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Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) сьогодні, 11 березня, у другій половині дня дасть рекомендації щодо використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Раніше її використання призупинила Данія.

Про це повідомляє ресурс nos.nl, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

У відповідь на рішення Данії призупинити вакцинацію AstraZeneca Netherlands заявила, що перебуває в тісному контакті з ЕМА.

"Не нам вирішувати чи давати поради з використання вакцин. Це те, про що говорять органи охорони здоров'я", - заявили в компанії.

Рекомендації від агентства ЄС очікуються у другій половині дня.

Читайте: Данія призупинила використання вакцини AstraZeneca через повідомлення про "важкі випадки утворення тромбів", - DW

"У другій половині дня Європейське агентство з лікарських засобів EMA випустить рекомендації з використання вакцини AstraZeneca. EMA вивчає сьогоднішній ранковий данський звіт про проблеми зі згортанням крові після ін'єкції британо-шведської вакцини", - зазначає видання.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Наверное по просьбе пенсионного фонда. Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2695
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11.03.2021 15:16
+3
це зрозуміло. А що там про рекомендації на "репліку" від Індії?
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11.03.2021 14:35
+3
К сожалениию данные рекомендации будут касатся только именно Астрозенеки и не того дешевого шмурдяка что привезли из Индии. Эту хрень еще даже не проверили на противопоказания при взаимодействии с другими лекарствами
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11.03.2021 14:37
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це зрозуміло. А що там про рекомендації на "репліку" від Індії?
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11.03.2021 14:35 Відповісти
Там все норм. Сказали для стран третьего мира сгодится. Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 3973
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11.03.2021 14:41 Відповісти
К сожалениию данные рекомендации будут касатся только именно Астрозенеки и не того дешевого шмурдяка что привезли из Индии. Эту хрень еще даже не проверили на противопоказания при взаимодействии с другими лекарствами
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11.03.2021 14:37 Відповісти
Каждый делает выводы сам.
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11.03.2021 14:46 Відповісти
Почему тогда "дешевый шмурдяк" имеет тотже паспорт регистрации,что и "шмурдяк" выпущенный в ФРГ?
И в паспорте вакцинации будет стоять регистрация а не торговое название!
Для ЕС нет разницы,а на противопоказания с другими не проверили ни одну вакцину!
Уже пошла D&D.
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11.03.2021 14:51 Відповісти
А кто Вам сказал, что она имеет тот же паспорт регистрации? Вот ВОЗ так не считает.
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11.03.2021 14:53 Відповісти
А кто вам сказал,что ВОЗ так не считает? ВОЗ именно так считает,зарегистрировав вакцину.
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11.03.2021 15:04 Відповісти
Зарегистрировав вакцину Ковишилд. Согласен. Но АстроЗенику выпускают всего две фирмы собственно сама АстроЗеника и SK BIO. Ну а Ковишилд для бедных стран третьего мира сойдет, по мнению ВОЗ.
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11.03.2021 15:07 Відповісти
Производство дешевле в Индии. Поэтому и стараються купить подешевле.
А богатым нужно поддержать своего производителя,а вводить пошлины на более дешевый препарат - не поймут!
Поэтому богатая ФРГ закупает у своего,а нищая страна третьего мира - Канада индийскую,ей же "сойдет,по мнению ВОЗ".
Есть еще и недоразвитые страны,кого никуда пускать не будут без признанной прививки.
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11.03.2021 15:18 Відповісти
Хех. Это Вам Степанов в уши вдул? Он последнее время на эту тему сильно старается. Вот вы на базар пошли туфли покупать - одни дешевые, другие дороже. Вы какие выберите? Наверное те, что качественней. Правильно? Как Вы думаете, которые качественней будут - на которых логотип "ADIDAS" на которых "ABIBAS"? Во всем остальном они внешне полностью идентичны.
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11.03.2021 15:22 Відповісти
Не знаю в чьи уши дует Степанов(кто это,кстати?),но похоже в ваши уши так влили роспропаганду,что она у вас уже из рук на клавиатуру льеться!
Пользуйтесь англоязычными сайтами ВОЗ!
И для информации - на базаре туфли не покупаю! И уж тем более не пользуюсь информацией с базара!
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11.03.2021 16:10 Відповісти
Это почему эта? Ведь разницы нету обувь на базаре и обувь в фирменном магазине. И то и то обувь. На базаре даже дешевле. Туда поставляет именно производитель с дешевой рабочей силой и меньшими, как Вы высказались, затратами. Что ж так то? И не нужно сразу из методичек копипастить на счет кацапов. Я наблюдаю развитие этой самой вакцинации в нашей стране, я смотрю на наших ресурсах - в частности здесь на Цензоре статьи, что цивилизованные страны такие как Австрия или к примеру Дания приостановили вакцинацию в виду подозрений на небезопасность вакцины. Это факты, а не Ваши сентенции про кацапов. Я уже молчу как Ковишилд (да-да - именно Ковишилд, а не АстроЗеника) попал к нам. Сначала трубили о переговорах по Пфайзеру - не, не получилось. Мы договорились с Китайцами за Синовак. Потом - упс, не получается с Синовак, они не успевают. Договорились за Астразеника, причем без каких либо указаний с кем. Потом (следите за руками) - ура, браво, побезда. Мы с индусами заключили договор на поставку АстроЗеника. Потом по факту завозят Ковишилд, который является такой же астрозеникой, как например китайский "ABIBAS" является "ADIDAS"-ом. И после таких манипуляций я должен нашему правительству верить?
