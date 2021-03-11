В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків
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В Івано-Франківську важкі хворі по дві години на швидкій змушені чекати госпіталізації та ліжко-місця під COVID-лікарнею.
Про це розповів Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час ефіру на радіо "Західний полюс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Учора була реальна ситуація, коли швидкі на Матейка (міська клінічна лікарня №1, яка приймає COVID-хворих. - Ред.) стояли і очікували звільнення місця з хворими середнього і важкого ступеня. Люди чекали по дві години у швидкій, щоб отримати госпіталізацію, своє місце", - повідомив Марцінків.
За його словами, в COVID-лікарнях сьогодні змушені виписувати пацієнтів з легшою формою недуги, щоб надати допомогу тим, хто потребує негайної кисневої терапії і постійного нагляду лікарів.
"Я неодноразово звертався до обласної влади, Кабміну, з проханням розгортати додаткові ліжко-місця в обласних медичних закладах. Я вже не вірю, що в цьому напрямку будуть якісь зрушення", - зізнався Марцінків.
Він зауважив, що серед проблемних питань у боротьбі з коронавірусом залишається доплата медикам, яку нині здійснює місцева влада. НСЗУ на доплати у січні скерували медикам, які працюють з хворими на коронавірус, 50% до зарплати, у лютому – тільки 30%.
"Ми не можемо лише своїми силами подолати епідемію. Дороги – це добре, але коли є людські життя, то може краще перенаправити кошти на них… Не може бути так, як це було кілька днів тому, коли жінку везли до Заболотова, там не було місця, потім у Коломию, де теж відмовили, а коли жінку везли до Калуша, вона, на жаль, відійшла. На такі проблеми не треба закривати очі, а варто говорити про них щиро і відверто", - переконаний мер Франківська.
Марцінків зазначив, що влада міста раніше розгорнула 162 ліжко-місця у міському пологовому центрі, а тепер планує розгорнути ще 120 у поліклініці на вулиці Довгій - у восьмиповерховій будівлі для COVID-хворих виділять два поверхи.
Будь ласка, зачекайте...
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPRedWX6V8VzfnqsX_9fZYaYFCVvRs6anN-g&usqp=CAU
зврядку-профілактику теж він мав зробити??
а коли обявили карантинні обмеження, то більшість вищали "Це ж обмеження моїх конституційних прав"
а самовідповідальність - ні не знаю...)
https://rationalground.com/mask-charts/
Карантин не захищає від вірусу, а НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПІКОВО ЗАРАЖАТИСЬ!!!!!
Тобто щоб не булор того що є зраз в Франківську... З якимось 0,001% захворівших від загальної маси людей можна справитись ефективно, якщо захворіє в 10 раз більше, то вже не буде кому лікувати-доглядати.
Цифри умовні....
Яким чином надлишкова смертність за 2020 рік у Швеції і Фінляндії, де були найслабші карантини у вигляді рекомендацій, а не вимог, за невиконання яких штрафують, найменша серед країн Європи? Як так може бути, що захворюваність тут менша, ніж в Бельгії, Франції, Іспанії, Італії, Англії?
https://rationalground.com/mask-charts/
https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3151663-mer-ivanofrankovska-vnov-prosit-kabmin-ne-vvodit-*******.html
https://rationalground.com/mask-charts/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
Де тут побачити, що вакцинація, яка триває майже 3 місяці, в купі з жорстким карантином працює? Показники в рази гірші, ніж були в листопаді.
Я чего ты взял, что это он скажет мне, а не тебе?
https://cormandrostenreview.com/report/
а Нетаньяху чекає тюремний строк за купу корупційних злочинів, якшо його не перевиберуть
Смертельные случаи 5 955 ( 0,7% ) Выздоровевшие 770 156 (94,8%) Сейчас болеют 36 712 (4,5% ) из них серьезные и критические случаи 645
Сделано тестов 12 774 726
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/
Даю тебе ссылочку. Там много графиков. Обрати внимание на кривую количества больных.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 2020, 10:55
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/27/7249483/
2. «Залізли в гаманець кожної громади». Мер Івано-Франківська розповів про конфлікт мерів з центральною владою
06 травня 2020, 11:04
https://www.radiosvoboda.org/a/mer-ivanofrankivska-ruslan-marcinkiv/30594169.html
3. Мэр Ивано-Франковска поддержал протестующих против карантина
03.09.2020 / 13:42
https://www.capital.ua/ru/news/145342-mer-ivano-frankovska-podderzhal-protestuyuschikh-protiv-karantina
4. В Івано-Франківську виступили проти локдауну
1 грудня 2020, 12:03
https://www.slovoidilo.ua/2020/12/01/novyna/suspilstvo/ivano-frankivsku-vystupyly-proty-********
И вот ФИНАЛ.
В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив
https://rationalground.com/mask-charts/
Текущая статистика по коронавирусу на 11.03.2021 (Израиль)
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/
Прошу обратить внимание на текущие цифры больных и умерших. Потом поговорим.
Тут графіки за ВЕСЬ час. В якому місці поточна ситуація краща (чи хоча б не гірша), ніж та, що була в листопаді?
Далой глупые маски!