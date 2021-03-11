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Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Політика України

11 березня підприємці з Івано-Франківської області заблокували дорогу на курорт "Буковель" з вимогою його закриття. Як розповіли організатори, акція є "попереджувальною".

Про це повідомляє місцеве видання "Галка", передає Цензор.НЕТ.

Акція розпочалася приблизно о 10:00, її учасники рухаються пішохідним переходом на в’їзд до "Буковелю"

Як розповідала представниця "SaveФОП – Прикарпаття" Людмила Климчук, в акції беруть участь представники середнього бізнесу з Івано-Франківська, Калуша, Долини та Коломиї.

Також дивіться: Заступник голови ОП Тимошенко пояснив COVID-спалах в Івано-Франківській області: ""Буковель" та іноземні туристи". ВIДЕО

Підприємці виступають з такими вимогами:

  1. Чому після закриття малого бізнесу на карантин ситуація не покращилася, а погіршилася?
  2. Чому на запитання, скільки триватиме карантин, ніхто не може дати відповіді?
  3. Чому працювати заборонили, а податки і оренду не скасували, ціни на комунальні послуги підвищили, коронавірус поширюється, а лікування платне?
  4. Згідно з висновками Міністерства охорони здоров'я, новий спалах коронавірусної хвороби в Івано-Франківській області почався з гірськолижного курорту "Буковель". Про це на форумі "Україна 30. Інфраструктура" сказав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко. Звідси випливає логічний висновок - якщо джерелом поширення вірусу є курорт "Буковель", то потрібно терміново його закрити, щоб перервати ланцюг поширення вірусу.
  5. Підприємці вимагають рівних умов ведення бізнесу:
  • запровадити жорсткі обмеження для всіх, без винятку, на чітко визначений термін;
  • дозволити діяльність мікробізнесу і забезпечити контроль за дотриманням карантинних норм.

Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 01
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 02
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 03
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 04
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 05
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 06
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 07
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 08
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 09
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 10
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 11
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 12
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 13
Підприємці заблокували Буковель з вимогою закрити курорт на карантин 14

