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Шмигаль доручив розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль доручив розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у своєму Telegram.

"Житло стає доступнішим для українців. За ініціативи Президента України цього місяця запрацювала програма "Доступна іпотека під 7%". Сьогодні спільно з Мінфіном, Нацбанком та Офісом Президента провели нараду щодо подальшого зниження ставки іпотечного кредиту, створення фінансового лізингу та роботи Об’єднаної фінансової житлової компанії. Дав доручення розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками", - написав Шмигаль.

Крім того, Шмигаль нагадав, що цього місяця запрацювала програма "Доступна іпотека під 7%".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Близько 5 тис. cімей зможуть скористатися "Доступною іпотекою" в 2021 році, - глава Мінфіну Марченко

Шмигаль доручив розробити детальний план запуску іпотечних продуктів за мінімальними ставками 01

Автор: Наталя Джума
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ничего, граждане, не выйдет. Снижать проценты(да еще на длительный период, а не только на рекламный буклет) - это вам не деньги печатать. Тут думать надо. А думать - это не ваше. Ваше - это воровство. В этом вопросе вы молодцы, тут с вами даже янукович конкурировать не сможет.
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11.03.2021 15:01 Відповісти
под 7% чего? в месяц? год? или?
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11.03.2021 15:34 Відповісти
А під 0%, слабо, порадуй земляків.
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11.03.2021 16:18 Відповісти
раньше мы почему плохо жили, у нас детального плана от шмыгаля не было...
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11.03.2021 15:36 Відповісти
у меня есть детальный план как обогатиться в 36 раз
1. пойти в казино
2. поставить на выигрышную цифру
3. забрать выигрыш
плат детальный есть, все должно сработать...
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11.03.2021 15:43 Відповісти
хтось ще вірить цьому недоумкуватому тріплу???
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11.03.2021 17:00 Відповісти
 
 