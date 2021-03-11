Аграрний ринок і найбільші вантажовідправники зауважують про поліпшення сервісу, прозорість тарифоутворення і нарощування обсягу вантажоперевезень

У 2020/2021 маркетинговому році Україна вже експортувала приблизно 35 млн тонн зернових, з них 23 млн тонн перевезла "Укрзалізниця". Оператор впровадив передові методи управління локомотивним парком, подовжив плечі роботи локомотивів, актуалізував план формування поїздів.

Приблизно на 80% зменшилася кількість поїздів, закинутих через тривале очікування локомотивів. За деякими напрямками таких фактів зовсім не зафіксовано.

"2020 рік відзначився низкою радикальних змін в організації процесу перевезення вантажів мережею залізниць України. Були подовжені плечі роботи локомотивів. Як наслідок - зменшення кількості зупинок на шляху прямування поїздів. А значить, поліпшення обігу вагонів. Особливо добре цей ефект видно у випадку перевезення контейнерних поїздів", - повідомив заступник директора логістичної компанії ЛАУДЕ.УА Олександр Поліщук.

У результаті вперше за кілька років агроринок не відчуває дефіциту тяги. Один з основних експлуатаційних показників – обіг вантажного вагона - прискорився майже на 25%. Разом зі стратегією маршрутизації на 10% скоротився час перебування вагона під вантажними операціями.

"Сьогодні дефіциту локомотивів не відчувається. Затримок з навантаженням немає. Оборотність вагонів покращилася на 10-15%", - повідомив керівник управління логістики агродепартаменту МХП Богдан Мельник.

На додаток до цього було скасовано стягування додаткової плати за подачу вагонів на малодіяльні станції і запропоновано новий принцип формування тарифів на оренду вагонів, який знизив вартість перевезень. Ставка помісячних контрактів стала гнучкішою і безпосередньо залежить від попиту ринку.

"Щомісячні ставки зацікавлять вантажовідправників, які рухомий склад замовляють безпосередньо і щомісяця мають певний погоджений обсяг перевезень у вагонах УЗ", - коментує ексголова комітету залізничного транспорту експертної ради при Мінінфраструктури Юлія Прокашева.

Ринок також позитивно зустрів плани "Укрзалізниці" щодо подальшого оновлення рухомого складу та відновлення інфраструктури. За 11 місяців 2020 року оператор відремонтував понад тисячу зерновозів. У поточному році "Укрзалізниця" планує потроїти фінансування капітального ремонту і модернізації рухомого складу до 27 млрд грн.

За словами менеджерки комітету з логістики Європейської бізнес асоціації (EBA) Дар'ї Січкар, ринок розраховує на якісний анбандлінг "Укрзалізниці" - поділ оператора на галузеві вертикалі. Реформа вже стартувала і повністю відповідає моделі, яка довела свою ефективність у країнах ЄС.

"Україна має нарешті завершити довгоочікувану реформу "Укрзалізниці". А саме - створення конкурентного середовища на залізниці з ефективним регулюванням тих сегментів, які залишаться монопольними, - заявив гендиректор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак. - Наприкінці минулого року був зроблений важливий крок у цьому напрямку, створені філії "УЗ інфра" і "УЗ карго". Але слід рухатися далі і перетворити ті філії на окремі акціонерні товариства зі своїм власним балансом і звітом про фінансові результати".