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+52
Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин - Цензор.НЕТ 4368
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11.03.2021 13:34
+44
Поддерживаю. Только Буковель нужно было закрыть намного раньше. Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин - Цензор.НЕТ 7954
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11.03.2021 13:34
+41
Вместе с потерпевшим вiслюком, пока не выскочил...
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11.03.2021 13:38
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Поддерживаю. Только Буковель нужно было закрыть намного раньше. Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин - Цензор.НЕТ 7954
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11.03.2021 13:34 Відповісти
Вместе с потерпевшим вiслюком, пока не выскочил...
показати весь коментар
11.03.2021 13:38 Відповісти
Предприниматели заблокировали "Буковель" с требованием закрыть курорт на карантин - Цензор.НЕТ 4368
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11.03.2021 13:34 Відповісти
что такое "світлана самборська"?
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11.03.2021 13:50 Відповісти
хто? (1) не знаю хто, ну каже правду. а ти, шпаргалка - підтирачка точно (2). йди звідси на місце в пар-шу і не воняй. (3)
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11.03.2021 19:03 Відповісти
тебе взагалі не питали: твоє лизання дупи мародера зараховано твоїм господарем-Пєтькою!!! йди зїси цукерочку з гівна
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31.03.2021 17:06 Відповісти
Берегите Петра Алексеевича. На следуюющих вьіборах я продам еге дороже (меньше 50 сер. не предлогать) Иуда
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11.03.2021 13:51 Відповісти
интересно, сколько тебе платят за твою гавканину? щедро? Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 1615 шо ни коммент - всё про зеленского.
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11.03.2021 17:51 Відповісти
Більше чим тобі.
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11.03.2021 18:08 Відповісти
ну й добре, абы не голодал!
шоколадками платят, чи тортами? Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 8551
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11.03.2021 20:39 Відповісти
Доларами. Ну і премії кожен тиждень продукцією Рошен. Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 6647
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11.03.2021 20:49 Відповісти
клёво!
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12.03.2021 11:55 Відповісти
тока ты ж не забывай в каждом комменте писать про "во всем виноват зеленский". а то непорядок - недорабатываешь и зря пайку получаешь Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 749
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12.03.2021 11:56 Відповісти
В мене пенсія дуже хороша. Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 4874
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12.03.2021 12:08 Відповісти
++++++++++++++++++++++++++
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11.03.2021 20:59 Відповісти
Дано пора этот гнойник прикрыть.
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11.03.2021 13:34 Відповісти
Нет, не прикрыть, а обязать делать то же, что и остальные. А то, одним бизнес закрывают, потому что, видите ли, красная зона, а другим законы не писаны. Или работают все, с соблюдением норм карантина, или никто. Иначе, это не государство.
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11.03.2021 14:49 Відповісти
правильно. летом - никаких лыж!
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11.03.2021 13:34 Відповісти
Та ещё недельку-другую протянут, а там и так уже зимний сезон закроется. Шевченко с Коломойшей только поржут.
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11.03.2021 14:50 Відповісти
Літом там інший відпочинок, а зараз ще повинен бути оксамитовий сезон, приблизно з 25 березня до 10 квітня.
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11.03.2021 15:53 Відповісти
Горіла Буковель, палала...
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11.03.2021 13:38 Відповісти
Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 3455
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11.03.2021 13:46 Відповісти
Давно пора! Підтримую!
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11.03.2021 13:43 Відповісти
И где этот кандидат в президенты, офигенный бизнесмен, ответственный и патриотичный строитель дорог Шевченко с комментарием?!
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11.03.2021 13:44 Відповісти
Ну як де?? Готується до виборів по даному мажоритарному округу: агітує в храмах, купляє бидловиборця гречкою, очорнює інших кандидатів..Кінець березня покаже, чи люди порозумнішали, чи знов ці "ходоки" проголосують за буковельську беніну шурочку
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11.03.2021 16:34 Відповісти
ничесе !
шо они там себе позволяют ???
(сарказм)
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11.03.2021 13:57 Відповісти
Буковель націоналізувати за його внесок у розповсюдження зарази.
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11.03.2021 13:57 Відповісти
а так же дополнительно бы поставить вопрос-почему при карантине с ограничениями бизнеса растут не по-детски цены на коммуналку и основные продукты?Почему карантинные ограничения не касаются бизнеса Ахметова,Фирташа и Порошенко?
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11.03.2021 13:58 Відповісти
А який бізнес чи то Ахметова, чи Порошенка, чи Фірташа, якби до них ми не відносились, збирає неконтрольовані натовпи людей, які створюють вогнища захворювань?
Буковель, до речі, належить Коломойші...
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11.03.2021 14:04 Відповісти
буковель НЕ принадлежит Козломойскому.Тому вообще скоро будет принадлежать только тюремная камера.Что касается бизнеса Ахметова,Порошенко и Фирташа,то порошенковские фабрики работают.хотя карантинные меры там должны прекратить не только производства,но и реализацию ,а фирташи-ахметовы просто стригут повышенные сборы за поставку теплоносителей.электрики и водоснабжения,невзирая на "завязывание поясов" в связи с пандемией.даже не только не оставляют цены на прежнем уровне,,хотя имеют возможность быть сниженными.а ещё бессовестно увеличиваются
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11.03.2021 14:19 Відповісти
Поверь мне, принадлежит. Просто хитрожопый еврей, предчувствуя эти события, раскидал объекты инфраструктуры на всяких ФОПов, подставные фирмочки и т.д.
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11.03.2021 14:46 Відповісти
В остальном, всё верно.
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11.03.2021 14:47 Відповісти
Несколько не так.
Будучи Президентом, он отжал часть акций у Ахметова, хотя собственно Ахметов, это человек-голограмма для прикрытия присутствия московских чекистов в украинском бизнесе. Теперь "Ахметов", Новинский, Порошенко наживаются на тарифах электроэнергии, немного Коломойский (Центрэнерго) и Фирташ (с Порошенко) на тарифах за газ. Не забываем, что нынешний премьер Шмыгаль, протолкнутый Зеленским БЕЗ утверждения программы Кабмина, ранее был топов в ДЭТЕК "Ахметова".

