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У МВС за добу виявили 365 нових випадків COVID-19, більшість в Івано-Франківській, Львівській та Київській областях

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Здоров'я

Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 365 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

За даними відомства, найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано в Івано-Франківській (22), Львівській (22) та Київській областях (35).

Загалом від початку пандемії COVID-19 захворіли 38 040 правоохоронців МВС, одужали – 37 047, померли - 137.

У МВС за добу виявили 365 нових випадків COVID-19, більшість в Івано-Франківській, Львівській та Київській областях 01
Інфографіка МВС

"Бережіть себе і своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і відразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Новый штамм гораздо заразнее, и от заражения до болезни 1-3 дня. Масса осложнений на печень, почки, сердце, сосуды. От лечения антибиотиками страдает кишечник. Потому и призывают вакцинироваться как можно быстрее. Вакцины полностью защищают от тяжелого короновируса, пневмонии, осложнений и смерти. Меньше - от легкой болезни. Это нужно четко понимать, а не орать что вакцины шмурдяк и говно! Кто хочет - болейте и умирайте, это ваше конституционное право - сдохнуть!
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11.03.2021 12:55 Відповісти
 
 