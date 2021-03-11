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СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Економіка Події

СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ (оновлено)

Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco.

Про це повідомив співробітник у центральному офісі компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на enkorr.ua.

"У нас маски-шоу у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження", - повідомив співрозмовник, який попросив не називати його імені.

За його словами, йде вилучення документації, комп'ютерів.

"Часом доходить до рукопашної", - розповів він.

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Іншої інформації на цей момент не повідомляється. Офіційно в СБУ цю інформацію поки не коментують.

Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Зокрема, силовикам дозволено вилучати документи (в тому числі, чорнову бухгалтерію) митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ, інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (в тому числі додаткові) і ін.

СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на обєктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ 01
СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на обєктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ 02
СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на обєктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ 03

За даними інформованого джерела в правоохоронних органах,  йдеться про масштабні обшуки по всій країні на об'єктах мережі станцій Glusco, яку пов'язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

Кримінальне провадження розпочате 30 січня 2019 року за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+42
оо!.. Медведчуовские заправки щемят!.. это гуд!
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11.03.2021 14:50
+33
это рашинско медведчуковская прокладка..... пусть вас не путает регистрация швейцария в прошлом ТНК..помните такую сеть....
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11.03.2021 14:46
+20
О, владельцем является российский маланец Моисеев, а конечный бенецифиар Медведчук
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11.03.2021 14:47
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Заправщики бросаются в рукопашную на СБУшников?... Совсем не задумываются глупые людишки о своём здоровье СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ - Цензор.НЕТ 5883
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11.03.2021 14:44 Відповісти
Вряд ли трудягам это надо. Думаю, это бухгалтера. Там риск оправдан
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11.03.2021 14:48 Відповісти
бухгалтер, ска, страшный
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11.03.2021 15:39 Відповісти
страшнее бухгалтеров токо сисадмины, они вообще боли не чувствуют
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11.03.2021 16:23 Відповісти
- По дороге голодать не будете. Это я беру на себя. Бензин ваш -- идеи наши. (c)
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11.03.2021 16:46 Відповісти
у них есть своя охрана, они и бросаются грудью на штыки.
им пообщещали грeть на зоне.
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11.03.2021 15:02 Відповісти
это рашинско медведчуковская прокладка..... пусть вас не путает регистрация швейцария в прошлом ТНК..помните такую сеть....
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11.03.2021 14:46 Відповісти
Как бы да ... Но если все по закону, то почему отключают видеонаблюдение? Налички изъято ... а не, показалось, ничего не изъято.
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11.03.2021 16:59 Відповісти
Отключают, так как изымают сервера... А кабеля просто остаются висеть в воздухе... Странно, что вы сами этого не поняли...
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11.03.2021 17:09 Відповісти
А мне понимать не надо. Лично присутствовал на нескольких т.н. изъятиях на разных предприятиях. Докладываю: ПЕРВОЕ, что делают - это отключают камеры. До компьютеров/серверов дело доходит к концу дня. Мусора - продуманные нерпы и прекрасно осведомлены, что сейчас многие камеры беспроводные IP. Для них главное - не оставлять видеодоказательств своих преступлений.
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12.03.2021 09:56 Відповісти
"мне понимать не надо." - это твоя фраза говорит о многом... А главное о том. что ты не понимаешь о чем говоришь...!

".. До компьютеров/серверов дело доходит к концу дня" - до них "доходят" тогда, когда нужно...
Процессуально - нерасписанно, "что за чем..." - делается тогда - кода делается...


"Для них главное - не оставлять видеодоказательств своих преступлений." - для того, что бы "фиксировать" происходящее - существуют понятые...!!!

