У чергу на вакцинацію від COVID-19 в "Дії" записалися вже 220 тисяч українців

Згідно з останніми даними, вже 220 тисяч українців записалися в онлайн-чергу на вакцинацію від COVID-19 через електронний додаток і портал "Дія".

Про це розповів у коментарі телеканалу "Дім" віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами урядовця, наразі в додатку "Дія" доступні: паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення. Туди ж приходять повідомлення про штрафи, де їх відразу можна оплатити. Через портал можна зареєструвати фізичну особу-підприємця, також доступний сервіс "єМалятко".

"Найближчим часом ми запустимо можливість зміни місця реєстрації — це найбільш популярна послуга в Україні. Місце реєстрації можна буде змінити онлайн в кілька кліків, не потрібно ходити по чергах. Це дуже сильно економить час українцям", — розповів міністр.

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Окрім того, незабаром в Україні запустять електронний підпис у смартфоні.

"Цього року ми ухвалюємо проєкт, який забороняє всім чиновникам вимагати паперові документи, якщо вони вже є в реєстрі. А 90-95% інформації в них уже є", — додав Федоров.

Різними послугами через портал "Дія" скористалися вже 10 млн українців. Наразі найпопулярніша послуга — запис на вакцинацію від коронавірусу. За останніми даними, в онлайн-чергу на щеплення записалися вже 220 тис. українців.