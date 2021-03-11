Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW
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У Данії припинено вакцинацію від COVID-19 із застосуванням препарату шведсько-британського концерну AstraZeneca і Оксфордського університету.
Данські органи охорони здоров'я пояснили рішення можливими побічними діями вакцини, зокрема повідомленнями про "важкі випадки утворення тромбів", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
При цьому видання підкреслює, що в той же час прямий взаємозв'язок щеплення і таких випадків досі не доведено.
Раніше в Австрії була заблокована партія AstraZeneca після того, як 49-річна медсестра померла через 10 днів після вакцинації через важкі порушення згортання крові, а її колега була госпіталізована з тромбоемболією легеневої артерії. Після цього застосування партії AstraZeneca також заблокувала Естонія.
Зазначимо, що зараз вакцину Oxford / AstraZeneca індійського виробництва використовують в Україні.
Будь ласка, зачекайте...
Пример. Допустим, некоторой компании надо вывести бабло в кэш. Создается договор с неким фопом. Который проводит маркетинговые исследования. И отчеты пишет. Красивые. Реально красивые и дотошные - как в универе учили.
А на деле там и конь рядом с теми исследованиями не валялся а цифры в лучшем случае угаданы, а тот кто его делал все время провел в офисе и на объекте исследования и не был ни разу.
И на бумаге - проведены исследования, важные для компании... с очень красивым отчетом.
А на деле... просто выведен кэш.
Это только один из примеров, Антип.
Дисклеймер: я, конечно же, все это выдумал ради твоего развлечения и ни в коей мере предположить не могу, что такое может иметь место в действительности.
А есть те... кто имеют практический опыт их составления и в силу оного - данные заблуждения не разделяют.
Я думаю, что агрессивные факторы внешней среды (тем более те о которых говорил ты) - в данном случае можно не учитывать.
Прогресс - он на месте не стоит.
Производство Поскольку производство вакцины занимает около 6 месяцев, ежегодно вакцина против гриппа производится в условиях большого дефицита времени, требуя своевременного предоставления вирусов в ГСЭГО ВОЗ. Производство вакцин против сезонного гриппа основано на культивировании вируса в курином эмбрионе или клеточных культурах.
кращимименш небезпечними, ніж решта.
ще трохи накину вболівальникам за пфайзерівську вакцину:
1. читаємо шо воно таке є
2. далі читаємо оце
3. багато думаємо.
Оце буде іронія, якщо вакцини приб'ють людей більш, ніж вірус, а виживуть переважно антивакцинатори і носії шапочок із фольги.
Тепер, коли це стає реальністю (Канада обговорює це питання з країнами G-7, але не підтверджує ні своє =ні=, ні своє =так=), то люди згадали. Один вумний журналіст навіть статейку накропав і попросив уряд не вводити той паспорт лише тому, щоб не зіграти на руку =конспірологам=, бо ж виявиться, що вони мали рацію.
Ось так.