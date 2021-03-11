Катастрофа суховантажу біля берегів Румунії: стали відомі імена загиблих і постраждалих громадян України. СПИСОК
Новини Цензор.НЕТ Події
Державна служба з питань морського і річкового транспорту України оприлюднила список членів екіпажу судна Vоlgo-Balt 179, яких вдалося врятувати після аварії в Чорному морі біля берегів Румунії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють "Факти".
Зокрема, врятовано 10 членів екіпажу Vоlgo-Balt 179:
- Севера Юрій;
- Хлізнуца Ігор;
- Чернов Олександр;
- Гайдай Сергій;
- Морозов Денис;
- Соловйов Віталій;
- Ремішевський Микола;
- Дєментьєв Сергій;
- Ніколаєнко Дмитро;
- Соколова Ангеліна.
На жаль, загинули під час аварії судна капітан Олександр Борисенко та електромеханік Григорій Лисаченко.
Нині рятувальники шукають старшого помічника капітана Рамзана Болатханова. Рятувальна операція триває.
Як повідомлялося, раніше стало відомо, що біля берегів Румунії затонуло судно Volgo Balt 179 із 13 українцями на борту. 10 моряків врятовано, 2 загиблих, тривають пошуки 1 людини.
Нагадаємо, це не перше судно з українським екіпажем, яке затонуло в акваторії Чорного моря.
Так, у січні 2021року біля берегів Туреччини зазнав аварії російський суховантаж "Арвін".
На затонулому судні перебували 10 українців і двоє іноземців. Двоє людей загинули, шістьох врятували, ще четверо зникли безвісти.
Будь ласка, зачекайте...
"декоммунизация" не коснулась, как и юго-западной железной дороги на северо-востоке страны