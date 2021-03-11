УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14917 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодіїСуспільство
4 940 16
українська мова (778) футбол (1302) Кремінь Тарас (136)

Арбітру та організаторам матчу "Львів" - "Колос" оголошено попередження через недотримання мовного закону, - Кремінь про інцидент із жовтою карткою для тренера Шумського

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події Суспільство

Арбітру та організаторам матчу

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) оголосив попередження арбітру та організаторам матчу 15-го туру української футбольної прем'єр-ліги "Львів" - "Колос" за недотримання вимог мовного законодавства.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду й ухвалення рішення в межах компетенції були передані матеріали перевірки, проведеної Комітетом з етики і чесної гри УАФ, інциденту, який мав місце під час матчу 15-го туру Української Прем’єр-ліги ФК "Львів" (Львів) - ФК "Колос" (Ковалівка) за участю вже екстренера львів’ян Віталія Шумського та четвертого арбітра матчу Миколи Кривоносова", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що за результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У зв'язку з цим арбітру і організаторам змагань Комітет оголосив попередження і нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог мовного законодавства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ткаченко підтримав відтермінування штрафів за порушення мовного законодавства: Так ми не переконаємо населення в необхідності вивчати українську мову

Водночас, за інформацією УАФ, "єдиноб і безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК "Львів" Шумського було систематичний прояв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB".

Як повідомлялося, раніше тренер ФК "Львів" Шумський розповів про те, що отримав від арбітра жовту картку за прохання перейти на українську мову.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Попередженнями та підозрами ,мову не захистишь!!! Принаймні штраф і дискваліфікація !!))))
показати весь коментар
11.03.2021 12:56 Відповісти
і воки ситі, і кози цілі.

А Шумського одразу після гри звільнили з посади ГТ. Тепер замість нього "розмовлятиме" з суддями, та й з інтерв'юерами Юра Калитвинцев. Українську він розуміє, але не розмовляє... Коли в збірній грав - навіть Гімн не співав: натуралізований, ще Суркісом...
показати весь коментар
11.03.2021 12:57 Відповісти
Чого ти дивуєшся! Аваков, а він міністр, за 7 років українською не розмовляє. Вони, як песики, розуміють, але сказати не можуть.
показати весь коментар
11.03.2021 16:56 Відповісти
У Лобановского они тоже бы отобрали тренерскую лицензию за несоблюдение яззакона.
показати весь коментар
11.03.2021 12:59 Відповісти
Ну Лобановскій залишився в СССР мозгамі і мєнталітєтом. Типовий совок, придатний лише для біогумусування.
показати весь коментар
11.03.2021 13:03 Відповісти
Відібрали б. А чим Лобановський відрізняється від решти громадян? - Тим, що називав українську мову "курдупельною"?
показати весь коментар
11.03.2021 13:07 Відповісти
Франція.Теперішній Мовний Закон "Тубона"....
навіть в приватних компаніях ніхто не має права проводити засідання,наради ,збори англійською-за це штраф.
показати весь коментар
11.03.2021 13:12 Відповісти
Еще как официйна,игрок имеет право получать наставления ридною мовою,может даже скаргу накатать дармоедам-чинушкам по этому поводу,и всё - поедет Лобановский в Польшу на клубнику.
показати весь коментар
11.03.2021 13:15 Відповісти
ПІСЛЯ ТОГО,ЯК "ПАТРІЙОТИ" "КАРПАТ" відправили ФК"Львів"(це не рівненський "Львів") з вищої ліги у першу, Львову, крім невеликої купки фанатів, стало насрати на футбол у Львові..((
показати весь коментар
11.03.2021 13:08 Відповісти
А що там Аваков? На нього вплинути страшно? Подвійні стандарти як завжди?
показати весь коментар
11.03.2021 13:24 Відповісти
У нас дуже зросійщений футбол і, мабуть, загалом увесь спорт. Майже всі футболісти дають інтерв'ю тільки російською. Коли до нашого "видатного" тренера Шеви звертаються англійською чи італійською, він відповідає тією ж мовою, а коли журналісти щось спитають українською - він відповідає російською. Треба якось пояснювати нашим спортсменам, що в публічній сфері треба послуговуватися українською.
показати весь коментар
11.03.2021 13:30 Відповісти
На рахунок тренера, то Ви абсолютно праві. А на рахунок гравців, то не все однозначно. Багато є іноземців, що грают в нас. Але є ще й таке, що є тренери й гравці, які здатні давати інтерв'ю українською мовою, але не роблять цього. Треба тут щось робити, але дещо обережно. Особливо на рахунок гравців.
показати весь коментар
11.03.2021 14:09 Відповісти
І ще. Тренерів і гравців необхідно закликати, шукати в собі можливість використовувати українську мову в інтерв'ю. Думаю, що на дуже багатьох це справить враження. Процес має піти. А далі буде видно.
показати весь коментар
11.03.2021 14:17 Відповісти
Интересно, что на это скажут ФИФА и УЕФА. Обычно они очень ревностно относятся к попыткам решать связанные с футболом вопросы в судебных инстанциях.
Хотя тут к футболу - отношение очень непрямое, но все же. Не хотелось бы из-за этого получить санкции для сборной или клубов.
показати весь коментар
11.03.2021 13:52 Відповісти
 
 