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"Жлоб ... Треба бути як усі": батька п'ятирічної дівчинки, яку демонстративно принизили в дитсадку Чернівців, почали цькувати в соцмережах

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У соціальних мережах почали цькувати батька дівчинки Ігоря Леська, дочку якого в одному з дитсадків Чернівців не привітали з 8 березня, тому що її батьки не здали на це гроші.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у коментарі "Громадському".

Він каже, що булінгу в садочку щодо його доньки немає. Водночас його самого цькують в інтернеті.

"Тези такі: "Батько - жлоб", "Треба бути як всі", "Твоїй дитині подарунки повинен купувати ти", "Батько піариться на травмах дитини". Якщо вивчити коментарі, легко впізнається вектор громадської думки", - зазначив він.

Ігор також запевнив, що не планує переводити свою доньку до іншого садочка, хоча "члени батьківського комітету зроблять все, щоб нас звідти вижити".

Додає, що наразі фахівці відділу освіти проводять у садочку службове розслідування. Батько дівчинки переказує слова одного з фахівців, що, мовляв, представники батьківського комітету "вирішили "оголосити війну" (Ігорю Леську. - Ред.)".

Також дивіться: У дитсадку Чернівців демонстративно принизили п'ятирічну дівчинку через те, що її батько не здав гроші на подарунок до 8 березня. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, раніше батько дитини Ігор Лесько поширив у соцмережах фотографію, де в чернівецькому дитсадку №42 "Перлинка" дівчатка граються подарованими на 8 березня іграшками, а його п’ятирічна дочка сидить окремо за столом. Чоловік каже, що так його дитину демонстративно покарали, бо він не здав гроші на подарунок.

Пізніше стало відомо, що маленька чернівчанка Маргарита отримала від Президента України Володимира Зеленського подарунок до 8 березня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+70
Эти серпентарии (родительские коммитеты) давно пора запретить под страхом уголовной ответственности. Их всегда возглавляют шизоидные мамаши.
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11.03.2021 14:06
+44
Эта ********* всех тянет в СССР 2.0 со своими " быть как все!" Он и сам может сводить дочь в кино, мороженное или купить что захочет. С какого хера эти выродки что-то от него требуют?
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11.03.2021 14:09
+35
Ну так соберите своих чад в отдельном ресторане и поздравляйте как хотите ! А в гос садике или коммунальном вполне может не оказаться лишних денег у родителей, так нельзя поступать, могли бы вообще скинуться и помочь малоимущим ,а не наказывать демонстративно ребенка !
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11.03.2021 14:17
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не жлоб, а лох
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11.03.2021 20:38 Відповісти
УКРАИНЦАМ НЕОБХОДИМО ЕЩЁ МНОГО КОРРУПЦИОНЕРОВ УНИЧТОЖИТЬ, А ТАКЖЕ ИХ БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ !!! НО ЭТО МЕЛОЧИ !)
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12.03.2021 01:22 Відповісти
МЫ ПОТЕРЯЛИ 15 МИЛЛИОНОВ ГРАЖДАН !!! 1 МИЛЛИОН ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕСУПНИКОВ И ИХ РОДСТВЕННИКОВ ЭТО МЕЛОЧИ !)
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12.03.2021 01:24 Відповісти
таких воспитателей во главе с заведующей гнать из детского сада ссаными тряпками..., в любой цивилизованной стране за такое обращение с ребенком засудили бы и "воспитателей" этих и заведение до многомиллионных штрафов за унижение человеческого достоинства, но увы, к цивилизованному обществу мы движемся окольными путями, спотыкаясь и петляя... а для тех, кто осуждает отца девочки есть чудная поговорка - не спорь с рабами, оглохнешь от лая и лязганья цепей...
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12.03.2021 10:55 Відповісти
Короче, родители сдают деньги на подарки чтоб их подарили от имени садика,
тобишь государства "Жлоб ... Треба бути як усі": батька п'ятирічної дівчинки, яку демонстративно принизили в дитсадку Чернівців, почали цькувати в соцмережах - Цензор.НЕТ 5440 по-моему, здесь что то не так! "Жлоб ... Треба бути як усі": батька п'ятирічної дівчинки, яку демонстративно принизили в дитсадку Чернівців, почали цькувати в соцмережах - Цензор.НЕТ 5440
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12.03.2021 11:02 Відповісти
такое ощущение, что это не садик - а какое-то коррупционное предприятие по сбору денег
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12.03.2021 11:12 Відповісти
Только 1965 года в СССР 8 марта выходной сделали. По сути атавизм (пережиток) совка. Можно еще понять экзальтированных феминисток которые в этот день выходят - это реально их праздник, но всенародным он УЖЕ не является. Я знаю точно (опрос ), что большинство мужчин в глубине души не любят этот "прзадник" , современные женщины молодые его тоже не воспринимают. Вот сделать День Пенсионерки в этот день и поздравлять бабушек и мам.
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12.03.2021 11:27 Відповісти
Коллективисткие рабособаки отличаеться от человека в первую очередь тем что они готовы наброситься скопом на человека только потому что он/она другой и не желает становиться "как все" - раболепной коллективисткой рабосвинособакой. Причём, свинособакам даже не важно хороший это человпек или плохой. Они набросяться только потому что другие свинособаки так делают.

В этом, сынок, и есть суть свинособачества.
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12.03.2021 13:13 Відповісти
Cовки из родительского комитета
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12.03.2021 14:59 Відповісти
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