ДТП з громадянами України в Польщі: 21 людина досі в лікарнях, одну виписали

Станом на 11 березня в лікарнях на півдні Польщі перебуває 21 українець із тих, хто потрапили в ДТП 6 березня. Двоє постраждалих у важкому стані.

Про це повідомив генконсул України в Любліні Василь Павлюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Напередодні з лікарні виписано одного чоловіка. Відтак, зараз в лікарнях перебуває ще 21 людина, двоє з яких залишаються у тяжкому стані", - повідомив Павлюк.

Він додав, що виписаний чоловік вирішив далі не їхати в Україну, а повернутися до родини, яка перебуває в Польщі.

За словами українського дипломата, ще 3-4 постраждалих готуються до перевезення в Україну до кінця наступного тижня. Вони не можуть пересуватися самотужки, тому їх потрібно перевозити в Україну каретами швидкої допомоги. Генконсул пояснив, що їх життю нічого не загрожує, але вони потребуватимуть тривалого лікування і подальшої тривалої реабілітації. Зараз вирішується питання щодо їх перевезення в Україну.

Також читайте: Смертельна ДТП у Польщі: генконсул України Павлюк розповів про неприємну розмову з місцевими лікарями і про стан постраждалих

Також Павлюк поінформував, що похоронна фірма завершує збір усіх документів для вивезення тіл п’яти загиблих українців додому. "Тіла п’ятьох українців планують вивозити двома катафалками завтра. Якщо до завтра не вдасться підготувати усі документи, то відправку тіл буде відкладено до понеділка", - сказав генконсул.

Він уточнив, що двох загиблих жінок перевезуть до Кривого Рогу, третю – до Одеси, а двох померлих чоловіків – до Шепетівки та Тернополя відповідно.

Нагадаємо, за інформацією МЗС України, 6 березня поблизу прикордонного пункту пропуску "Корчова-Краковець" автобус "Познань-Херсон" (перебувало 57 осіб, громадяни України) потрапив у ДТП, унаслідок чого загинули 5 осіб і 35 осіб було госпіталізовано до лікувальних закладів.