исправлениям есть цена ?
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11.03.2021 12:30 Відповісти
Все має свою відповідну ціну.
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11.03.2021 12:35 Відповісти
А оно им надо? Главное, чтобы Игорь Валерьевич не передумал финансировать....
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11.03.2021 12:37 Відповісти
Бєні зараз не до фінансування слуг. Кажуть що вже Ахметов їх підфінансовує.
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11.03.2021 12:39 Відповісти
Клоуни навіть звіт толком скласти не можуть.
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11.03.2021 12:37 Відповісти
Настільки тупі,що розікравши власний,партійний фонд,не змогли знайти людину,що змогла б пояснити витрати....
"Слуга народу" не отримає державне фінансування, поки не подасть виправлений звіт, - глава НАЗК Новіков - Цензор.НЕТ 4946
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11.03.2021 12:43 Відповісти
Не отримає? - куди ти нах.. дінишся,коли прийде час отримувати 100 тисяч преміальних і десятки тисяч гривень допомоги на лікування?
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11.03.2021 13:15 Відповісти
З приводу цієї новини доречне одне слово Міколи Яновіча, яке ввійшло в анали як і всесвітньо відома коротка фраза Унилої Лошаді.
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11.03.2021 14:47 Відповісти
 
 