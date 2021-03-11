УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14696 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниЗдоров'я Коронавірус і карантин
3 652 52
Івано-Франківськ (340) карантин (16073) Марцінків (93) COVID-19 (18055) коронавірус (16702)

В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків

В Івано-Франківську важкі хворі по дві години на швидкій змушені чекати госпіталізації та ліжко-місця під COVID-лікарнею.

Про це розповів Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків під час ефіру на радіо "Західний полюс", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Учора була реальна ситуація, коли швидкі на Матейка (міська клінічна лікарня №1, яка приймає COVID-хворих. - Ред.) стояли і очікували звільнення місця з хворими середнього і важкого ступеня. Люди чекали по дві години у швидкій, щоб отримати госпіталізацію, своє місце", - повідомив Марцінків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобільний госпіталь, розгорнутий в Івано-Франківській області, почав приймати COVID-пацієнтів: жоден хворий не відмовився від госпіталізації

За його словами, в COVID-лікарнях сьогодні змушені виписувати пацієнтів з легшою формою недуги, щоб надати допомогу тим, хто потребує негайної кисневої терапії і постійного нагляду лікарів.

"Я неодноразово звертався до обласної влади, Кабміну, з проханням розгортати додаткові ліжко-місця в обласних медичних закладах. Я вже не вірю, що в цьому напрямку будуть якісь зрушення", - зізнався Марцінків.

Він зауважив, що серед проблемних питань у боротьбі з коронавірусом залишається доплата медикам, яку нині здійснює місцева влада. НСЗУ на доплати у січні скерували медикам, які працюють з хворими на коронавірус, 50% до зарплати, у лютому – тільки 30%.

"Ми не можемо лише своїми силами подолати епідемію. Дороги – це добре, але коли є людські життя, то може краще перенаправити кошти на них… Не може бути так, як це було кілька днів тому, коли жінку везли до Заболотова, там не було місця, потім у Коломию, де теж відмовили, а коли жінку везли до Калуша, вона, на жаль, відійшла. На такі проблеми не треба закривати очі, а варто говорити про них щиро і відверто", - переконаний мер Франківська.

Також читайте: Марцінків проти обмежень "червоної зони": "Такий карантин до одного місця!"

Марцінків зазначив, що влада міста раніше розгорнула 162 ліжко-місця у міському пологовому центрі, а тепер планує розгорнути ще 120 у поліклініці на вулиці Довгій - у восьмиповерховій будівлі для COVID-хворих виділять два поверхи.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Помнится, как мэры некоторых городов кукарекали как им глубоко пох на решения Киева и они будут делать, как считают нужным. А предприниматели там же бились в истерике, что им нужно кормить своих детишек, поэтому все ограничения им до того же места. И вот теперь господа пришло время нести видповидальнисть за свою неадекватность и платить СВОИМИ деньгами за отсутствие мозгов Децентрализация в действие, принимаешь сам решения и сам же за них отвечаешь
показати весь коментар
11.03.2021 14:31
+7
Цитирую Марцинкива двух-месячной давности: «Еще раз обращаемся к правительству и Президенту не вводить локдаун в стране. Хотелось бы, чтобы бизнес работал и зарабатывал деньги. Есть положительная тенденция относительно заболевания коронавирусом».
показати весь коментар
11.03.2021 14:42
+5
Але ж все одно будуть голосувати за бєніного кнура Шевченко, який курує непідвладний законам Буковель?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPRedWX6V8VzfnqsX_9fZYaYFCVvRs6anN-g&usqp=CAU
показати весь коментар
11.03.2021 14:28
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Але ж все одно будуть голосувати за бєніного кнура Шевченко, який курує непідвладний законам Буковель?

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQPRedWX6V8VzfnqsX_9fZYaYFCVvRs6anN-g&usqp=CAU
показати весь коментар
11.03.2021 14:28 Відповісти
Да никто за него особо не голосует, потому что там все знают, что это за говно. Он из районного центра Коломыя начал свою бурную "деятельность". Начинал в 90-х гопником, потом аферистом (местные заводы банкротил с "сотоварищами", а после на металл распиливал), постом познакомился с Коломойшей и "пошёл в гору".
показати весь коментар
11.03.2021 14:56 Відповісти
Лижи не пробували одівати? Один там катався на лижах і нічого, живий, здоровий, хальоний, сміється і смачно їсть. Регулярно гундосить і какає, мама Рама вкурсі. Катався за ваш рахунок і назбирав там різнокаліберну шоблу, яка і завезла вірус. Але нічого, не втрачайте надії і далі вибирайте "слуг" і "майбахів". Їм плювати на вас всіх з великої гори - Буковеля. Зараз у них одна проблема з ***** ль, яку історію записати в історію, ну щоб видати книжку про Наймогутнішого і Найсвітлішого ******** епохи - це про велике крадівництво, чи велике перестатистрілятиілітати.
показати весь коментар
11.03.2021 15:02 Відповісти
Друзі, подякуйте нашому любому президенту...Може ця наволоч захворіє і здохне..
показати весь коментар
11.03.2021 14:30 Відповісти
це президент мав замість тебе маску носити, щоб ти не захворів??...
зврядку-профілактику теж він мав зробити??
а коли обявили карантинні обмеження, то більшість вищали "Це ж обмеження моїх конституційних прав"
а самовідповідальність - ні не знаю...)
показати весь коментар
11.03.2021 14:42 Відповісти
Карантини не працюють. Вірусам чхати на лохдауни та маски. За рік вже це можна було б усвідомити.
https://rationalground.com/mask-charts/
показати весь коментар
11.03.2021 14:45 Відповісти
Пояснюю для повністю не свідомих...
Карантин не захищає від вірусу, а НЕ ДОЗВОЛЯЄ ПІКОВО ЗАРАЖАТИСЬ!!!!!
Тобто щоб не булор того що є зраз в Франківську... З якимось 0,001% захворівших від загальної маси людей можна справитись ефективно, якщо захворіє в 10 раз більше, то вже не буде кому лікувати-доглядати.
Цифри умовні....
показати весь коментар
11.03.2021 15:08 Відповісти
Але немає жодного прикладу, коли б введення локдауну помітно ЗМЕНШУВАЛО рівень захворюваності. Лише навпаки.
показати весь коментар
11.03.2021 16:22 Відповісти
Яким чином ситуація у Флориді без карантину протягом місяців була не гірша, а навіть краща. ніж у Каліфорнії з найжорсткішим у США карантином?
Яким чином надлишкова смертність за 2020 рік у Швеції і Фінляндії, де були найслабші карантини у вигляді рекомендацій, а не вимог, за невиконання яких штрафують, найменша серед країн Європи? Як так може бути, що захворюваність тут менша, ніж в Бельгії, Франції, Іспанії, Італії, Англії?
показати весь коментар
11.03.2021 16:26 Відповісти
Skomoroh так, це преЗедент мав виконувати вимоги карантину і не пертися зі своєю шоблою в Буковель через всю Україну і везти заразу. Цим і приклад був непоганий, всі зрозуміли, що все окей. Чи не так?
показати весь коментар
11.03.2021 15:05 Відповісти
Слухай Skomoroh карантин один для всіх...Хтось закрив свій ресторан а в цих ушльопків чомусь все працювало
показати весь коментар
11.03.2021 15:34 Відповісти
Чувак, твій президент ЛОХ
показати весь коментар
11.03.2021 15:36 Відповісти
І, до речі, бидло юридично і не тільки безграмотне, в Україні немає карантину. За чинним законодавством, карантин може бути введений ЛИШЕ ПІСЛЯ оголошення надзвичайного СТАНУ.
показати весь коментар
11.03.2021 16:23 Відповісти
Помнится, как мэры некоторых городов кукарекали как им глубоко пох на решения Киева и они будут делать, как считают нужным. А предприниматели там же бились в истерике, что им нужно кормить своих детишек, поэтому все ограничения им до того же места. И вот теперь господа пришло время нести видповидальнисть за свою неадекватность и платить СВОИМИ деньгами за отсутствие мозгов Децентрализация в действие, принимаешь сам решения и сам же за них отвечаешь
показати весь коментар
11.03.2021 14:31 Відповісти
Карантини не працюють. Вірусам чхати на лохдауни. За рік вже це можна було б усвідомити.
https://rationalground.com/mask-charts/
показати весь коментар
11.03.2021 14:45 Відповісти
"Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив вновь обратился к правительству и Президенту Украины не вводить нокдаун из-за коронавирусной инфекции. "

