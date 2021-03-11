Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на курорт "Буковель" з вимогою його закриття. Як розповіли організатори, акція є "попереджувальною".

Про це повідомляє місцеве видання "Галка", передає Цензор.НЕТ.

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Акція розпочалася приблизно о 10:00, її учасники рухаються пішохідним переходом на в’їзд до "Буковелю"

Як розповідала представниця "SaveФОП – Прикарпаття" Людмила Климчук, в акції беруть участь представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї.

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Підприємці виступають з такими вимогами:

Чому після закриття малого бізнесу на карантин ситуація не покращилася, а погіршилася? Чому на запитання, скільки триватиме карантин, ніхто не може дати відповіді? Чому працювати заборонили, а податки і оренду не скасували, ціни на комунальні послуги підвищили, коронавірус поширюється, а лікування платне? Згідно з висновками Міністерства охорони здоров'я, новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту "Буковель". Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Звідси випливає логічний висновок - якщо джерелом поширення вірусу є курорт "Буковель", то потрібно терміново його закрити, щоб перервати ланцюг поширення вірусу. Підприємці вимагають рівних умов ведення бізнесу:

запровадити жорсткі обмеження для всіх, без винятку, на чітко визначений термін;

дозволити діяльність мікробізнесу і забезпечити контроль за дотриманням карантинних норм.



























