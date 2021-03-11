У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають

У Міністерстві закордонних справ підтвердили аварію судна Volgo Balt 179 з тринадцятьма громадянами України на борту.

Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 країнці на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції і надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660"", - сказано в повідомленні.

Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660 — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебувало 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли без вісті.

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