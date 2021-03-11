Езугбая йде з "Укрзалізниці" у зв'язку з тиском на компанію і блокуванням реформи залізниці

Директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Іраклій Езугбая заявив про свій відхід з компанії у зв'язку з тиском на правління і блокуванням реформи держмонополії.

Про це він заявив на пресконференції 11 березня.

"Ми працювали чесно, не було жодного корупційного скандалу. Разом з цим розуміємо, що є сили, які не дуже зацікавлені в національному вантажному перевізнику. Те, що не доодержує УЗ, отримує хтось інший. На жаль, почалося цькування, яке вийшло за межі розумного. Разом з цим, повільно йде реформа. Моя особиста думка, що компанія має потребу в цій реформі невідкладно, вона повинна бути проведена ще 10 років тому. Тому, виходячи з ситуації, що склалася, я йду у відставку з повною підтримкою генерального директора, з повною підтримкою розпочатих реформ. За його словами, компанія до моменту приходу нового правління на чолі з Володимиром Жмаком, перебувала в жалюгідному фінансовому становищі. "Ми отримали організацію в глибокому занепаді, на жаль, побачили повне виснаження активів, побачили значний негативний фінансовий результат. За 6 місяців, які ми тут провели, ми змінили тенденцію падіння вантажів і показали хороші результати в 4 кварталі, запланували бюджет 2021 року, який повинен вивести "Укрзалізницю" на позитивний фінансовий результат. Ми показали, як може працювати залізниця для зростання економіки України. Будь-який місяць, коли ми відкладаємо реформу компанії, призводить до її занепаду", - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року правління УЗ заявило про старт реформування компанії. Так, директор з комерційної роботи та логістики компанії Іраклі Езугбая заявив, що "Укрзалізниця" у рамках реформування структури компаній створює окрему бізнес-вертикаль вантажних перевезень, використовуючи досвід розвитку країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури. На початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" постановив скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу. В кінці січня Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках. Після першого засідання ТСК звернулася з запитом до Кабміну та наглядової ради УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. Глава УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії. Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.