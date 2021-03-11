Моніторингова місія ООН у наступній доповіді розповість багато інформації про в'язницю найманців РФ "Ізоляція"

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні включить у наступну 32-гу доповідь значний масив інформації про незаконну в'язницю "Ізоляція" в окупованому Донецьку і зробить акцент на умови утримання в ній.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявила глава Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер під час презентації 31-ї доповіді про ситуацію з правами людини в країні.

Богнер зазначила, що Моніторингова місія ООН відстежує, фіксує і публікує інформацію про місце тримання під вартою, яке в Донецьку має неформальну назву "Ізоляція". Зокрема, за її словами, торік був опублікований детальний додаток до доповіді про ситуацію з правами людини в Україні, де наводилося дуже багато тверджень про катування та жорстоке поводження в "Ізоляції".

"Ми дуже стурбовані цим місцем саме через випадки катування та жорстокого поводження. Ми не включили багато інформації про це місце в 31-у доповідь, але зараз готуємо наступну доповідь, яку оприлюднять у червні, там буде дуже багато інформації про це місце. Ми, зокрема, зробимо акцент на умовах в "Ізоляції", - сказала Богнер.

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