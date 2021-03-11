Арбітру та організаторам матчу "Львів" - "Колос" оголошено попередження через недотримання мовного закону, - Кремінь про інцидент із жовтою карткою для тренера Шумського

Комітет з етики та чесної гри Української асоціації футболу (УАФ) оголосив попередження арбітру та організаторам матчу 15-го туру української футбольної прем'єр-ліги "Львів" - "Колос" за недотримання вимог мовного законодавства.

Про це повідомив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

"Уповноваженому із захисту державної мови для розгляду й ухвалення рішення в межах компетенції були передані матеріали перевірки, проведеної Комітетом з етики і чесної гри УАФ, інциденту, який мав місце під час матчу 15-го туру Української Прем’єр-ліги ФК "Львів" (Львів) - ФК "Колос" (Ковалівка) за участю вже екстренера львів’ян Віталія Шумського та четвертого арбітра матчу Миколи Кривоносова", - наголошується в повідомленні.

Підкреслюється, що за результатами перевірки, проведеної Комітетом з етики та чесної гри УАФ, було встановлено, що четвертий арбітр матчу дійсно не спілкувався державною мовою відповідно до вимог ст.34 закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". У зв'язку з цим арбітру і організаторам змагань Комітет оголосив попередження і нагадав про необхідність неухильного дотримання вимог мовного законодавства.

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Водночас, за інформацією УАФ, "єдиноб і безпосередньою підставою попередження головного тренера ФК "Львів" Шумського було систематичний прояв незгоди з рішенням бригади арбітрів матчу, що є порушенням правил гри IFAB".

Як повідомлялося, раніше тренер ФК "Львів" Шумський розповів про те, що отримав від арбітра жовту картку за прохання перейти на українську мову.