Резніков про масштабний наступ РФ: Вони економічно не готові, до того ж у нас сильна армія

Імовірність того, що Росія почне масштабний наступ на Україну, виключена.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю "Обозревателю" заявив віцепрем'єр, міністр з питань тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

"По-перше, вони економічно не готові, по-друге, та українська армія, яка є у нас на сьогодні, – небо і земля з тою, що була до 2014 року", - зазначив Резніков.

За його словами, сучасна армія України була відроджена практично з нуля, зараз вона з дуже серйозним ідеологічно-патріотичним настроєм.

"Не забуваймо, у нас через війну з 2014-го року пройшло пів мільйона воїнів, які нині мають справжній військовий досвід. Вони знають, як пахне порох, що таке кров і втрата товариша на полі бою. Це 500 тисяч мобілізаційного потенціалу України. Плюс офіційно – 250 тисяч склад ЗСУ і ще 50 тис бійців Нацгвардії. Я вже не кажу про інших патріотично налаштованих українців. Скільки вся армія Росії? Півтора мільйона. Але в них більш ніж 100 млн населення, плюс своя велика територія. Вони не можуть привезти їх усіх на кордон з Україною, щоб відкрито розпочати війну і вторгнутись на нашу територію під своїми прапорами", - зазначив Резніков.

Читайте також: Резніков пояснив причину відмови в законодавстві від слова "колаборант": У міжнародному праві не визнають це поняття. Ми будемо програвати в ЄСПЛ

"Навіть уявимо, якщо вони підуть на відкрите вторгнення – що отримають? Українську націю, яка готова тотально захищати свою землю. Кожен зі зброєю в руках захищатиме свою домівку та вулицю. Навіть якщо вони кудись і проскочать танковим ударом, що далі? Якими військовими контингентами утримуватимуть цю територію? Набрати з місцевих посіпак типу Пушиліна чи Захараченка і Ко місцеві бригади – буде вже неможливо. Цей потенціал використаний", - додав віцепрем'єр.

Крім того, Резніков зазначив, що "росіяни офіційно підтверджують, що окупована територія Донбасу - це Україна і вони не втручаються в наші внутрішні справи".

"Тому відкрите вторгнення на територію України означатиме офіційний початок відкритої війни. І тоді як би не хотіла інтелігента і толерантна Європа поводитись із росіянами, їй доведеться не просто посилювати санкції, а ухвалювати серйозні рішення", - підсумував він.

Також читайте: Позитивної динаміки в перемовинах із РФ щодо Донбасу немає з липня 2020 року, - Резніков