И вот ещё что хочу напомнить. Путин, с самого первого срока строил энергетическую супердержаву, о чём прямо и открыто заявлял. Поэтому, везде в энергетике просто необходимо искать следы, которые ведут к Путину. А мы должны понять, что главный фронт борьбы с Путиным и его ФСБ, это ЭКОНОМИКА, на острие которой находится ЭНЕРГЕТИКА. А главный способ нашей борьбы - это ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ!
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12.03.2021 07:56 Відповісти
соглашусь
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12.03.2021 09:16 Відповісти
Хто там котить бочку на папуБєню? Ось літінант зараз розбереться з тими чортами.
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11.03.2021 14:02 Відповісти
Це ще один признак того, що закон в цій країні не для всіх......І "люди" , які фотографувались на Буковелі з цим ЗЕленим сміттям...надіюсь , що вам хоча б соромно..
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11.03.2021 14:03 Відповісти
Так хто ж його закриє там бенефіціар босс самого президента Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 5268
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11.03.2021 14:03 Відповісти
Трт, на кого вы намекаете, подбирает крохи. Главный выгодополучатель, это Ахметов и его закулисные хозяева.
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12.03.2021 07:58 Відповісти
Пока бастують провести опрос за кого голосовали эти предприниматели , если вложились в 73 раздать портреты Шарикова и путь дальше ходют
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11.03.2021 14:22 Відповісти
А на виборах, які відбудуться в кінці березня, ці "ходоки" знов проголосують за беніну шістку саню шевченку..Він же супер - пупер "патріот"..І дуже любить по Церквах ходити, особливо перед виборами
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11.03.2021 16:37 Відповісти
А вы задайте себе простой вопрос. А почему же они тогда не проголосовали за тогда действующего, у которого своих телеканалов было три штуки, плюс три телеканала Медведчука и три телеканала Пинчука и два телеканала Фирташа?
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12.03.2021 08:00 Відповісти
Так ответ и так все знают ,халявы захотели и стать все президентами ,решать как президенты ну и так далее и тому подобное
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12.03.2021 08:33 Відповісти
Не халявы, а предыдущего уже видеть не хотели.
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13.03.2021 23:39 Відповісти
А теперешнего видеть хотят?
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14.03.2021 04:41 Відповісти
Нет, как и предыдущего. Но нынешнему пока (к моему сожалению) доверяют.
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14.03.2021 18:13 Відповісти
А стоило ему вообще доверять?
Каждый столкнется с последствиями своих поступков- кто то сразу, а кто то спустя некоторое время.
«Вместе с поступками важны и мотивы их совершения. Если ворон прикрепит крылья лебедя, то лебедем не станет. От демонстрации своей безгрешности плохие поступки не превратятся в хорошие. Личность не изменится до тех пор, пока её сознание полностью не очистится».

Посеяв семена акации, нельзя получить манго. Точно так же человек, прибегающий к обману, никогда не получит счастье, обманывать чрезвычайно опасно для самого себя. Личность, посеявшая семена обмана, уколет ногу о выросшие колючки.

Ошибку можно простить один раз, но от постоянного повторения она становится привычкой, и наша привычка становится нашей судьбой.

