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Резніков про масштабний наступ РФ: Вони економічно не готові, до того ж у нас сильна армія

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Резніков про масштабний наступ РФ: Вони економічно не готові, до того ж у нас сильна армія

Імовірність того, що Росія почне масштабний наступ на Україну, виключена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"По-перше, вони економічно не готові, по-друге, та українська армія, яка є у нас на сьогодні, – небо і земля з тою, що була до 2014 року", - зазначив Резніков.

За його словами, сучасна армія України була відроджена практично з нуля, зараз вона з дуже серйозним ідеологічно-патріотичним настроєм.

"Не забуваймо, у нас через війну з 2014-го року пройшло пів мільйона воїнів, які нині мають справжній військовий досвід. Вони знають, як пахне порох, що таке кров і втрата товариша на полі бою. Це 500 тисяч мобілізаційного потенціалу України. Плюс офіційно – 250 тисяч склад ЗСУ і ще 50 тис бійців Нацгвардії. Я вже не кажу про інших патріотично налаштованих українців. Скільки вся армія Росії? Півтора мільйона. Але в них більш ніж 100 млн населення, плюс своя велика територія. Вони не можуть привезти їх усіх на кордон з Україною, щоб відкрито розпочати війну і вторгнутись на нашу територію під своїми прапорами", - зазначив Резніков.

Читайте також: Резніков пояснив причину відмови в законодавстві від слова "колаборант": У міжнародному праві не визнають це поняття. Ми будемо програвати в ЄСПЛ

"Навіть уявимо, якщо вони підуть на відкрите вторгнення – що отримають? Українську націю, яка готова тотально захищати свою землю. Кожен зі зброєю в руках захищатиме свою домівку та вулицю. Навіть якщо вони кудись і проскочать танковим ударом, що далі? Якими військовими контингентами утримуватимуть цю територію? Набрати з місцевих посіпак типу Пушиліна чи Захараченка і Ко місцеві бригади – буде вже неможливо. Цей потенціал використаний", - додав віцепрем'єр.

Крім того, Резніков зазначив, що "росіяни офіційно підтверджують, що окупована територія Донбасу - це Україна і вони не втручаються в наші внутрішні справи".

"Тому відкрите вторгнення на територію України означатиме офіційний початок відкритої війни. І тоді як би не хотіла інтелігента і толерантна Європа поводитись із росіянами, їй доведеться не просто посилювати санкції, а ухвалювати серйозні рішення", - підсумував він.

Також читайте: Позитивної динаміки в перемовинах із РФ щодо Донбасу немає з липня 2020 року, - Резніков

