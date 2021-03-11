Сьогодні агентство ЄС з ліків оприлюднить рекомендації щодо використання вакцини AstraZeneca, - ЗМІ
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) сьогодні, 11 березня, у другій половині дня дасть рекомендації щодо використання вакцини проти коронавірусу AstraZeneca. Раніше її використання призупинила Данія.
Про це повідомляє ресурс nos.nl, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
У відповідь на рішення Данії призупинити вакцинацію AstraZeneca Netherlands заявила, що перебуває в тісному контакті з ЕМА.
"Не нам вирішувати чи давати поради з використання вакцин. Це те, про що говорять органи охорони здоров'я", - заявили в компанії.
Рекомендації від агентства ЄС очікуються у другій половині дня.
"У другій половині дня Європейське агентство з лікарських засобів EMA випустить рекомендації з використання вакцини AstraZeneca. EMA вивчає сьогоднішній ранковий данський звіт про проблеми зі згортанням крові після ін'єкції британо-шведської вакцини", - зазначає видання.
Будь ласка, зачекайте...
И в паспорте вакцинации будет стоять регистрация а не торговое название!
Для ЕС нет разницы,а на противопоказания с другими не проверили ни одну вакцину!
Уже пошла D&D.
А богатым нужно поддержать своего производителя,а вводить пошлины на более дешевый препарат - не поймут!
Поэтому богатая ФРГ закупает у своего,а нищая страна третьего мира - Канада индийскую,ей же "сойдет,по мнению ВОЗ".
Есть еще и недоразвитые страны,кого никуда пускать не будут без признанной прививки.
Пользуйтесь англоязычными сайтами ВОЗ!
И для информации - на базаре туфли не покупаю! И уж тем более не пользуюсь информацией с базара!
Но вой подняли именно рашисты,обвиненные в хакерских атаках и фейках про зап.вакцины (не без оснований!) для попыток впихнуть свою,без документации!
И вот вы все это повторяете,за источником из раши!
Правительству ЗЕрмака и квартала верить нельзя!
А вот официальным источникам ВОЗ и цивилизованных стран(США,ФРГ.Канада,UK и тд.) - можно!
За 50 лет убедился - можно верить зап.СМИ на 99%,а постсов. На 0.05%.
Остальныые 0.95% - просто незнание.
Есть такие типа слухи от знакомых,но в сми - тишина. Не хотят платить з/п тысячам на
пустых пунктах,когда конвеером работают пфазерные.
Выпускай под контролем автора - можеш ее "странником" назвать.
Кстати дети там,к 12годам знают о пенсионных системах развитых стран,как мне внучка обьясняла разницу между Израильской,США и Австралии.
Вон ЕМА уже заявила, что количество фактов тромбоэмболии у людей, прошедших вакцинацию, "не превышает их количества на фоне общей популяции"
Т.е. как я понимаю, что если после прививки кто-то загнется, то на общей популяции человеков это не сильно отразится.
Этот фуфломицын впихнуть никому не могут!
Все остальные вакцины признаны ВОЗ.
И каким боком это касается НАС - если нас пытаются уколоть шмурдяком под ДРУГИМ названием !!!???
Если бы я не болел, может и думал по другому, но после перенесенной болезни готов на любую вакцину кроме спутника