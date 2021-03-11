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Україна видобуває коксівне вугілля на прифронтових територіях: це дає робочі місця, - експерт

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Україна видобуває коксівне вугілля на прифронтових територіях: це дає робочі місця, - експерт

Українська група "Метінвест" купує акції "Покровської вугільної групи", найбільшого в Україні виробника коксівного вугілля. З 2018 року "Метінвесту" вже належало 24,77% акцій компанії.

У результаті поточної операції з викупу частини опціону частка найбільшого гірничо-металургійного холдингу України в структурі власності вугільних підприємств зросла до 67,28%, передає Обозреватель.

На думку економіста Олексія Лупоносова, результат угоди може стати таким собі стимулом для прифронтових територій, оскільки розвиток металургійної галузі, крім відсутності дефіциту вугілля, може дати ще й нові робочі місця.

"Підтримка прифронтових територій дозволяє розвиватися людям і отримувати робочі місця. Найважливіше - це відсутність у компанії російських зв'язків", – уточнив експерт.

Водночас експерт Аналітичного кластера "Українська фабрика думки" Юрій Гаврилечко додав, що після початку війни на сході України, в країні дійсно є дефіцит коксівного вугілля – через втрату контролю над добувними підприємствами в ОРДЛО поставки сировини для виробництва коксу припинилися.

На його думку, це вимушений захід для компанії, який залежить від того, як довго триватиме перемир'я на сході.

"Підприємства змушені вдаватися до подібних заходів через те, що ведуться військові дії – немає можливості спокійно купувати вугілля і використовувати його, і друге – ринок вугілля доволі статичний. Ніхто не буде навіть заради кількох сотень тисяч тонн застосовувати чинні схеми і нарощувати видобуток. Раніше Україна на світовій мапі вважалася експортером вугілля, а для того, щоб вона стала імпортером, держава має гарантувати, що протягом тривалого часу вона буде закуповувати вугілля в певних обсягах", – сказав експерт.

Автор: Наталя Джума
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Украина добывает коксующийся уголь, покупая его в РФ...
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11.03.2021 15:12 Відповісти
И что? От этого уголь хуже горит? Или подгорает у кого-то? Откройте экономический обозреватель и посмотрите на цифры товарооборота с Россией, а потом спокойно ложитесь спать.)))
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11.03.2021 19:13 Відповісти
Кому дает рабочие места?! Тому, кому их должна давать оккупационная администрация?
Покупая, еще и налоги с этой добычи отчисляет террористам на поддержание их обороноспособности.
Правильно не "эксперт", а "зе-эксперт" и все сразу становится на свои мета, а то людей в заблуждение вводите, что это реально эксперт
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11.03.2021 15:25 Відповісти
ПРИфронтовые территории, т.е. те, которые находятся рядом с фронтом. А там тоже живут люди, у них семьи, им нужна работа. Легко рассуждать, когда сам далеко от этих мест.
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11.03.2021 18:47 Відповісти
И хорошо. Государство мало что делает для того, чтоб поддержать эти населённые пункты, а люди ведь там продолжают жить.
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11.03.2021 18:48 Відповісти
По крайней мере все открыто и понятно, а не так как было у Юлиной ученице Королевской, которая на мороженном вылезла, а потом села на "копанки" и стала великим политиком.))) Тут все по граммотному - покупка, работа, налоги.
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11.03.2021 19:10 Відповісти
так война не закончится просто так
то есть приходится выбирать - живут прифронтовые территории или просто медленно помирают
иначе вопрос как бы и не стоит
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12.03.2021 00:49 Відповісти
 
 