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+19
Они никогда не были готовы, и всегда воевали, заваливая противника пушечным мясом. Не стоит об этом забывать.
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11.03.2021 14:28
+18
а мы значит готовы???)
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11.03.2021 14:26
+12
Эй АДМИНЫ ! - А фотка эта здесь зачем ? ( аквафреша нам тут еще не хватало .... )
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11.03.2021 14:34
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а мы значит готовы???)
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11.03.2021 14:26 Відповісти
госапарат на 100% готовий зустрічати загарбників в шапочках з триколору з кокардою двоголового півня та колорадкою на грудях.
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11.03.2021 14:30 Відповісти
успокаивает, чтоб можно было еще поворовать
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11.03.2021 14:39 Відповісти
Поменяй свой паскудный рашистский ник ,чувырло мусорское
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Они никогда не были готовы, и всегда воевали, заваливая противника пушечным мясом. Не стоит об этом забывать.
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11.03.2021 14:28 Відповісти
не треба забувати що цього мняса в них багато і вони його не шкодують, коли наших хлопців ми до одного згадуємо.
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11.03.2021 15:03 Відповісти
Хлопці з дівчатами,часи вже не ті, декількома влучними ракетними ударами, накштал Вільха чи Точка і не хватить транспорту вивозити те м'ясо, так що кількість тут вже не проходить!!!
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11.03.2021 17:36 Відповісти
хрущов ще у 50 роках відмінив стволову артилерію на землі і небі. Але як виявилося це хибна оцінка.
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11.03.2021 17:38 Відповісти
кацапня у Нагорному Карабаху, нещодавно вже "атбамбілась" пердаками! Але готуватись Україна повинна до всього! Я наприклад свій АКМС пристрілюю і вичищаю регулярно!
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11.03.2021 14:28 Відповісти
резнікав вчергове х-перднув..
Цей представник начебто розумної нації постійно несе пургу. Він хто - військовий, або хоча б має відповідний фах? Ні?- Ну тоді нехай іде до молодої жінки Юлі та розповідає їй майси.
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11.03.2021 14:29 Відповісти
Почему ты *читаешь* одних пдрсв? Вопрос риторический,да потому что сам такой
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11.03.2021 18:12 Відповісти
З висеру і так про тебе все зрозуміло, можна було б не підписуватися Резніков про масштабний наступ РФ: Вони економічно не готові, до того ж у нас сильна армія - Цензор.НЕТ 6477
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12.03.2021 10:09 Відповісти
Так тем более если они не готовы, а мы готовы то надо наступать, а не сидеть и умничать...нездари маланцы
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11.03.2021 14:32 Відповісти
о, ***, гетьман обрізаний
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11.03.2021 14:32 Відповісти
Эй АДМИНЫ ! - А фотка эта здесь зачем ? ( аквафреша нам тут еще не хватало .... )
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11.03.2021 14:34 Відповісти
да, фотка не в тему, как и фото резникова
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11.03.2021 14:47 Відповісти
Стратега Хренова , воно так решило...
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11.03.2021 16:41 Відповісти
Рассуждения довольно логичные, но нужно принять во внимание, что запоребрик ******** и на всякий случай готовиться. Кроме того на их стороне наша коррупция, олигархат и пятая колонна, которая в случае вторжения массово пойдет в полицаи.
И еще неизвестно - эти "500 тысяч мобилизационного потенциала Украины" реально существуют и готовы к войне, или это просто приписки нашего совкового генералитета, зарабатывающего очередную звезду на погоны?
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11.03.2021 14:34 Відповісти
не, олигархат не на их стороне...олигархи - это неразрывная часть украины...
просто их мало, а часть большая
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11.03.2021 14:49 Відповісти
Лучше перебдеть - чем не до бдеть ... Резников о масштабном наступлении РФ: Они экономически не готовы, к тому же, у нас сильная армия - Цензор.НЕТ 6469 ...нужно разворачивать и побыстрее по областям баты теробороны.. а там посмотрим ...
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11.03.2021 14:34 Відповісти
це співун партії "нам ні нужна вайна, ми от нійо усталі"
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11.03.2021 15:02 Відповісти
>украинская армия у нас на сегодня - это небо и земля с той, что была до 2014 годаИсточник: https://censor.net/ru/n3252675
поэтому надо завести побольше дел на того кто армию возродил
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11.03.2021 14:34 Відповісти
Резников говорит, что для наступления им необходимо привезти на границу всю свою полуторамиллионную армию. Ну не дурак ли ?
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11.03.2021 14:36 Відповісти
У кацапов весенний призыв на носу, портянки для духов заготавливают, какое наступление, вы вообще о чем? А та придурь "идейная", давно навозом стала в степях своей "новоросссии", Слава ВСУ!
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11.03.2021 14:36 Відповісти
Коли головнокомандувач - шпигун, то питання треба ставити по іншому - як швидко цапи окупують країну?
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11.03.2021 14:37 Відповісти
Зєлю геть, дострокові. Узгоджуємо нормального кандидата на дострокові
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11.03.2021 14:39 Відповісти
предлагаю бабу Юлю Резников о масштабном наступлении РФ: Они экономически не готовы, к тому же, у нас сильная армия - Цензор.НЕТ 9528 ты как не против ? Резников о масштабном наступлении РФ: Они экономически не готовы, к тому же, у нас сильная армия - Цензор.НЕТ 1615
