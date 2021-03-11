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У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають

Новини Цензор.НЕТ Події

У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають

У Міністерстві закордонних справ підтвердили аварію судна Volgo Balt 179 з тринадцятьма громадянами України на борту.

Про це спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у своєму твіттері, передає Цензор.НЕТ.

"Біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 з 13 країнці на борту. 10 моряків врятовані, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини. Консули вирушили в порт Констанца для координації рятувальної операції і надання консульської допомоги. Гаряча лінія для родичів: +40212303660"", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, в січні 2021 року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебувало 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли без вісті.

Також читайте: У Чорному морі затонув суховантаж з українським екіпажем: двоє людей загинули, десятеро врятовані, - Agerpres

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+4
Судно російське? Волго Балт.
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11.03.2021 13:17
+4
Seatrans CO LTD-Nikolayev. Это тот же судовладелец, судно которое затонуло у Турции, в январе. Да, уж. Можэ с этой компашкой пора разобраться? Что за корыта у неё, которые тонут почти ежемесячно?!
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11.03.2021 13:37
+3
Назва Волго Балт досить специфічна для українського власника.
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11.03.2021 13:33
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гибель "украинских" моряков (?) шо там украинского? они што, перевозили патроны чэ.зет, на передовую? токо сигарэты...
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11.03.2021 13:15 Відповісти
Судно російське? Волго Балт.
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11.03.2021 13:17 Відповісти
Судно ходило под флагом Коморских островов, а судовладельцем является украинская компания Seatrans CO LTD-Nikolayev .
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11.03.2021 13:28 Відповісти
Назва Волго Балт досить специфічна для українського власника.
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11.03.2021 13:33 Відповісти
як і для Коморських островів )))
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11.03.2021 14:00 Відповісти
С3,14жене при Кравчуку?
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11.03.2021 19:07 Відповісти
Судя по дате постройки судна , то вполне возможно У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають - Цензор.НЕТ 3872
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11.03.2021 19:37 Відповісти
Волго Балт це серія суден, така собі назва типу проекту.
Наприклад були великі серіі Муром, Бежиця, Слов'янськ а також малі серії Зоя Космодем'янська і всі вони експлуатувалися в Чорноморському пароплавстві.
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11.03.2021 14:22 Відповісти
І що зараз із "Зоєю", ще не зіржавіли?
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11.03.2021 14:24 Відповісти
Не вугілля з Донбасу, часом, пливло на судні?


@luiza4kaLova_

«Волго-Балт 179» шел под флагом Коморских Островов.

6 марта он покинул Ростов-на-Дону с грузом угля.
Сколько там шахт в Ростовской области осталось?
Что за груз угля был на борту?
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11.03.2021 15:39 Відповісти
Затонула галера.....
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11.03.2021 13:18 Відповісти
Seatrans CO LTD-Nikolayev. Это тот же судовладелец, судно которое затонуло у Турции, в январе. Да, уж. Можэ с этой компашкой пора разобраться? Что за корыта у неё, которые тонут почти ежемесячно?!
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11.03.2021 13:37 Відповісти
Возраст. The rusty basket.
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11.03.2021 14:25 Відповісти
Война, санкции ...Наняли украинское судно и повезли груз из Ростова в Румынию и нет никаких войн и санкций.
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11.03.2021 13:44 Відповісти
 
 