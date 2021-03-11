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Різке підвищення акцизу на ТВЕНи в Україні створить проблеми для громадського здоров'я, - Taxpayers Protection Alliance

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Різке підвищення акцизу на ТВЕНи в Україні створить проблеми для громадського здоров'я, - Taxpayers Protection Alliance

Підхід України суперечить позиції профільного Управління з безпеки харчових і фармацевтичних товарів США.

В Україні товари для зменшення шкоди тютюну найближчим часом різко подорожчають. Закон, який набув чинності в січні 2021 року, збільшив акциз на тютюнові вироби для електричного нагрівання майже вчетверо.

Про це повідомляє впливова організація Taxpayers Protection Alliance.

В організації розкритикували помилкову політику України, що полягає у тому, аби прирівняти найбільш небезпечні традиційні сигарети, де використовується процес горіння, і потенційно менш небезпечні тютюнові вироби для електричного нагрівання.

На думку політичного аналітика Taxpayers Protection Alliance Ліндсі Страуд, політика України суперечить нещодавнім рекомендаціям державного Управління з безпеки харчових і фармацевтичних товарів США (US Food and Drug Administration).

"Помилкова політика походить від "геніїв" ВООЗ, які відмовляються визнавати товари, призначені для зменшення шкоди від споживання тютюну. І це при тому, що в липні 2020 р. Управління з безпеки харчових і фармацевтичних товарів США дозволило продавати ТВЕНи (мова йшла про бренд IQOS) із таким застереженням: "Наукові дослідження показали, що перехід від звичайних сигарет на системи IQOS значно зменшує вплив шкідливих або потенційно шкідливих хімічних речовин на ваш організм", - нагадали в Taxpayers Protection Alliance.

В організації також заявили, що на даний момент чимало держав вже ухвалили або в процесі ухвалення законодавства, яке зменшує акцизний збір на товари, які знижують ризики від споживання тютюну.

"Але Україна зробила прямо протилежне. І це при тому, що вже є підтвердження, що ТВЕНи вже мали значний вплив (навіть, більший ніж акцизи) на зниження паління в Україні. Аналіз зростання акцизу на сигарети у 2018-19 рр. показав, що продаж сигарет зменшився на 33%, але державні доходи від тютюнового акцизу завдяки ТВЕНам зросли в Україні на 10%", - аналізує ситуацію Лінсі Страуд.

Вона прогнозує, що надмірне підвищення акцизу на ТВЕНи сприятиме зростанню незаконного ринку контрабандної продукції в Україні.

"Дійсно, контрабандні ТВЕНи вже поширені в Україні. Невеликий магазин у Білій Церкві, за 90 км від Києва, пропонує на продаж ПВТ з англійськими попередженнями про вплив на здоров’я. А китайські ТВЕНи з написом "Тільки для продажу в режимі безмитної торгівлі" активно продаються на сході України - від кіосків у Запоріжжі до пивних магазинів у Нікополі", - повідомляє Taxpayers Protection Alliance.

В організації наголошують, що контрабандні ТВЕНи є нерегульованою законом продукцією і становлять великий ризик для споживачів.

"Хвороба легенів, пов’язана з вейпінгом, яка охопила Сполучені Штати у 2019 році, свідчить про небезпеку, пов’язану з нерегульованими товарами. У січні 2020 р. Центри з контролю та профілактики захворювань США повідомили, що спалах захворювання був "зумовлений використанням нелегальних товарів, що містять тетрагідроканабінол". Через те, що чимало дорослих українців будуть змушені переключитися на контрабандну продукцію, не можна виключати, що подібні хвороби легенів можуть з’явитися в Києві, Нікополі чи Запоріжжі", - попереджає Taxpayers Protection Alliance.

На думку організації, запроваджуючи такий "драконівський" розмір акцизу, Верховна Рада знижує стимули для відмови від традиційних сигарет і створює ідеальне середовище для процвітання контрабанди.

"Якщо українські державні установи охорони здоров’я зацікавлені у майбутньому без куріння, вони мають врахувати потенціал товарів для зниження шкоди тютюну. Верховна Рада повинна прислухатися до науки і здорового глузду", - впевнена політичний аналітик Taxpayers Protection Alliance Ліндсі Страуд.

