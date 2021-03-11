СБУ і податкова проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі АЗС Glusco. Часом доходить до рукопашної, - ЗМІ (оновлено)

Служба безпеки України та Державна податкова служба проводять масштабну спецоперацію на об'єктах мережі автозаправних станцій Glusco.

Про це повідомив співробітник у центральному офісі компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на enkorr.ua.

"У нас маски-шоу у всіх офісах, заправках, нафтобазах. Пломбують колонки і резервуари, відключають відеоспостереження", - повідомив співрозмовник, який попросив не називати його імені.

За його словами, йде вилучення документації, комп'ютерів.

"Часом доходить до рукопашної", - розповів він.

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Іншої інформації на цей момент не повідомляється. Офіційно в СБУ цю інформацію поки не коментують.

Обшуки на Glusco проходять згідно з рішеннями слідчого судді Київського районного суду Харкова Садовського К.С. від 26 лютого і 1 березня в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.

Зокрема, силовикам дозволено вилучати документи (в тому числі, чорнову бухгалтерію) митного оформлення (вантажні митні декларації, контракти, специфікації, транспортний документ, інвойси, проформа-інвойс, пакувальний лист, сертифікат походження, паспорти якості, документи, що підтверджують вартість товару), договори, контракти, угоди (в тому числі додаткові) і ін.







За даними інформованого джерела в правоохоронних органах, йдеться про масштабні обшуки по всій країні на об'єктах мережі станцій Glusco, яку пов'язують з кумом президента РФ Віктором Медведчуком.

Кримінальне провадження розпочате 30 січня 2019 року за фактами незаконного виробництва, зберігання, транспортування з метою збуту підакцизних товарів, ухилення від сплати податків, а також легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом.