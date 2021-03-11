СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ (оновлено)
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Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco.
Про це повідомив співробітник у центральному офісі компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на enkorr.ua.
"У нас маски-шоу у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження", - повідомив співрозмовник, який попросив не називати його імені.
За його словами, йде вилучення документації, комп'ютерів.
"Часом доходить до рукопашної", - розповів він.
Іншої інформації на цей момент не повідомляється. Офіційно в СБУ цю інформацію поки не коментують.
Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Зокрема, силовикам дозволено вилучати документи (в тому числі, чорнову бухгалтерію) митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ, інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (в тому числі додаткові) і ін.
За даними інформованого джерела в правоохоронних органах, йдеться про масштабні обшуки по всій країні на об'єктах мережі станцій Glusco, яку пов'язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.
Кримінальне провадження розпочате 30 січня 2019 року за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.
Будь ласка, зачекайте...
им пообщещали грeть на зоне.
".. До компьютеров/серверов дело доходит к концу дня" - до них "доходят" тогда, когда нужно...
Процессуально - нерасписанно, "что за чем..." - делается тогда - кода делается...
"Для них главное - не оставлять видеодоказательств своих преступлений." - для того, что бы "фиксировать" происходящее - существуют понятые...!!!
Ты сам пишешь, что " ПЕРВОЕ, что делают - это отключают камеры.... сейчас многие камеры беспроводные IP " - это делают, для того. что бы операция осталась секретом, для тех, кто может вести наблюдение через эти камеры удалённо...
Поэтому мне нет нужды разговаривать с ними - мне достаточно своих знаний и опыта !
Потому, что "отключенного видеонаблюдения" - это законные полномочия правоохоронных и специальных органов. И даже если бы адвокаты и обратились по этому оводу, то на законных основания были бы посланы нахер
И тут вопрос: а каким боком тут Игорь Валерьевич?
дочерняя структура другой швейцарской фирмы - Proton Energy Group, официальный владелец которой - израильский бизнесмен Нисан Моисеев.
Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании определили, что Моисеев связан дружественными связями с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
Уголовное производство начато 30 января 2019 г. по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем. Источник: https://censor.net/ru/n3252683