https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3151663-mer-ivanofrankovska-vnov-prosit-kabmin-ne-vvodit-*******.html
показати весь коментар
11.03.2021 15:56 Відповісти
Чого тільки не придумують .щоб залякати бидлоту)))
показати весь коментар
11.03.2021 14:40 Відповісти
Цитирую Марцинкива двух-месячной давности: «Еще раз обращаемся к правительству и Президенту не вводить локдаун в стране. Хотелось бы, чтобы бизнес работал и зарабатывал деньги. Есть положительная тенденция относительно заболевания коронавирусом».
показати весь коментар
11.03.2021 14:42 Відповісти
Карантини не працюють. Вірусам чхати на лохдауни. За рік вже це можна було б усвідомити.
https://rationalground.com/mask-charts/
показати весь коментар
11.03.2021 14:45 Відповісти
да.. тут нужен очень большой комплекс мер по борьбе с вирусняком - но ЗеБыдлота научилась и имеет в наличии только локдаун !!! т.е. загнать всех по стойлам и ждать !!! В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 8843
показати весь коментар
11.03.2021 14:48 Відповісти
Это ты Нетаньяху в Израиле скажи. Другое дело, что там как и в США с ЕС людям потерявшим работу из за карантина хорошие бабки платят. А не то, что наши крахаборы.
показати весь коментар
11.03.2021 14:48 Відповісти
І що розказати?
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

Де тут побачити, що вакцинація, яка триває майже 3 місяці, в купі з жорстким карантином працює? Показники в рази гірші, ніж були в листопаді.
показати весь коментар
11.03.2021 14:51 Відповісти
Андрей. Ты ошибся адресом. Буквы читать не умеешь, что ли ? Бери энтот грахфик и к Нетаньяху. У него и спросишь, почему с такой "картиной" он уже четыре локдауна объявил.Будет надо и пятый объявит. А вот куда он тебя пошлет, это уже другая тема для разговора. В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 3967 Кстати, в Израиле с нарушителями карантина не церемонятся. Их просто писдят. Полиция конечно.
показати весь коментар
11.03.2021 16:09 Відповісти
Якщо Нетаньяху скаже тобі у вікно стрибнути, стрибнеш? Чому ні?
показати весь коментар
11.03.2021 16:19 Відповісти
В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 2408

Я чего ты взял, что это он скажет мне, а не тебе? В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 2408
показати весь коментар
11.03.2021 16:33 Відповісти
C чего ты взял, что это он скажет мне, а не тебе? В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 1481
показати весь коментар
11.03.2021 16:34 Відповісти
Питання не в тому, кому скаже, а тому, що ти сліпо і бездумно віриш політикам. Нетаньяху чекає на вибори. Тому, звичайно, він в очах електорату повинен бути "майстром спорту із боротьби з ковідом".
показати весь коментар
12.03.2021 11:43 Відповісти
Нетаньяху я верю. За ним стоит вся политическая система, правящая коалиция вместе с Бени Ганцем, и вся медицинская система Израиля. Вот им я верю. А тебе нет. С чего мне тебе верить? Назови хоть один достойный аргумент. Звыняй коли что не так.
показати весь коментар
12.03.2021 14:12 Відповісти
Не треба вірити мені. Повір звіту 22 вчених, за яким плр-тести - непотріб.
https://cormandrostenreview.com/report/

а Нетаньяху чекає тюремний строк за купу корупційних злочинів, якшо його не перевиберуть
показати весь коментар
12.03.2021 21:23 Відповісти
В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 3115
показати весь коментар
12.03.2021 21:42 Відповісти
І яким чином примус (штрафи, биття кийками) відноситься до медицини, профілактики? Якщо б у світі була справжня епідемія люди б САМОВІЛЬНО носили по десять масок і навіть спали б у них. Але ж її немає.
показати весь коментар
11.03.2021 16:21 Відповісти
Андрей. Я это уже становится утомительным. Вот и спроси это у Нетаньяху, что, как и по чему. Пусть он выделит тебе дежурного врача, который тебе все популярно объяснит. В Израиле на мой взгляд медицина одна из лучших в мире. Врачи отличной квалификации. Тебе помогут.
показати весь коментар
11.03.2021 16:32 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/
показати весь коментар
12.03.2021 11:41 Відповісти
Текущая статистика по коронавирусу на 11.03.2021 (Израиль) Всего зара­жений 812 823
Смер­тельные случаи 5 955 ( 0,7% ) Выздоро­вевшие 770 156 (94,8%) Сейчас болеют 36 712 (4,5% ) из них серье­зные и крити­ческие случаи 645
Сделано тестов 12 774 726
https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

Даю тебе ссылочку. Там много графиков. Обрати внимание на кривую количества больных.
показати весь коментар
11.03.2021 16:49 Відповісти
1. Мэр Ивано-Франковска просит ослабить карантин
ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ 2020, 10:55
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/04/27/7249483/

