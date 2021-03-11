Правоохоронці мають звернути увагу на пряме джерело фінансування Шарія - мережу заправок БРСМ, - Голобуцький

СБУ та РНБО час звернути увагу на пряме джерело фінансування Анатолія Шарія та його партії. Журналістами-розслідувачами було доведено, що це мережа заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба.

Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький у своєму дописі в Facebook, передає Цензор.НЕТ..

"Якщо джерела фінансування Медведчука принаймні спробували перекрити, запровадивши санкції проти нього та його оточення, то Шарія поки що ніхто не чіпає. А дарма, адже тут все лежить на поверхні: журналістами-розслідувачами із телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом" було доведено фінансування партії Шарія мережею заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба", – зазначає Голобуцький.

За словами політолога, Шарій та Медведчук є частиною однієї російської агентурної мережі, яка чинить вплив на політичні процеси та займається дестабілізацією в Україні.

Як повідомлялося раніше, нардеп від "Слуги народу" та співавтор законопроєкту про колабораціонізм Єгор Чернєв заявив, що між Шарієм та Медведчуком є прямий зв'язок, який вже встановила СБУ.