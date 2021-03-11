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У чергу на вакцинацію від COVID-19 в "Дії" записалися вже 220 тисяч українців

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

У чергу на вакцинацію від COVID-19 в

Згідно з останніми даними, вже 220 тисяч українців записалися в онлайн-чергу на вакцинацію від COVID-19 через електронний додаток і портал "Дія".

Про це розповів у коментарі телеканалу "Дім" віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

За словами урядовця, наразі в додатку "Дія" доступні: паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення. Туди ж приходять повідомлення про штрафи, де їх відразу можна оплатити. Через портал можна зареєструвати фізичну особу-підприємця, також доступний сервіс "єМалятко".

"Найближчим часом ми запустимо можливість зміни місця реєстрації — це найбільш популярна послуга в Україні. Місце реєстрації можна буде змінити онлайн в кілька кліків, не потрібно ходити по чергах. Це дуже сильно економить час українцям", — розповів міністр.

Також дивіться: Міністр Ткаченко вакцинувався проти COVID-19: Вакцинація - це не зло, це для вашого здоров'я. ВIДЕО

Окрім того, незабаром в Україні запустять електронний підпис у смартфоні.

"Цього року ми ухвалюємо проєкт, який забороняє всім чиновникам вимагати паперові документи, якщо вони вже є в реєстрі. А 90-95% інформації в них уже є", — додав Федоров.

Різними послугами через портал "Дія" скористалися вже 10 млн українців. Наразі найпопулярніша послуга — запис на вакцинацію від коронавірусу. За останніми даними, в онлайн-чергу на щеплення записалися вже 220 тис. українців.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+2
В очередь, сукины дети, в очередь. С уважением, ФСБ.
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11.03.2021 15:43
+1
"Распространить среди жильцов ЖЭКа!
- Аа если не захотят?!
- Отключим газ!"
(С)
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11.03.2021 15:41
+1
Бажаючим ширнутися гавном від Степашки https://censor.net/ru/news/3252645/daniya_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_izza_soobscheniyi_o_tyajelyh_sluchayah_obrazovaniya
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11.03.2021 15:48
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"Распространить среди жильцов ЖЭКа!
- Аа если не захотят?!
- Отключим газ!"
(С)
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11.03.2021 15:41 Відповісти
В очередь, сукины дети, в очередь. С уважением, ФСБ.
показати весь коментар
11.03.2021 15:43 Відповісти
Бажаючим ширнутися гавном від Степашки https://censor.net/ru/news/3252645/daniya_priostanovila_ispolzovanie_vaktsiny_astrazeneca_izza_soobscheniyi_o_tyajelyh_sluchayah_obrazovaniya
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11.03.2021 15:48 Відповісти
Получив первую партию вакцины, Украина столкнулась с новой задачей - убедить привиться крайне скептически настроенное население. Хотя число больных резко увеличивается, украинцы все сильнее противятся вакцинации: опрос показал, что 60% жителей страны вакцинироваться не хотят - для сравнения, месяцем ранее их было 40%.(с)
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11.03.2021 15:59 Відповісти
Дурень дієй богатіє. У чергу на вакцинацію від COVID-19 в "Дії" записалися вже 220 тисяч українців - Цензор.НЕТ 9761
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11.03.2021 16:02 Відповісти
Где эти люди? Может бомжей набирают за бухло и гречку?
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11.03.2021 16:31 Відповісти
в зоне ССО. Добровольно-принудительная вакцинация военных.
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11.03.2021 16:45 Відповісти
Не перевелися в Україні екстремали У чергу на вакцинацію від COVID-19 в "Дії" записалися вже 220 тисяч українців - Цензор.НЕТ 1915 , але це діло обізнаності
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11.03.2021 17:41 Відповісти
220 тысяч умственно неполноценных!
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11.03.2021 18:11 Відповісти
А власть и не стремится вакцинировать. До сих пор семейным врачам не дана команда записывать украинцев на очередь на вакцинацию. Они считают что у каждого пенсионера есть смартфон и сам сможет записаться через приложение Дия. Это сделано все исскуственно, что б скрыть провальность темпов вакцинации. На Волыни в доме престарелых 29 человек заболело Кронвирусом, для которых такими черепашими шагами за 2 недели не дошла вакцинация. 500 тыс доз пылятся фактически на складах, а каждая новая смерть людей преклонного возраста будет лежать на совести Минздрава. Провал с закупкой вакцин, провал с организацией записи на вакцинацию и провал проведения самой вакцинации.
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11.03.2021 18:12 Відповісти
 
 