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Медведчук (1321) Голобуцький (8) БРСМ-Нафта (22) Шарій Анатолій (214)

Правоохоронці мають звернути увагу на пряме джерело фінансування Шарія - мережу заправок БРСМ, - Голобуцький

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Правоохоронці мають звернути увагу на пряме джерело фінансування Шарія - мережу заправок БРСМ, - Голобуцький

СБУ та РНБО час звернути увагу на пряме джерело фінансування Анатолія Шарія та його партії. Журналістами-розслідувачами було доведено, що це мережа заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба.

Про це повідомив політолог Олексій Голобуцький у своєму дописі в Facebook, передає Цензор.НЕТ..

"Якщо джерела фінансування Медведчука принаймні спробували перекрити, запровадивши санкції проти нього та його оточення, то Шарія поки що ніхто не чіпає. А дарма, адже тут все лежить на поверхні: журналістами-розслідувачами із телепрограми "Наші гроші з Денисом Бігусом" було доведено фінансування партії Шарія мережею заправок БРСМ, якою володіє Андрій Біба", – зазначає Голобуцький.

За словами політолога, Шарій та Медведчук є частиною однієї російської агентурної мережі, яка чинить вплив на політичні процеси та займається дестабілізацією в Україні.

Як повідомлялося раніше, нардеп від "Слуги народу" та співавтор законопроєкту про колабораціонізм Єгор Чернєв заявив, що між Шарієм та Медведчуком є прямий зв'язок, який вже встановила СБУ.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+5
У мусоров есть доказательства того, что партия петушария была оформлена на подставных лиц, следственно должно быть открыто уголовное дело, как минимум по двум статьям, плюс цвк должны в анулировать регистрацию партии на основании вышеизложенного. Но почему-то клоуны этого не делают. Просто своих не трогают - других обьяснений нет. Ой, я ж забыл в 2019-м авакяян давал петушарику бабло, чтобы тот правильно говорил про бабочку
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11.03.2021 14:11
+3
Во-первых, деньги там скорее всего российские, просто отмывают через заправки.
А во-вторых, тут народу все "какая разніца", а некоторые особо упоротые даже любят шария.
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11.03.2021 14:16
+2
Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий - Цензор.НЕТ 9594
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11.03.2021 14:20
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Luchshe vsevo na eto mozhet otreagirovatj avtovoditeli - bankrot seti za dva meseca
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11.03.2021 14:02 Відповісти
Во-первых, деньги там скорее всего российские, просто отмывают через заправки.
А во-вторых, тут народу все "какая разніца", а некоторые особо упоротые даже любят шария.
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11.03.2021 14:16 Відповісти
Правоохранители должны обратить внимание на прямой источник финансирования Шария - сеть заправок БРСМ, - Голобуцкий - Цензор.НЕТ 9594
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11.03.2021 14:20 Відповісти
Я тобі більше скажу, тут навіть є такі, що обожнюють нарошен!
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11.03.2021 14:31 Відповісти
Так за Шария давно доказано, что его купил какой то харьковский бизнесмен, теперь БРСМ, потом тетя Мотя из Конотопа будет. Бигус - это голова!
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11.03.2021 14:02 Відповісти
БРСМ. Не знаю ни единой такой заправки, в Мариуполе. Но где-то видел, наверное во время визита в Киев. Андрей Биба, значит. Как я понимаю- новые лица. Ранее о нем не слышал.
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11.03.2021 14:07 Відповісти
В Бердянске глянь.
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11.03.2021 14:45 Відповісти
заправки БДСМ?
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11.03.2021 14:09 Відповісти
У мусоров есть доказательства того, что партия петушария была оформлена на подставных лиц, следственно должно быть открыто уголовное дело, как минимум по двум статьям, плюс цвк должны в анулировать регистрацию партии на основании вышеизложенного. Но почему-то клоуны этого не делают. Просто своих не трогают - других обьяснений нет. Ой, я ж забыл в 2019-м авакяян давал петушарику бабло, чтобы тот правильно говорил про бабочку
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11.03.2021 14:11 Відповісти
брсм - беларусский республиканский союз молодёжи...
эти заправки на мозырьских и новополоцких нефтепродуктах?
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11.03.2021 14:16 Відповісти
на нефтепродуктах "самзабадяжил" они)
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11.03.2021 14:36 Відповісти
Вроде нефтебаза, принадлежащая брсм, в 14году горела несколько дней, с трупами, как потом доложило следствие, пожар возник при попытке разбодяжить(или забодяжить?) бензин неправильным насосом...
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11.03.2021 14:49 Відповісти
пожары от неправильного насоса , а аварии от евроблях на дорогах...
тогда заправки горели, щаз там жжёт сбу
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11.03.2021 14:59 Відповісти
это уже давно не новость .... еще при Порошенко про это говорили и писали ... Это видимо заказ для Данилова ? .. появилась надежда на реакцию ... Дай Бог!
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11.03.2021 14:29 Відповісти
 
 