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11.03.2021 14:48 Відповісти
Зеркаль
Сенченко
Бутусов
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11.03.2021 14:54 Відповісти
ты шо ? как так можно . Бутусов он же почти порохобот ? Резніков про масштабний наступ РФ: Вони економічно не готові, до того ж у нас сильна армія - Цензор.НЕТ 1149
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11.03.2021 15:18 Відповісти
Це ти - порохобот. А Бутусов - журналіст. Достатньо незалежний. Що тут на сайті суцільні порохоботи, так за гроші можна і не такі фокуси робити
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11.03.2021 15:33 Відповісти
е мае . так за это еще и деньги платят ? Резніков про масштабний наступ РФ: Вони економічно не готові, до того ж у нас сильна армія - Цензор.НЕТ 5860 не подскажешь где можно получить ? Резніков про масштабний наступ РФ: Вони економічно не готові, до того ж у нас сильна армія - Цензор.НЕТ 6497
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11.03.2021 15:59 Відповісти
воно обісцяне жидяра, вилізло на круг чомусь
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11.03.2021 14:48 Відповісти
Ванька Сулейманчик, так це ж ти агутував і голосував за шпигуна. Якщо кацапи нападуть підеш першим і забереш своїх 73% агресивних і підготовлених бійців кагорти откосніка.
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11.03.2021 16:16 Відповісти
Резников это агент россии, он занимается убаюкиванием. Почему до этих пор не арестованы те кто до 2014 года твердил что россия на нас никогда не нападет? Резникова нужно арестовывать!
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11.03.2021 14:40 Відповісти
Никакой он не агент. Просто обычный, хрестоматийный дурак... Ну разве умный человек будет рассуждать так : у них полтора милииона солдат, а у нас, только навскидку, - 800 тысяч... Да ещё пара миллионов патриотов возьмут в руки оружие... Можно спокойно курить...
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11.03.2021 15:02 Відповісти
Такие как резников позабиваются по щелям
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11.03.2021 14:41 Відповісти
ніт, вони разом дристануть на захід
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11.03.2021 15:40 Відповісти
А я кажу,що в воєнній кампанії 2014-2018,жодна з сторін не досягла стратегічного успіху!!!В тому й біда,що ми не можемо говорити навіть про "затухаючий" конфлікт...А каци будуть намагатися розширити "зону ОРДЛО" як мінімум на всю Донецьку,та Луганську область...
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11.03.2021 14:43 Відповісти
"Во-первых, они экономически не готовы, во-вторых, и украинская армия у нас на сегодня - это небо и земля с той, что была до 2014 года"
а в третьих если что Зелька станет грудью на защиту и умрет если надо . он сам обещал Резников о масштабном наступлении РФ: Они экономически не готовы, к тому же, у нас сильная армия - Цензор.НЕТ 930
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11.03.2021 14:47 Відповісти
у нас(!) сильная армия.- Толи ещё будет/ Коломойский, Боголюбов, Палица , Киперман, Мордехай Корф и Уриэль Цви Лейбер создали две компании для производства вооружений.
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11.03.2021 14:54 Відповісти
резников, go to israil
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11.03.2021 14:55 Відповісти
где то оружие с которым каждый станет защищать свою улицу и дом ?
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11.03.2021 14:57 Відповісти
немає віри штемпу, який то пропонує подавати воду в крим, то пропонує прибрати термін "колаборант" в законі про "колабораціонізм"
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11.03.2021 15:00 Відповісти
Але лякає відсутність потужної ППО, у московитів літаків багато
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11.03.2021 15:42 Відповісти
Ну да...остается только впереди армии пустить Бубочку на велосипеде...
Только один вопрос , если Барыга всех "обокрал", тогда кто возродил эту армию с нуля и почему сейчас сидят волонтеры, добровольцы... Почему на парадах мы видим военных отдельно вместе с Порохом, а зеленского видим отдельно вместе с его ушльопками ?
И еще вопрос, сколько километров украинской земли освободил от оккупантов зеля со своими ермачками и хомчаками?
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11.03.2021 15:43 Відповісти
Им своих не жалко терять, а нас они просто ненавидят. Так что бешеная агрессия вполне может взять верх...
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11.03.2021 15:49 Відповісти
"Каждый с оружием в руках будет защищать свой дом и улицу"(c)
У нас МВД отбирает у всех оружие.
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11.03.2021 15:49 Відповісти
Без ЯО не реально. Как ты ни наворачивай армию. Смысл ЯО в том, что оно обесценит любую победу, даже если против тебя армия 10 крат превосходит. Страна которая полностью отказалась от него за бумажку и в итоге получила десятки тысяч смертей и калек + потеря территорий + и это еще не конец, это лошары, даже не в квадрате, в кубе.
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11.03.2021 16:27 Відповісти
ЯО - вещь, которую применить можно только один раз, после чего получишь ответ им же от всех соседей. К тому же, облако накроет не только Воронеж, но и обе столицы. У Гитлера было химическое оружие - и ни разу не применял.
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11.03.2021 22:49 Відповісти
еще у нас есть четырежды отслуживший...
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11.03.2021 16:29 Відповісти
нелох отпетлял
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11.03.2021 20:09 Відповісти
500 тыс резервистов это хорошо, только вот толку от них если наши генералы подпишут капитуляцию раньше чем москали обосрутся. И снова начнут "отведения". Да и вообще, где ассиметричный ответ, в шести байрактарах на всю армию? Маленькая советская армия не победит большую советскую армию, даже учитывая нашу мотивацию.
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11.03.2021 22:19 Відповісти
 
 