ООН зафіксувала 18 випадків тиску на правозахисників і журналістів у період із серпня по січень

Управління Верховного комісара ООН з прав людини задокументувало 18 випадків погроз і нападів на журналістів у період із 1 серпня 2020-го по 31 січня 2021 року.

Про це 11 березня повідомила голова Моніторингової місії ООН в Україні Матільда Богнер під час презентації доповіді за цей період, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Йдеться про напади на журналістів та інших працівників медіа, правозахисників, громадянських та політичних активістів, ЛГБТІ-людей та тих, хто їх підтримує, а також представників національних меншин, уточнила вона.

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"Із цих 18 зафіксованих випадків чотири полягали в нападах, тиску та гарасменті правозахисників через їхню публічну діяльність. Один із випадків стався на території, контрольованій "самопроголошеною ДНР" (йдеться про незаконне збройне угруповання "ДНР". – Ред.), де ті, хто здійснював "розслідування" щодо ймовірного ЛГБТ-активіста, допитали його про його діяльність, не надавши доступу до адвоката", – сказала Богнер.

За її словами, офіс комісара ООН з прав людини також "стурбований" тим, що незаконні угруповання самочинно затримують людей за дописи в соцмережах.

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"В одному випадку блогера, за повідомленнями, затримали за його дописи щодо самочинного затримання та тортур членами озброєних угруповань на території, конрольованій "самопроголошеною ДНР", які вони описали як екстремістські. Декілька релігійних громад на території, контрольованій самопроголошеними республіками, і надалі стикаються з обмеженнями своєї свободи віросповідання та переконань", – додала представниця ООН.

Крім того, Богнер вказала на напади на співробітників політичних партій перед місцевими виборами 25 жовтня 2020 року, "переважно спрямовані на дві опозиційні партії, яких вважаються проросійськими".

Моніторинг ООН здійснювався в період з 1 серпня 2020 по 31 січня 2021 року. Він охоплює 91 виїзд на місце спостереження, сім відвідувань місць тримання під вартою, моніторинг 56 судових засідань і 37 зібрань та 1108 інтерв.ю жертв порушень прав людини.