Самый первый шаг избавиться от недостатков - осознать их в себе. Осознание своих изъянов - начало изменения.
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15.03.2021 06:47 Відповісти
А во втором туре президентских выборов, из-за массовых махинаций, каруселей, схем с агитаторами, оттягиванием голосов с помощью продажного Гриценко и Смешко, и вбросе на Донбасе и в Днепропетровской области порядка 2-х миллионов бюлетеней за Порошенко, у народа просто не осталось иного выбора, как не пустить Петра на второй президентский срок.
То что Зеленский стал Президентом Украины, в первую очередь виноваты сторонники Соевого.
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15.03.2021 10:47 Відповісти
Порошенко не стал президентом во второй раз лишь только по тому , что не стал им и в первый
Вот и Всё
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15.03.2021 11:10 Відповісти
Да клептоман он. И почти весь народ в этом убедился. А поддерживают его, такие же коррупционеры, только масштабом помельче, да оболваненные глупцы коих немало в любой стране, вон в США байденовцы убедили немало лохов.
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15.03.2021 12:46 Відповісти
Предпрінемателі.... Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 5464
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11.03.2021 14:24 Відповісти
Какой карантин? Карантин это в европе. А что происходило в районе 8го марта по в генделиках в бывшем совке? Все пересосались друг с другом.
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11.03.2021 14:29 Відповісти
Поверю в искренность их акции только после того как они налепят себе на спину надпись "я голосовал(а) за Зе".
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11.03.2021 14:30 Відповісти
А они не в курсе, что на Буку есть другая дорога, со стороны Яблуницы? )
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11.03.2021 14:44 Відповісти
Задала Гуглю вопрос: кто владеет Буковелем?
Гугль любезно ответил, что в 2016 году Буковлем владели Беня Коломойский и Боголюбов Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 797 .
"Кто владеет Буковелем
ПриватБанку принадлежит большая часть земли и недвижимости Буковеля. Госбанк контролирует две трети комплекса - имущество было принято на баланс в 2017 году в счет погашения кредита, связанных с прежними акционерами компаний на сумму 15 млрд грн, рассказала на встрече с журналистами замглавы Приватбанка Галина Пахачук, сообщает Лига.
Еще треть комплекса находится в залоге Нацбанка по кредиту рефинансирования, выданному банку еще до национализации. ПриватБанк должен НБУ 2,6 млрд грн, имущественным поручителем выступила компания Скорзонера."
https://inshe.tv/economics/2018-11-08/385637/

Нынче у нас 2021, так кто теперь владеет Буковелем?
Мне очень сильно кажется, что владельцы Буковеля таки не сменились.
А ежели это так, то "перекрывайте" и дальше Буковель, лохи ушастые, ведь "бубочка" как он сам сказал, "не лох"(С). Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 797
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11.03.2021 15:04 Відповісти
как снег сойдет, то сразу же закроют
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11.03.2021 15:06 Відповісти
Нізя-Беня образиться.
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11.03.2021 15:23 Відповісти
Це такі ж самі підприємці, як і проплачені "тітушки". Придивіться. І це по перше. А по друге - хтось ой як хоче прийняти участь у дерибані "Буковелю". А ви вуха рзвісили. В Буковелі людей мало, тільки ті, хто своїм транспортом. На підйомнику - по двоє. В прокат - по одному. Кухня - все на виніс.... Де дискримінація?!
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11.03.2021 15:40 Відповісти
Давно пора провчити хамів Зеленського з Коломойським... По доброму до них не доходить.
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11.03.2021 15:48 Відповісти
это точно прикол как они могут бастовать против себя в первые что ли..ахахах завезенки наверно
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11.03.2021 16:01 Відповісти
а как же бенин Халуй шевченко и малоПИД,,,роский нарко-Дебил который эти "курорты" рекламировал???
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11.03.2021 16:23 Відповісти
Добре роблять блокуючи Джерело Прокази Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 6256
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11.03.2021 17:09 Відповісти
я бы заблокировала с требованием всех там вакцинировать.
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11.03.2021 17:40 Відповісти
шо только буковель... Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 2579 а как же "Эпицентры" , "АТБ" .не блокируют , не?..а , пля, водка и цигарки каждый день через кордон... Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 2579 -Ухань ни при чём -вирус в Китай завезла дама с собачкой из Буковеля.. .. Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 4156
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11.03.2021 17:58 Відповісти
А протестуют владельцы гэндэлыкив .. Підприємці заблокували "Буковель" з вимогою закрити курорт на карантин - Цензор.НЕТ 3834
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11.03.2021 17:59 Відповісти
треба ще місяць почекати, сам закриється
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11.03.2021 18:00 Відповісти
А не запізно спохватилися? Треба було раніше недопускати туди "вісника апокаліпсису"
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11.03.2021 18:01 Відповісти
Очередной "Велюр"...
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11.03.2021 21:03 Відповісти
Закриють....де тоді бубочці відпочивати?
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11.03.2021 22:36 Відповісти
хорошо,что до галапагосов им не добраться.
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12.03.2021 02:36 Відповісти
Мы сами избрали этих дегенератов во власть
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12.03.2021 10:53 Відповісти
И ГОВНОМ ОПЯТЬ НЕОБХОДИМО ДИРЕКТОРА ОБЛИТЬ !!!
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12.03.2021 12:12 Відповісти
 
 