Ты сам пишешь, что " ПЕРВОЕ, что делают - это отключают камеры.... сейчас многие камеры беспроводные IP " - это делают, для того. что бы операция осталась секретом, для тех, кто может вести наблюдение через эти камеры удалённо...
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12.03.2021 10:30 Відповісти
Лень доказывать очевидные вещи. Поговори с любым знакомым адвокатом и сам все поймешь.
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12.03.2021 10:37 Відповісти
У меня юр.образование. И одним из родом моих занятий было - расскрытие преступлений, а так же общения с адвокатами... Так вот АБСОЛЮТНАЯ часть адвокатов - бестолочи - ни хрена толком не знающие ! Из-за этого проигрывающие свои дела...
Поэтому мне нет нужды разговаривать с ними - мне достаточно своих знаний и опыта !
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12.03.2021 13:05 Відповісти
Следаки на обысках не присутствуют. Адвокаты со следаками не общаются по поводу отключенного видеонаблюдения. Согласен, что большинство адвокатов - бестолочи. Это и не удивительно. В стране беззакония зачем знать законы?
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12.03.2021 13:29 Відповісти
"Адвокаты со следаками не общаются по поводу отключенного видеонаблюдения."
Потому, что "отключенного видеонаблюдения" - это законные полномочия правоохоронных и специальных органов. И даже если бы адвокаты и обратились по этому оводу, то на законных основания были бы посланы нахер
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12.03.2021 15:20 Відповісти
СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ - Цензор.НЕТ 2829 Не дозакинули.
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11.03.2021 14:46 Відповісти
О, владельцем является российский маланец Моисеев, а конечный бенецифиар Медведчук
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11.03.2021 14:47 Відповісти
оо!.. Медведчуовские заправки щемят!.. это гуд!
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11.03.2021 14:50 Відповісти
лишают одного из инструментов террора
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11.03.2021 14:54 Відповісти
а у каломыйского скоро зарывать начнут....? понятно , что мертвечук рашист и враг, но он ведь не один коррпционер в Украине.
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11.03.2021 14:58 Відповісти
СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8490
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11.03.2021 15:16 Відповісти
Когда арест Мертвечука? хоть 1000 таких заправок закройте нас рать
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11.03.2021 15:00 Відповісти
Спортмастеру приготуватися СБУ и налоговая проводят масштабную спецоперацию на объектах сети АЗС Glusco. Кое-где доходит до рукопашной, - СМИ - Цензор.НЕТ 712
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11.03.2021 15:01 Відповісти
Сеть заправок накрывают, но в то же время возвращают Одесский НПЗ банде Курченко....
И тут вопрос: а каким боком тут Игорь Валерьевич?
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11.03.2021 15:02 Відповісти
Эту медедчуковскую "Швейцарию" давно уже нужно былло закрыть.
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11.03.2021 15:15 Відповісти
Взагалі-то сбу має займатися безпекою держави, тобто:терористами,шпигунами і т.і.,а не "шмонати" підприємства будь якої торгівлі та будь якого власника навіть,якщо це підприємства мертвечука
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11.03.2021 15:43 Відповісти
Сеть GLUSCO сформирована на базе розничного бизнеса компании "Роснефть" Это
дочерняя структура другой швейцарской фирмы - Proton Energy Group, официальный владелец которой - израильский бизнесмен Нисан Моисеев.
Журналисты программы "Схемы" в своем расследовании определили, что Моисеев связан дружественными связями с кумом президента РФ Виктором Медведчуком.
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11.03.2021 15:50 Відповісти
родители мечтали о семейном автомобиле, поетому сына решили назвать "Ниссан"
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11.03.2021 16:26 Відповісти
Всё через жопу!Зато от сердца!
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11.03.2021 15:53 Відповісти
Що значить до рукопашної доходить, що спеуцри не хватає ...ЗДИ медведчуківським рукопашникам вломити*!
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11.03.2021 17:25 Відповісти
Наступний буде - каломийський гнида!
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11.03.2021 17:30 Відповісти
От»зєльоная сопля» бач що витворяє, а хетьман сивочолий не дійшов до цього, але він думав про це і хотів, але не встиг!!!
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11.03.2021 17:42 Відповісти
А сивочолий при всіх владах у всіх в долі був....поросячий хвіст все пропускав через себе...він же мененжер передовий,тіпа Маска,Гейтца....
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11.03.2021 17:56 Відповісти
А до конца статью прочесть национальность не позволяет? ПРИ ПОРОХЕ ДЕЛО ОТКРЫТО и зебил его на два года похоронил, а дальше пришел животворящий Байден)))
Уголовное производство начато 30 января 2019 г. по фактам незаконного производства, хранения, транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров, уклонении от уплаты налогов, а также легализации доходов, полученных незаконным путем. Источник: https://censor.net/ru/n3252683
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11.03.2021 23:31 Відповісти
Нормальные люди там бы никогда не заправились!!
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11.03.2021 18:26 Відповісти
 
 