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11.03.2021 18:07 Відповісти
Да приостановили,а почему? В укр.появилась про отрыв тромбов,загустевание/разжижение крови,копирование рашкованов. Пока англ. НЕ смотрел - поэтому не могу сказать ПОЧЕМУ?
Но вой подняли именно рашисты,обвиненные в хакерских атаках и фейках про зап.вакцины (не без оснований!) для попыток впихнуть свою,без документации!
И вот вы все это повторяете,за источником из раши!
Правительству ЗЕрмака и квартала верить нельзя!
А вот официальным источникам ВОЗ и цивилизованных стран(США,ФРГ.Канада,UK и тд.) - можно!
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11.03.2021 21:47 Відповісти
Извините, но я покуда погожу верить кому бы то ни было. Я лучше своим глазам и информации в СМИ буду верить. Причем сопоставляя ее из разных источников. Истина, как всегда, думаю где-то посередине.
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12.03.2021 00:10 Відповісти
Наконец трезвая мысль! Не верить "кому бы то ни было"!Но "где-то посередине" не бывает! Это как средняя t по палате! СМИ верить - себя не уважать! Есть оф.сайты англоязычные,там правдивая инфа,ибо искажения чреваты,в отличие от СМИ постсов. прстранства.
За 50 лет убедился - можно верить зап.СМИ на 99%,а постсов. На 0.05%.
Остальныые 0.95% - просто незнание.
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12.03.2021 10:21 Відповісти
А я вот и верю СМИ. Верю к примеру в то, что вакцинацию АстроЗеникой в 10 странах приостановили. Это факт. Если приостановили - значит есть на то веские причины. Возможно некоторые из них даже не озвучили.
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12.03.2021 11:05 Відповісти
Есть ВОЗМОЖНЫЙ вариант(мое мнение),что приостановили из-за того,что народ не хочет астру,а хочет пфайзер.
Есть такие типа слухи от знакомых,но в сми - тишина. Не хотят платить з/п тысячам на
пустых пунктах,когда конвеером работают пфазерные.
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12.03.2021 13:17 Відповісти
Есть мнение, есть факты. Факты на данный момент говорят сами за себя. А мнений каждый может иметь сколько угодно.
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12.03.2021 13:22 Відповісти
Еще раз! Вакцина имеет ОДНУ регистрацию!
Выпускай под контролем автора - можеш ее "странником" назвать.
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11.03.2021 15:21 Відповісти
Если бы ее выпускали под контролем автора, как кстати это делает корейская фирма SK BIO, то соответственно и название у нее было бы одинаковое. В том то и дело, что аналог (а это именно когда фирма-производитель бренда не контролирует процесс производства у лицензиата) нельзя выпускать под тем же именем. Мало того, аналог хотя бы хоть чем-то должен отличаться от оригинала (составом или техпроцессом - не суть, главное отличаться), хотя активное вещество у него может быть такое же точно. Он даже может быть лучше оригинала. НО!!! Это не оригинал. И соответственно аналог должен пройти такой же точно спектр испытаний что и оригинал.
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11.03.2021 15:26 Відповісти
Тогда бы и рег. номер был другой!
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11.03.2021 16:12 Відповісти
Скоро Степанов будет кричать что COVISHIELD это не AstraZeneca . Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 9258 . Дания приостановила вакцинацию вакциной AstraZeneca после 6 случаев тромбоза у вакцинируемых.
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11.03.2021 14:38 Відповісти
..кста - это уже 6-я страна которая приостанавливает... Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 6402
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11.03.2021 14:40 Відповісти
И есть 4 страны,которые именно ее рекомендуют для 65+!
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11.03.2021 15:07 Відповісти
Наверное по просьбе пенсионного фонда. Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2695
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11.03.2021 15:16 Відповісти
У них нет такой хрени,как "пенсионный фонд".
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11.03.2021 16:15 Відповісти
А какая у них хрень есть?
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11.03.2021 18:28 Відповісти
"G"- в помощ!
Кстати дети там,к 12годам знают о пенсионных системах развитых стран,как мне внучка обьясняла разницу между Израильской,США и Австралии.
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11.03.2021 21:52 Відповісти
Огромное спасибо за информативную ссылку. Собственно иного и не ожидал.
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12.03.2021 00:01 Відповісти
И правильно! Самому надо учиться,и думать в том числе!
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12.03.2021 10:23 Відповісти
