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Укрзалізниця (2041) Езугбая Іраклі (5)

Езугбая йде з "Укрзалізниці" у зв'язку з тиском на компанію і блокуванням реформи залізниці

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Езугбая йде з

Директор з комерційної роботи та логістики АТ "Укрзалізниця" Іраклій Езугбая заявив про свій відхід з компанії у зв'язку з тиском на правління і блокуванням реформи держмонополії.

Про це він заявив на пресконференції 11 березня.

"Ми працювали чесно, не було жодного корупційного скандалу. Разом з цим розуміємо, що є сили, які не дуже зацікавлені в національному вантажному перевізнику. Те, що не доодержує УЗ, отримує хтось інший. На жаль, почалося цькування, яке вийшло за межі розумного. Разом з цим, повільно йде реформа. Моя особиста думка, що компанія має потребу в цій реформі невідкладно, вона повинна бути проведена ще 10 років тому. Тому, виходячи з ситуації, що склалася, я йду у відставку з повною підтримкою генерального директора, з повною підтримкою розпочатих реформ. За його словами, компанія до моменту приходу нового правління на чолі з Володимиром Жмаком, перебувала в жалюгідному фінансовому становищі. "Ми отримали організацію в глибокому занепаді, на жаль, побачили повне виснаження активів, побачили значний негативний фінансовий результат. За 6 місяців, які ми тут провели, ми змінили тенденцію падіння вантажів і показали хороші результати в 4 кварталі, запланували бюджет 2021 року, який повинен вивести "Укрзалізницю" на позитивний фінансовий результат. Ми показали, як може працювати залізниця для зростання економіки України. Будь-який місяць, коли ми відкладаємо реформу компанії, призводить до її занепаду", - зазначив він.

Нагадаємо, в кінці грудня 2020 року правління УЗ заявило про старт реформування компанії. Так, директор з комерційної роботи та логістики компанії Іраклі Езугбая заявив, що "Укрзалізниця" у рамках реформування структури компаній створює окрему бізнес-вертикаль вантажних перевезень, використовуючи досвід розвитку країн світу. Відповідне рішення підтримало Міністерство інфраструктури. На початку лютого наглядова рада АТ "Укрзалізниця" постановив скасувати рішення правління компанії про створення філії вантажних перевезень UZ Cargo, тим самим зупинивши реформу. В кінці січня Верховна рада створила тимчасову слідчу комісію для оцінки підприємства і розслідування зловживань у 2017-2020 роках. Після першого засідання ТСК звернулася з запитом до Кабміну та наглядової ради УЗ дати оцінку діяльності нинішнього глави УЗ Володимира Жмака, хоча він був призначений на цю посаду лише наприкінці 2020 року. Глава УЗ назвав непорозумінням запит ТСК про оцінку компетентності правління компанії. Раніше глава українського Виконавчого комітету реформ Михайло Саакашвілі заявив, що як тільки новий глава УЗ почав ламати корупційні схеми, відразу з'явилася ініціатива про його звільнення.

Автор: Анастасія Потіха
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Пока не поздно- УТИКАЙ.
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11.03.2021 13:14 Відповісти
Куда? Хто йому громадянство надасть? В Грузії для нього приготовлено ліжко-місце поруч з Карлсоном.
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11.03.2021 13:15 Відповісти
У себя на родине он был ценным специалистом , здесь ему не хватило сил и решительности , не смог .
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11.03.2021 13:17 Відповісти
Чьо там не смог.Якщо в бідній Грузії "смог" (з доведеного) на 40 млн. доларів,у нас об'єми більші будуть !
Смог. Вагони від Зеленського, або як "Укрзалізниця" годує олігархів та друзів Саакашвілі: розслідування
У нього й братєльнік в Одесі цікавий Родственник топ-менеджера «Укрзализныци» отказался возвращать 1,2 млн долларов и лишился особняка на побережье Одессы
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11.03.2021 13:30 Відповісти
В Грузії нареформував на від 7 до 11...
Бывший гендиректор Грузинской железной дороги объявлен в розыск
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11.03.2021 13:21 Відповісти
Ну да, 29 000$ за ремонт грузового вагона ... Укрзализница за 3 500$ ремонтирует и есть вопросы. А тут 29 000! Понятно что ремонт бывает разный, но не с такой же разницей!
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11.03.2021 16:27 Відповісти
А не хапнул ли этот честный человек копеечку а-ля Новак, а теперь видит, что дело запахло жареным?Если травля, то пусть назовёт имена хотя бы.
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11.03.2021 13:21 Відповісти
И что скажет великая Мендель? Одного она уже "уволила". Теперь опять будет рассуждать об экономике и о величии наивеличайшего.
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11.03.2021 15:03 Відповісти
Саакашвілі з друзями організував схему розкрадання бюджетних коштів на Укразалізниці?За останні шість місяців, із вересня 2020 по лютий 2021 року, український бюджет втратив 450 млн гривень.
В цьому можуть бути замішані топ-менеджери акціонерного товариства "Укразалізниця".
До того, що відбувається, може бути причетний новий директор з комерційної роботи "УЗ" Іраклій Езугбая.
Езугбая йде з "Укрзалізниці" у зв'язку з тиском на компанію і блокуванням реформи залізниці - Цензор.НЕТ 7160
Езугбая є одним із найближчих соратників екс-президента Грузії Саакашвілі.
Як повідомляють ЗМІ, на батьківщині Іраклій Езугбая знаходиться в розшуку.
На нього порушено кримінальну справу за розкрадання в особливо великих розмірах - 40 млн доларів.
Також до труднощів із напрямками вантажоперевезень може бути причетний і начальник "УЗ" Володимир Жмак. До слова, Жмак був першим заступником Саакашвілі, поки той очолював Одеську ОДА.
В ситуацію з "УЗ" може бути замішаний ще один представник колишньої команди Саакашвілі, перший заступник директор НАБУ Гізо Углава
Зараз в Україні істотно скорочуються обсяги вантажоперевезень. Судячи з даних Держстату, 2020 рік позначився як найпровальніший у цьому напрямку за останні 30 років.
І.Савчук
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12.03.2021 05:40 Відповісти
 
 