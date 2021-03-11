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Румунія (673) суховантаж (34) Чорне море (1363)

Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК

Новини Цензор.НЕТ Події

Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК

Державна служба з питань морського і річкового транспорту України оприлюднила список членів екіпажу судна Vоlgo-Balt 179, яких вдалося врятувати після аварії в Чорному морі біля берегів Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Зокрема, врятовано 10 членів екіпажу Vоlgo-Balt 179:

  1. Севера Юрій;
  2. Хлізнуца Ігор;
  3. Чернов Олександр;
  4. Гайдай Сергій;
  5. Морозов Денис;
  6. Соловйов Віталій;
  7. Ремішевський Микола;
  8. Дєментьєв Сергій;
  9. Ніколаєнко Дмитро;
  10. Соколова Ангеліна.

На жаль, загинули під час аварії судна капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.

Нині рятувальники шукають старшого помічника капітана Рамзана Болатханова. Рятувальна операція триває.

Також читайте: У МЗС підтвердили загибель українських моряків біля берегів Румунії: 10 осіб врятовано, 2 загиблих, пошуки одного тривають

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
Это судно класса «река-море» и оно может выходить в открытое море при определенном волнении. Но, эти суда были построены еще во времена СССР в 70-х годах, их ресурс давно исчерпан. Такое судно имеет срок жизни 20 лет. Виноваты судовладельцы и Регистр, который выдал документы после освидетельствования на каком-нибудь сраном судозаводе, где была сделана «реновация». Обычно такие корыта покупают по очень дешевке, тянут их в Херсон или Николаев, меняют латки на корпусе, меняют кое какое оборудование, красят и мажут - и дают взятку Регистру за сертификат. Меня удивляют люди команды, которые соглашаются работать на таком плавучем гробу - это тоже, что летать сейчас на ТУ-136, или 156, и удачно рухнуть на землю.
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11.03.2021 14:50
+5
Морякам після якогось віку, зазвичай ближче до 50, вже тяжко найнятись на файне судно - тупо не хочуть брати. От і приходиться іти хоч кудись, щоби якусь копійчину заробити.
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11.03.2021 14:57
+3
Vоlgo-Balt 179...
"декоммунизация" не коснулась, как и юго-западной железной дороги на северо-востоке страны
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11.03.2021 15:03
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Річкове судно у відкритому морі? В штормову погоду? Люди загинули, але знову ні одна тварюка а то не буде покарана.
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11.03.2021 14:36 Відповісти
Vоlgo-Balt 179...
"декоммунизация" не коснулась, как и юго-западной железной дороги на северо-востоке страны
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11.03.2021 15:03 Відповісти
Дякую
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11.03.2021 15:20 Відповісти
Это судно класса «река-море» и оно может выходить в открытое море при определенном волнении. Но, эти суда были построены еще во времена СССР в 70-х годах, их ресурс давно исчерпан. Такое судно имеет срок жизни 20 лет. Виноваты судовладельцы и Регистр, который выдал документы после освидетельствования на каком-нибудь сраном судозаводе, где была сделана «реновация». Обычно такие корыта покупают по очень дешевке, тянут их в Херсон или Николаев, меняют латки на корпусе, меняют кое какое оборудование, красят и мажут - и дают взятку Регистру за сертификат. Меня удивляют люди команды, которые соглашаются работать на таком плавучем гробу - это тоже, что летать сейчас на ТУ-136, или 156, и удачно рухнуть на землю.
показати весь коментар
11.03.2021 14:50 Відповісти
Морякам після якогось віку, зазвичай ближче до 50, вже тяжко найнятись на файне судно - тупо не хочуть брати. От і приходиться іти хоч кудись, щоби якусь копійчину заробити.
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11.03.2021 14:57 Відповісти
ТУ-134 и ТУ-155. А ТУ-136 "Звезда" - это ракетоплан.
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11.03.2021 15:31 Відповісти
ТУ-155 был модификацией широкоизвестного ТУ-154
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11.03.2021 15:36 Відповісти
Их при совдепии наклепали немеряно конечно. Ходят вдоль берегов по морю и при до 3 баллов. Мало кто знает что на Чёрном море особо в декабре, та и зимой далее могут быть сильнейшие шторма запросто 10 баллов. И с обмерзанием по корпусу. Кстати имя капитана и фамилия как у знаменитого капитана ЧМП А. Борисенко. Это имя тогда носил сухогруз кажись или балкер. Давно это правда было. Храни Господь идущих по воде.... .
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11.03.2021 20:12 Відповісти
Я сам в молодости на таком работал - когда была Олимпиада в Москве - уже тогда эти суда были потрепаны. К сожалению, как всегда, люди не хотят работать честно и правильно - когда меняют часть обшивки или днища, они «забывают» про набор, который имеет тенденцию ржаветь каждый год даже несмотря на грунт или краску - в этой связи судно теряет свою прочность и способность выдерживать растяжения и сжатия - просто ломается. Добавьте сюда неправильную погрузку груза - не по схеме, а как попало, перегрузы и тому подобное - но главное - это расхлябанность и неграмотность. Вот и все - люди гибнут за чужую прибыль.
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11.03.2021 21:25 Відповісти
Опять жабодав
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11.03.2021 18:13 Відповісти
Капітан тонучого судна має останній залишити корабля. Не вспів.. Щирі співчуття загиблим.
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11.03.2021 18:34 Відповісти
 
 