Вот я и учусь и думаю всю жизнь. И выводы уже для себя сделал. И из тех данных, что мне доступны я делаю вывод - понаблюдать за развитием ситуации прежде чем принимать какое либо решение. И не верить словам всякого рода чинушам от медицины и политикам.
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12.03.2021 11:03 Відповісти
скоро мы узнаем эти страны по уровню смертности..
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11.03.2021 15:48 Відповісти
Главное,что расею по этим показателям даже африканцы не догонят!
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11.03.2021 16:18 Відповісти
Аминь..
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11.03.2021 16:19 Відповісти
Австрия также приостановила.
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11.03.2021 14:41 Відповісти
Что лучше,- фуфло говняное, или говно фуфловое? Т.е. - Чем лучше прививаться?
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11.03.2021 14:41 Відповісти
Решайте сами. Тут каждый сам за себя.
Вон ЕМА уже заявила, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции"
Т.е. как я понимаю, что если после прививки кто-то загнется, то на общей популяции человеков это не сильно отразится.
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12.03.2021 00:07 Відповісти
А можно чтобы уже граждане Украины услышали оффициальное заявления представителей AstraZeneca о том является ли шмурдяк Ковишильд аналогом AstraZeneca ??? А то все разговоры об AstraZeneca но по факту имеем Ковишильд.
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11.03.2021 14:43 Відповісти
А заявлений ВОЗ недостаточно чтобы выводы сделать? Обратите внимание на этот лист вакцин. И самое главное обратите внимание на логотип АстроЗеники возле корейской фирмы SK BIO и индийской фирмы SII. И под каким наименованием вакцина выпускается той и той фирмой. Все сразу станет на свои места.
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11.03.2021 14:50 Відповісти
Одна регистрация препарата! Один контроль. Упаковка разная.
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11.03.2021 15:00 Відповісти
Нет. Посмотрите название препарата выпускаемого SK BIO и название препарата, выпускаемого SII. Ковишилд аналог АстроЗеника - не более.
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11.03.2021 15:09 Відповісти
Для Вас возможно нет к примеру разницы между бензином А76 и АИ93 - и тот и тот бензин. Только Ваш автомобиль с Вами не согласится. Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 885
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11.03.2021 15:10 Відповісти
Это исключительно ваши рассуждения! Где заявление ЕС или США о том что они одобрили шмурдяк Ковишильд? Вот в чем вопрос! Все остальное не имеет никакого смысла!
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11.03.2021 17:11 Відповісти
А я и не спорю. Сугубо мои личные, основанные на логических рассуждениях и жизненном опыте. В любом случае у каждого они свои. Равно как и решение о вакцинировании лично дело каждого.
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11.03.2021 17:47 Відповісти
Единственный шмурдяк,а не вакцина - это расейский Sputnik Vovan!
Этот фуфломицын впихнуть никому не могут!
Все остальные вакцины признаны ВОЗ.
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11.03.2021 14:57 Відповісти
По большому счету шмурдяк, на коленке сделанный, все они. И, кстати, вакцинация вроде как в мире по всем странам идет, но вот по заявлению того же ВОЗ заболеваемость ковидом в мире продолжает только расти.
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11.03.2021 15:19 Відповісти
Сегодня агентство ЕС по лекарствам обнародует рекомендации по использованию вакцины AstraZeneca, - СМИ - Цензор.НЕТ 4151
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11.03.2021 15:13 Відповісти
Дания тормознула Астозенеку (не индийский фуфломицин даже )из-за смертей,связанных с тромбами
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11.03.2021 15:14 Відповісти
Другой нету, ну, НЕТУ. Так чем вас колоть? Все хотят Королеву, а живут с теми, кого нашли, так и с вакциной.
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11.03.2021 15:38 Відповісти
А накой чёрт тогда нам рассказывать о том. что где то одобрили ДРУГИЕ вакцыны, а не у , которой колют нас !?
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11.03.2021 15:48 Відповісти
Они наши соседи, радоваться за них надо.
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11.03.2021 15:53 Відповісти
С этим согласен... ! ))
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11.03.2021 17:10 Відповісти
" AstraZeneca" !!!

И каким боком это касается НАС - если нас пытаются уколоть шмурдяком под ДРУГИМ названием !!!???
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11.03.2021 15:47 Відповісти
москалі розгорнули шалену кампанію по дискридитації вакцин і вакцинації
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11.03.2021 16:14 Відповісти
Скажу как сказал Комаровский: 'не нравится, лучше молчите!'. Не хотите не делайте, не надо навязывать свое мнение другим, мне оно не интересно, потому что вакцину буду колоть себе, а не вам Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8605 . А вы ждите файзер по 10 тысяч за дозу года так через полтора, если доживете Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 3988
Если бы я не болел, может и думал по другому, но после перенесенной болезни готов на любую вакцину кроме спутника
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11.03.2021 16:31 Відповісти
 
 