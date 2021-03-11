Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на курорт "Буковель" з вимогою його закриття. Як розповіли організатори, акція є "попереджувальною".
Про це повідомляє місцеве видання "Галка", передає Цензор.НЕТ.
Акція розпочалася приблизно о 10:00, її учасники рухаються пішохідним переходом на в’їзд до "Буковелю"
Як розповідала представниця "SaveФОП – Прикарпаття" Людмила Климчук, в акції беруть участь представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї.
Підприємці виступають з такими вимогами:
- Чому після закриття малого бізнесу на карантин ситуація не покращилася, а погіршилася?
- Чому на запитання, скільки триватиме карантин, ніхто не може дати відповіді?
- Чому працювати заборонили, а податки і оренду не скасували, ціни на комунальні послуги підвищили, коронавірус поширюється, а лікування платне?
- Згідно з висновками Міністерства охорони здоров'я, новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту "Буковель". Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Звідси випливає логічний висновок - якщо джерелом поширення вірусу є курорт "Буковель", то потрібно терміново його закрити, щоб перервати ланцюг поширення вірусу.
- Підприємці вимагають рівних умов ведення бізнесу:
- запровадити жорсткі обмеження для всіх, без винятку, на чітко визначений термін;
- дозволити діяльність мікробізнесу і забезпечити контроль за дотриманням карантинних норм.
Топ коментарі
+52 саша паламарчук
показати весь коментар11.03.2021 13:34
+44 Скромный Кролик
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+41 Valery Greff
показати весь коментар11.03.2021 13:38
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Будь ласка, зачекайте...
шоколадками платят, чи тортами?
шо они там себе позволяют ???
(сарказм)
Буковель, до речі, належить Коломойші...
Будучи Президентом, он отжал часть акций у Ахметова, хотя собственно Ахметов, это человек-голограмма для прикрытия присутствия московских чекистов в украинском бизнесе. Теперь "Ахметов", Новинский, Порошенко наживаются на тарифах электроэнергии, немного Коломойский (Центрэнерго) и Фирташ (с Порошенко) на тарифах за газ. Не забываем, что нынешний премьер Шмыгаль, протолкнутый Зеленским БЕЗ утверждения программы Кабмина, ранее был топов в ДЭТЕК "Ахметова".
И вот ещё что хочу напомнить. Путин, с самого первого срока строил энергетическую супердержаву, о чём прямо и открыто заявлял. Поэтому, везде в энергетике просто необходимо искать следы, которые ведут к Путину. А мы должны понять, что главный фронт борьбы с Путиным и его ФСБ, это ЭКОНОМИКА, на острие которой находится ЭНЕРГЕТИКА. А главный способ нашей борьбы - это ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ!
Каждый столкнется с последствиями своих поступков- кто то сразу, а кто то спустя некоторое время.
«Вместе с поступками важны и мотивы их совершения. Если ворон прикрепит крылья лебедя, то лебедем не станет. От демонстрации своей безгрешности плохие поступки не превратятся в хорошие. Личность не изменится до тех пор, пока её сознание полностью не очистится».
Посеяв семена акации, нельзя получить манго. Точно так же человек, прибегающий к обману, никогда не получит счастье, обманывать чрезвычайно опасно для самого себя. Личность, посеявшая семена обмана, уколет ногу о выросшие колючки.
Ошибку можно простить один раз, но от постоянного повторения она становится привычкой, и наша привычка становится нашей судьбой.
Самый первый шаг избавиться от недостатков - осознать их в себе. Осознание своих изъянов - начало изменения.
То что Зеленский стал Президентом Украины, в первую очередь виноваты сторонники Соевого.
Вот и Всё
Гугль любезно ответил, что в 2016 году Буковлем владели Беня Коломойский и Боголюбов .
"Кто владеет Буковелем
ПриватБанку принадлежит большая часть земли и недвижимости Буковеля. Госбанк контролирует две трети комплекса - имущество было принято на баланс в 2017 году в счет погашения кредита, связанных с прежними акционерами компаний на сумму 15 млрд грн, рассказала на встрече с журналистами замглавы Приватбанка Галина Пахачук, сообщает Лига.
Еще треть комплекса находится в залоге Нацбанка по кредиту рефинансирования, выданному банку еще до национализации. ПриватБанк должен НБУ 2,6 млрд грн, имущественным поручителем выступила компания Скорзонера."
https://inshe.tv/economics/2018-11-08/385637/
Нынче у нас 2021, так кто теперь владеет Буковелем?
Мне очень сильно кажется, что владельцы Буковеля таки не сменились.
А ежели это так, то "перекрывайте" и дальше Буковель, лохи ушастые, ведь "бубочка" как он сам сказал, "не лох"(С).