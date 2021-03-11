У МВС за добу виявили 365 нових випадків COVID-19, більшість в Івано-Франківській, Львівській та Київській областях

Станом на ранок четверга лабораторно підтвердили 365 нових випадків COVID-19 серед співробітників МВС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Департамент комунікації МВС України.

За даними відомства, найбільшу кількість хворих правоохоронців зареєстровано в Івано-Франківській (22), Львівській (22) та Київській областях (35).

Загалом від початку пандемії COVID-19 захворіли 38 040 правоохоронців МВС, одужали – 37 047, померли - 137.



Інфографіка МВС

"Бережіть себе і своїх рідних. Не займайтеся самолікуванням і відразу звертайтеся до сімейного лікаря, якщо відчули симптоми захворювання", - йдеться в повідомленні.

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