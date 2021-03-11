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Позитивної динаміки в перемовинах із РФ щодо Донбасу немає з липня 2020 року, - Резніков

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Позитивної динаміки в перемовинах із РФ щодо Донбасу немає з липня 2020 року, - Резніков

В останній раз позитивна динаміка в переговорах з Росією по Донбасу була в липні 2020 року, тоді вдалося домовитися про дотримання режиму "тиші".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

"Позитивна динаміка в перемовинах із Росією була до липня. Останнє, що було доброго – ми домовились про додаткові заходи щодо дотримання режиму тиші і дійсно рівень ескалації і вогневого контакту значно зменшився. Ми перестали втрачати людські життя. З того моменту пройшло більш ніж 200 днів, але останнім часом знову спостерігаємо збільшення рівня ескалації, точкові постріли, дистанційні мінування, знову гинуть наші люди", - зазначив віце-прем'єр.

За словами Резнікова, "почало страждати навіть цивільне населення".

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"Запрошені з ОРДЛО з російськими паспортами – маріонетки РФ – разом із представниками РФ почали блокувати перемовини ще з липня, коли прозвучала постанова ВР про призначення місцевих виборів. Бачте, вона їм не сподобалась. На їхню думку, в такий спосіб Верховна Рада нібито вийшла з Мінських угод. Але чомусь у них не викликала обурення така ж сама постанова у 2015-му році, де було сказано, що вибори відбуваються тільки на підконтрольній уряду території України, що логічно", - пояснив він.

"На рівному місці натягнули нову історію, мовляв, тепер ми хочемо, щоб парламент проголосував за нову постанову, якою визнає Мінські угоди. Знову пояснюємо: Мінські угоди не є міжнародним договором чи конвенцією, це політико-дипломатичні домовленості. І так із засідання в засідання" , - додав Резніков.

Водночас, віцепрем'єр зазначив, що "незважаючи на все негативне, нам потрібно далі продовжувати переговори".

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
просто дива якісь!
а такий же ж мир в очах путєна світився!
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11.03.2021 13:13
+2
т.е.,"пасередине" уже не катит ?
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11.03.2021 13:15
+1
Не может быть.
А этот дебил очкастый думал, что азиаты просто так соберут оружие и отвалят с захваченных территорий?
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11.03.2021 13:16
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просто дива якісь!
а такий же ж мир в очах путєна світився!
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11.03.2021 13:13 Відповісти
т.е.,"пасередине" уже не катит ?
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11.03.2021 13:15 Відповісти
Ні, бо впевнилися. що посередині тільки "шоколадне" око і марно туди заглядати.
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11.03.2021 14:54 Відповісти
Не может быть.
А этот дебил очкастый думал, что азиаты просто так соберут оружие и отвалят с захваченных территорий?
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11.03.2021 13:16 Відповісти
скорей мы перестали сдавать назад , от динамика и тормознулась ...до этого все продвигалось именно так !!
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11.03.2021 13:20 Відповісти
Як на мене позитивної динаміки з росією не було щонайменше с 2014 року.
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11.03.2021 13:24 Відповісти
Хто б міг подумати? Положительной динамики в переговорах с РФ по Донбассу нет с июля 2020 года, - Резников - Цензор.НЕТ 3309
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11.03.2021 13:25 Відповісти
А в чому ж була для України "позитивна" динаміка, до липня 2020 року?
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11.03.2021 13:43 Відповісти
Та хоч просувалися в "сіру зону", а не відходили назад з зайнятих позицій.
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11.03.2021 14:56 Відповісти
ну как прогнулись с отведением и перемирием так и показали свою слабость. а кацапы имеют только слабых. лузеры
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11.03.2021 13:49 Відповісти
А про що ще кацам можна було говорити, коли вони добилися безкарного "режиму тиші"?
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11.03.2021 14:52 Відповісти
Виглядає так, що після обміну полоненими, в якому РФ забрала Цемаха, беркутівців вона до перемовин "совершенно охладела".
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11.03.2021 15:05 Відповісти
"Дінамікі нєт" з 2014 року!
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11.03.2021 15:34 Відповісти
 
 