Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК

Державна служба з питань морського і річкового транспорту України оприлюднила список членів екіпажу судна Vоlgo-Balt 179, яких вдалося врятувати після аварії в Чорному морі біля берегів Румунії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".

Зокрема, врятовано 10 членів екіпажу Vоlgo-Balt 179:

Севера Юрій; Хлізнуца Ігор; Чернов Олександр; Гайдай Сергій; Морозов Денис; Соловйов Віталій; Ремішевський Микола; Дєментьєв Сергій; Ніколаєнко Дмитро; Соколова Ангеліна.

На жаль, загинули під час аварії судна капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.

Нині рятувальники шукають старшого помічника капітана Рамзана Болатханова. Рятувальна операція триває.

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Як повідомлялося, раніше стало відомо, що біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини.

Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.

Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".

На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.