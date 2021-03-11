Росія не виконала жодної рекомендації з прав людини в окупованому Криму, - ООН

У моніторинговій місії ООН заявили, що Росія, яка окупувала Крим, не виконала жодної рекомендації щодо поліпшення ситуації з правами людини на півострові.

Про це розповіла голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер під час презентації доповіді про ситуацію з правами людини в країні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За її словами, з моменту створення Місії в Україні Управління Верховного комісара з прав людини випустило 31 періодичну і 8 тематичних доповідей, в яких містяться "конкретні практично здійсненні і засновані на фактах" рекомендації щодо поліпшення ситуації з правами людини в Україні.

"Після нашої першої оцінки у вересні 2020 року ми дійшли висновку, що уряд України повністю виконав 12 відсотків з рекомендацій УВКПЛ, наданих у попередніх періодичних і тематичних доповідях по Україні і частково виконав 57 відсотків з них. 31 відсоток залишається невиконаним. Цей прогрес вселяє оптимізм", - сказала Богнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ООН зафіксувала 18 випадків тиску на правозахисників і журналістів у період із серпня по січень

Водночас, зазначила вона, самопроголошені "республіки" повністю виконали 3 відсотки рекомендацій і частково виконали 19 відсотків, а 78 відсотків залишаються невиконаними.