У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають
Новини Цензор.НЕТ Події
У Міністерстві закордонних справ підтвердили аварію судна Volgo Balt 179 з тринадцятьма громадянами України на борту.
Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.
"Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 країнці на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції і надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660"", - сказано в повідомленні.
Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 особи. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції та надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 11, 2021
Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.
Так, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".
На затонулому судні перебувало 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли без вісті.
Будь ласка, зачекайте...
Наприклад були великі серіі Муром, Бежиця, Слов'янськ а також малі серії Зоя Космодем'янська і всі вони експлуатувалися в Чорноморському пароплавстві.
@luiza4kaLova_
«Волго-Балт 179» шел под флагом Коморских Островов.
6 марта он покинул Ростов-на-Дону с грузом угля.
Сколько там шахт в Ростовской области осталось?
Что за груз угля был на борту?