65 тисяч дітей в ОРДЛО не мають українських свідоцтв про народження, - ООН

Глава моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер заявляє, що на окупованому Росією Донбасі майже 65 тис. дітей не мають українських свідоцтв про народження.

Про це Богнер сказала на брифінгу під час презентації нової доповіді про права людини в Україні, яка охоплює шість місяців моніторингу в період з 1 серпня 2020 року по 31 січня 2021 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

Вона зазначила, що запроваджені на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на лінії розмежування обмеження у зв'язку з COVID-19 стали "важким тягарем" для цивільного населення і перешкоджають свободі пересування.

"Як результат, з 1 серпня 2020 року до 31 січня 2021 року кількість перетинів лінії розмежування в обох напрямках знизилася на 96%, якщо порівнювати з аналогічним періодом за рік до того", - наголосила Богнер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 8 цивільних осіб загинули за 6 місяців на Донбасі в результаті вибуху мін, - ООН

За її словами, від цих обмежень особливо постраждали люди старшого віку, особливо жінки, які становили більшість тих, хто перетинає лінію розмежування.

"Суворі обмеження свободи пересування через лінію розмежування особливо вплинули на пенсіонерів, які живуть на територіях самопроголошених "республік" (райони окупованої Росією частини Донбасу - УНІАН) і стикаються з проблемами отримання пенсій на території, контрольованій урядом України. Сім'ї також мають труднощі в реєстрації народження їхніх дітей. Управління верховного комісара ООН з прав людини оцінює, що до 65 тис. дітей не мають виданих Україною сертифікатів про народження", - сказала Богнер.

Вона наголосила, що це створює мешканцям окупованого Донбасу труднощі у забезпеченні їхніх прав як громадян України.

"Ми знову наполегливо закликаємо започаткувати адміністративні процедури для реєстрації народження осіб на територіях, які контролюються озброєними групами", - наголосила Богнер.