Різке підвищення акцизу на ТВЕНи в Україні створить проблеми для громадського здоров'я, - Taxpayers Protection Alliance

Підхід України суперечить позиції профільного Управління з безпеки харчових і фармацевтичних товарів США.

В Україні товари для зменшення шкоди тютюну найближчим часом різко подорожчають. Закон, який набув чинності в січні 2021 року, збільшив акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання майже вчетверо.

Про це повідомляє впливова організація Taxpayers Protection Alliance.

В організації розкритикували помилкову політику України, що полягає у тому, аби прирівняти найбільш небезпечні традиційні сигарети, де використовується процес горіння, і потенційно менш небезпечні тютюнові вироби для електричного нагрівання.

На думку політичного аналітика Taxpayers Protection Alliance Ліндсі Страуд, політика України суперечить нещодавнім рекомендаціям державного Управління з безпеки харчових і фармацевтичних товарів США (US Food and Drug Administration).

"Помилкова політика походить від "геніїв" ВООЗ, які відмовляються визнавати товари, призначені для зменшення шкоди від споживання тютюну. І це при тому, що в липні 2020 р. Управління з безпеки харчових і фармацевтичних товарів США дозволило продавати ТВЕНи (мова йшла про бренд IQOS) із таким застереженням: "Наукові дослідження показали, що перехід від звичайних сигарет на системи IQOS значно зменшує вплив шкідливих або потенційно шкідливих хімічних речовин на ваш організм", - нагадали в Taxpayers Protection Alliance.

В організації також заявили, що на даний момент чимало держав вже ухвалили або в процесі ухвалення законодавства, яке зменшує акцизний збір на товари, які знижують ризики від споживання тютюну.

"Але Україна зробила прямо протилежне. І це при тому, що вже є підтвердження, що ТВЕНи вже мали значний вплив (навіть, більший ніж акцизи) на зниження паління в Україні. Аналіз зростання акцизу на сигарети у 2018-19 рр. показав, що продаж сигарет зменшився на 33%, але державні доходи від тютюнового акцизу завдяки ТВЕНам зросли в Україні на 10%", - аналізує ситуацію Лінсі Страуд.

Вона прогнозує, що надмірне підвищення акцизу на ТВЕНи сприятиме зростанню незаконного ринку контрабандної продукції в Україні.

"Дійсно, контрабандні ТВЕНи вже поширені в Україні. Невеликий магазин у Білій Церкві, за 90 км від Києва, пропонує на продаж ПВТ з англійськими попередженнями про вплив на здоров’я. А китайські ТВЕНи з написом "Тільки для продажу в режимі безмитної торгівлі" активно продаються на сході України - від кіосків у Запоріжжі до пивних магазинів у Нікополі", - повідомляє Taxpayers Protection Alliance.

В організації наголошують, що контрабандні ТВЕНи є нерегульованою законом продукцією і становлять великий ризик для споживачів.

"Хвороба легенів, пов’язана з вейпінгом, яка охопила Сполучені Штати у 2019 році, свідчить про небезпеку, пов’язану з нерегульованими товарами. У січні 2020 р. Центри з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що спалах захворювання був "зумовлений використанням нелегальних товарів, що містять тетрагідроканабінол". Через те, що чимало дорослих українців будуть змушені переключитися на контрабандну продукцію, не можна виключати, що подібні хвороби легенів можуть з’явитися в Києві, Нікополі чи Запоріжжі", - попереджає Taxpayers Protection Alliance.

На думку організації, запроваджуючи такий "драконівський" розмір акцизу, Верховна Рада знижує стимули для відмови від традиційних сигарет і створює ідеальне середовище для процвітання контрабанди.

"Якщо українські державні установи охорони здоров’я зацікавлені у майбутньому без куріння, вони мають врахувати потенціал товарів для зниження шкоди тютюну. Верховна Рада повинна прислухатися до науки і здорового глузду", - впевнена політичний аналітик Taxpayers Protection Alliance Ліндсі Страуд.