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Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про припинення досудового розслідування у справі експрезидента України

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Антикорупційний суд скасував постанову детектива НАБУ про припинення досудового розслідування у справі експрезидента України

Слідча суддя Вищого антикорупційного суду на засіданні у вівторок, 9 березня, задовольнила скаргу захисника і скасувала постанову детектива про припинення досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо колишнього президента України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

"Заслухавши учасників судового процесу, слідча суддя дійшла висновку, що із змісту оскаржуваної постанови неможливо встановити мотиви слідства для необхідності звернутися із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що відповідно до ч. 5 ст. 110 КПК України, постанова слідчого, прокурора складається з вступної, мотивувальної та резолютивної частин. При цьому, мотивувальна частина має містити відомості про: зміст обставин, які є підставами для прийняття постанови; мотиви прийняття постанови, їх обґрунтування та посилання на положення цього Кодексу. Оскільки постанова детектива є процесуальним рішенням в конкретному кримінальному провадженні з визначеним предметом доказування, постанова про зупинення кримінального провадження має містити відомості, релевантні обставинам кримінального правопорушення і викладеним у підозрі.

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"Детектив у судовому засіданні не надав жодних документів, з яких можна встановити, на виконання яких саме процесуальних дій спрямований запит у межах міжнародного співробітництва. Відтак, у слідчого судді відсутня можливість встановити які саме обставини має намір підтвердити або спростувати орган досудового розслідування і яким чином вони співвідносяться з обставинами кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється колишній Президент України", - підкреслили в Антикорупційному суді.

Автор: Наталя Джума
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Портянко-каламойские суетятся.
Эпоха бідності от-от скінчиться!
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11.03.2021 15:45 Відповісти
да нет навпаки....про Витю идет мова Ростов стает все уже и уже как веревочка на шее...
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11.03.2021 15:47 Відповісти
Так отож, кто-то поверит, что портянка овоща будет рыть против хозяина?))
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11.03.2021 15:53 Відповісти
тюю,а я думал свыней немного за мотню потягают
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11.03.2021 15:45 Відповісти
там, напевне, не припинення сліддства, а призупингення слідства. Це суть дві різні речі.
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11.03.2021 15:47 Відповісти
Может фотографии перепутали, о каком ЭКС идет речь, у нас их несколько, может о последнем?
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11.03.2021 15:48 Відповісти
Фо́бія (від дав.-гр. φόβος - «страх, хворобливий страх») - ірраціональний, інтенсивний і постійний страх, що викликаються певними ситуаціями, діями, речами, тваринами або людьми. Основним симптомом цього розладу є надмірне і необґрунтоване бажання уникнути подразника, що відлякує. Коли фобія виходить з-під контролю, і якщо вона заважає повсякденному життю, то діагностується як особистісний або психічний розлад[1].
У деяких випадках фобії, навпаки, зумовлюють ірраціональну емоційну реакцію, що супроводжується агресією, та стимулюють спроби раціонального обґрунтування, а також агресивні дії проти об'єктів фобії, як то ксенофобія тощо. Деякі дослідники вважають, що у таких випадках використання терміну «фобія» не є коректним[2].
Іноді фобії виникають при деяких психічних розладах, неврозах, іноді при перевтомі, після психічного стресу[3].
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11.03.2021 15:54 Відповісти
" ...следственный судья пришла к выводу, что невозможно установить мотивы следствия для необходимости обратиться с запросом о международной правовой помощи в уголовном производстве", Источник: https://censor.net/ru/n3252705
Подскажу судье "мотивы" следователя: Работать не умею, не хочу и не буду. Пусть америкосы поработают за меня.
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11.03.2021 16:56 Відповісти
 
 