2. «Залізли в гаманець кожної громади». Мер Івано-Франківська розповів про конфлікт мерів з центральною владою
06 травня 2020, 11:04
https://www.radiosvoboda.org/a/mer-ivanofrankivska-ruslan-marcinkiv/30594169.html
3. Мэр Ивано-Франковска поддержал протестующих против карантина
03.09.2020 / 13:42
https://www.capital.ua/ru/news/145342-mer-ivano-frankovska-podderzhal-protestuyuschikh-protiv-karantina

4. В Івано-Франківську виступили проти локдауну
1 грудня 2020, 12:03

https://www.slovoidilo.ua/2020/12/01/novyna/suspilstvo/ivano-frankivsku-vystupyly-proty-********

И вот ФИНАЛ.
В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив
показати весь коментар
11.03.2021 14:45 Відповісти
Карантини не працюють. Вірусам чхати на лохдауни. За рік вже це можна було б усвідомити.
https://rationalground.com/mask-charts/
показати весь коментар
11.03.2021 14:46 Відповісти
Що Ви постійно розписуєте, що мер просив. Багато чого просять, ось наприклад пів України просить звільнити Татарова і Єрмака і що їх почув, звільнив, чи зробив так, як йому забажалось?
показати весь коментар
11.03.2021 15:08 Відповісти
Я? Розпысую? А ссылки мои не заметил? Вот к ним и притензии отсылай. Тебя услышат. В Івано-Франківську важкі COVID-пацієнти по дві години очікують госпіталізації у швидких під лікарнею, - мер Марцінків - Цензор.НЕТ 1798
показати весь коментар
11.03.2021 16:01 Відповісти
Так, я таке написав. Виходить, що винен мер, бо він звертався? А пів країни звертається щоб не призначав Татарова, чи позбувся Єрмака і що? Слухається харант? Та ні, сам думає що робити, так і в т ому випадку. Просто дядя Ігор Валерійович не дозволив, там же його бізнес, там лаве.
показати весь коментар
11.03.2021 16:49 Відповісти
У меня есть притензии к власти не по поводу самого карантина, а по поводу денег, которые власть людям потерявшим работу не выделяет, вернее не выделяет. По поводу доплат медикам, закупки лекарств, медленной вакцинации, и не самыми лучшими вакцинами. Если бы мэр предъявлял бы власти эти притензии, и Буковель в том числе, я бы с ним согласился. А так, останусь при своем мнении. Вон в Израиле уже три локдауна было. И ни чего. Не умерли с горя.
Текущая статистика по коронавирусу на 11.03.2021 (Израиль)

https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/geography/israel/

Прошу обратить внимание на текущие цифры больных и умерших. Потом поговорим.
показати весь коментар
11.03.2021 17:04 Відповісти
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/

Тут графіки за ВЕСЬ час. В якому місці поточна ситуація краща (чи хоча б не гірша), ніж та, що була в листопаді?
показати весь коментар
12.03.2021 11:42 Відповісти
Да не паникуйте вы , это простА сезонный грипп!!! Такое всеХда было.. - Поц-Степанов В Ивано-Франковске тяжелые COVID-пациенты по два часа ожидают госпитализации в скорых под больницей, - мэр Марцинкив - Цензор.НЕТ 2942
показати весь коментар
11.03.2021 14:45 Відповісти
Ні, тепер лише одна хвороба - ковід. Фальшивий діагноз за результатами гівнотестів, які дають 90% хибнопозитивних результатів.
показати весь коментар
11.03.2021 14:47 Відповісти
да я то знаю...мой комент с иронией ...
показати весь коментар
11.03.2021 14:50 Відповісти
На Буковель пускай их везут - там и номера комфортабельные и чистый оздоровительный воздух.
показати весь коментар
11.03.2021 14:52 Відповісти
говорить мер, який на усіх зустрічах з громадянами демонстративно ходив без маски і піарно ручкався
показати весь коментар
11.03.2021 14:53 Відповісти
Це ж можна прирівняти пандемію, як воєнний стан і класти людей, де є вільні місця в лікарнях і не чекати і возити по всіх усюдах, але кому це треба, влада вже вакцинувалась, у випадку захворювання для них уже є місця, а простий народ гине...не дочекавшись.
показати весь коментар
11.03.2021 15:06 Відповісти
В буховелі шукайте місця і на базарах - так за них воювали....
показати весь коментар
11.03.2021 15:14 Відповісти
Хай время в скорых зря не теряют, пусть приторговывают кофем та каклетами. Да и вируса нет никакого, то у вас обострение хрыппа.
показати весь коментар
11.03.2021 15:20 Відповісти
Далой ограничения!
Далой глупые маски!
показати весь коментар
11.03.2021 16:56 Відповісти
 
 