Автор: Наталя Джума
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айкосы - еще хуже чем сигареты. Да, они наносят меньше вреда, но в этом и кроется опасность. Потому что вред идёт, но вы не так ощутимо его замечаете, как при курении сигарет, поэтому расслабляетесь и даже не пытаетесь бросить.
Айкос - это чтобы вы сдались и больше не задумывались о том, чтобы бросить.
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11.03.2021 14:34 Відповісти
ощущается вред? если б так было то курильщиков бы не было столько, алкоголиками не стают те кто на утро помирает от похмелья. айкос это меньше вреда и себе и самое главное окружающим.
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11.03.2021 16:27 Відповісти
Ахах. А кто сказал, что эти ТИЭНЫ или всякого рода вейпы менее вредны для здоровья? Кто-то проводил хотя бы какие нибудь исследования? Мне больше всег нравится как производители табачной продукции "пекутся" о здоровье курильщиков. Это типа как пчелы против меда. Резкое повышение акциза на ТИЭНы в Украине создаст проблемы для общественного здоровья, - Taxpayers Protection Alliance - Цензор.НЕТ 1207 Нехрен херню в уши людям вдувать. Вас интересует только одно, что многие перейдут на контрабас и ваши доходы упадут. Как это сейчас происходит в отношении традиционных сигарет.
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11.03.2021 14:40 Відповісти
Химию нужно учить со школы, тогда основываясь на составах продукций которые курите, можно делать выводы. При горении есть канцерогены, при нагревании до, уже нету. Но это не касается вейпа. Разве что только солевого никотина, от него легкие сильно страдают, как слизистая во рту. Вообще любое вдыхание сухих веществ (дыма сигарет или дыма от нагрева) вызывают пересушивание слизистой легких и как следствие ее раздражение.
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11.03.2021 16:54 Відповісти
Химии недостаточно. Тут и физиология и т.д. Естественно я не специалист, но вот что-то подсказывает что обычные сиги, что вейп, что тиэны - одного рода продукция.
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11.03.2021 17:50 Відповісти
Не мучьте себя догадками, вейп это жидкости, а табак и его горение, ну совсем уж разные вещи.
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12.03.2021 08:15 Відповісти
А в результате по сути ингаляция. И и состав попадающих таким образом в организм веществ приблизительно одинаков. Какой из этих составов более вреден для организма уже не суть. Они все вредны.
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12.03.2021 11:08 Відповісти
Лучше почитайте составы и хим реакции. Тот кто ищет критику, он ее находит во всем. Вредность есть везде и во всем, так нам говорят. Так говорят некоторые вещи очевидным образом (хотя дураки гвозди в розетку все же суют)
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12.03.2021 19:11 Відповісти
Лоббисты вообще не палятся
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11.03.2021 14:46 Відповісти
Каким образом пропиленгликоль с глицерином попал в список подогреваемых табачных изделий? Ладно синтетический никотин, а причем тут парение. Ну ясное дело, что лоббисты пихают всюду свое говно, сраный айкос сюда как влез, так просто нашествие какое то. Мало того что дороже, так нихрена не эффективнее.
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11.03.2021 16:51 Відповісти
А в чем должна выражаться эффективность? Кстати, в обычных сигаретах тоже есть пропиленгликоль.
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12.03.2021 07:12 Відповісти
пропилен гликоль, это жидкость. Откуда ей там быть ?
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12.03.2021 08:13 Відповісти
Оттуда же, откуда и в стиках.
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12.03.2021 21:16 Відповісти
В стиках тоже нету. Вы химию учили?
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13.03.2021 00:17 Відповісти
И чем, по-вашему, в стиках пропитан табак? Не думаете ли вы, что он там в сухом виде? А химию я учил, и весьма неплохо, только было это еще в догорбачевские времена.
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13.03.2021 10:32 Відповісти
Пруфы, где пруфы? Вы утверждаете что там пропилен гликоль, и что знаете химию. Ну расскажите мне будьте так добры . Вот формула пропилен гликоля С3Н6(ОH)2 и описание как производится сухой вид пропилена .
Существует две технологии производства сухого пропиленгликоля: химический синтез и микробиологический синтез, сопровождающийся бактериальным расщеплением бета-оксимасляной кислоты. При промышленном производстве этого сухого вещества используется химический синтез. Процесс проходит при высоких температурах (от 160 до 200 градусов Цельсия) и высоком давлении - примерно 1,6 МПа. Во время гидратации окиси пропилена исходный материал разделяется на пропиленгликоль 85, 5%, дипропиленгликоль - 13%, трипропиленгликоль - 1,5%. Пропиленгликоль жидкий подвергается дополнительной обработке, в результате чего получается порошок белого цвета. Жидкий пропадиол (пропиленгликоль) наносится на диоксид кремния, являющийся носителем. Процесс выделения гликолей проходит в ректификационной колонне в состоянии вакуума.

По заключению, не вписывается одно, процесс синтеза пропадиола, стоимость которого будет вписана в стоимость табачных изделий.
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13.03.2021 11:43 Відповісти
 
 