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65 тисяч дітей в ОРДЛО не мають українських свідоцтв про народження, - ООН

Новини Цензор.НЕТ Політика України

65 тисяч дітей в ОРДЛО не мають українських свідоцтв про народження, - ООН

Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер заявляє, що на окупованому Росією Донбасі майже 65 тис. дітей не мають українських свідоцтв про народження.

Про це Богнер сказала на брифінгу під час презентації нової доповіді про права людини в Україні, яка охоплює шість місяців моніторингу в період з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона зазначила, що запроваджені на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування обмеження у зв'язку з COVID-19 стали "важким тягарем" для цивільного населення і перешкоджають свободі пересування.

"Як результат, з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року кількість перетинів лінії розмежування в обох напрямках знизилася на 96%, якщо порівнювати з аналогічним періодом за рік до того", - наголосила Богнер.

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За її словами, від цих обмежень особливо постраждали люди старшого віку, особливо жінки, які становили більшість тих, хто перетинає лінію розмежування.

"Суворі обмеження свободи пересування через лінію розмежування особливо вплинули на пенсіонерів, які живуть на територіях самопроголошених "республік" (райони окупованої Росією частини Донбасу - УНІАН) і стикаються з проблемами отримання пенсій на території, контрольованій урядом України. Сім'ї також мають труднощі в реєстрації народження їхніх дітей. Управління верховного комісара ООН з прав людини оцінює, що до 65 тис. дітей не мають виданих Україною сертифікатів про народження", - сказала Богнер.

Вона наголосила, що це створює мешканцям окупованого Донбасу труднощі у забезпеченні їхніх прав як громадян України.

"Ми знову наполегливо закликаємо започаткувати адміністративні процедури для реєстрації народження осіб на територіях, які контролюються озброєними групами", - наголосила Богнер.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
это создает жителям оккупированного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3252658. А они хотели быть гражданами Украины? Кто орал: Путин введи.... и кидался под наши танки?
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11.03.2021 13:56
+4
Все правильно. Вишкребки моторил з гівами мають жити на підарасії...
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11.03.2021 14:09
+3
Ну і що? Нас то має хвилювати? Путян ввяді вайска!!!
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11.03.2021 14:08
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Потому и не имеют, нет свидетелей.
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11.03.2021 13:51 Відповісти
это создает жителям оккупированного Донбасса трудности в обеспечении их прав как граждан Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3252658. А они хотели быть гражданами Украины? Кто орал: Путин введи.... и кидался под наши танки?
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11.03.2021 13:56 Відповісти
Все правильно. Вишкребки моторил з гівами мають жити на підарасії...
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11.03.2021 14:09 Відповісти
Ну і що? Нас то має хвилювати? Путян ввяді вайска!!!
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11.03.2021 14:08 Відповісти
Вот и славно.
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11.03.2021 14:24 Відповісти
Я не представляю, как мы будем интегрировать в наше общество людей, которым 7 лет подряд методично вбивали в черепушки страшилки о фашиствующем "Правом Секторе", хунте, гос. перевороте?!! И ОНИ В ЭТО СВЯТО ВЕРЯТ!!! Ну разве может пУТИН врать? А тем более, если это подкреплено деревянным Фублем??? И кстати, о детях! Ведь много детей из этих 65 тыс.- это гнилые плоды ублюдков, которые убивают наших воинов! И мне было бы противно осознавать, что налоги моих соотечественников идут на выплату "детских" какой-то самке, которая и спит с колорадской лентой, а может, и "постреливает", подменяя благоверного, пока он жрет или курит. Excuse me, за эмоции!!!
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11.03.2021 15:39 Відповісти
Ну, это их проблемы.

,
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11.03.2021 15:52 Відповісти
А зачем нам украинцам портить генеалогию и кровь детьми ватниц и чеченов с бурятами?
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11.03.2021 16:20 Відповісти
""Мы снова настоятельно призываем начать административные процедуры для регистрации рождения лиц на территориях, контролируемых вооруженными группами", - отметила Богнер"
Да канешно, твою мать!
Сейчас в Донецк выедут комиссии и всем раздадут!
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11.03.2021 17:00 Відповісти
И не надо
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11.03.2021 17:05 Відповісти
Давайте скажем чесно - ніякий дамбас впихнути в Україну не вийде, доки там не видохнуть всі кацапи та їх прихвостні. Так що по барабану, яке там у них буде громадянство.
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11.03.2021 19:40 Відповісти
 
 