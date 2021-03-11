Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми
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У 2020 році до бюджету Києва зарахували у 10 разів менше податків, ніж забрали до державного бюджету – 49 млрд гривень і 562 млрд гривень відповідно.
Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради, передает Цензор.НЕТ.
Цю інформацію він надав під час обговорення ініційованого ним звернення Київської міської ради щодо внесення на розгляд КСУ Конституційного подання про визнання неконституційною норми Бюджетного кодексу про зарахування до бюджету столиці всього 40% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), тоді як до бюджетів інших українських міст зараховують 60% відповідного податку.
"За 2020 рік 562 млрд гривень зібраних на території Києва податків спрямували до Держбюджету. При цьому місту залишили тільки 49 млрд. За рахунок трансфертів з Держбюджету столиця отримала 8,5 млрд. Тому розмови що, мовляв, Київ дотують, дають багато коштів - не відповідають дійсності. Давайте відверто говорити, що Київ формує більшу частину Держбюджету. Але нам потрібні справедливі умови формування бюджету столиці", - наголосив Віталій Кличко
Він пообіцяв продовжити переговори з владою, щоб добитись перегляду умов зарахування ПДФО.
"Багато питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста, ми не можемо реалізувати через недостатність фінансового ресурсу. Тому це звернення вкрай важливе. І я неодноразово підіймав питання щодо ПДФО на зустрічах і з Президентом, з Прем'єром та Головою Верховної Ради. Якщо нас не будуть чути, я переконаний, потрібно буде переходити до більш активних дій у відстоюванні інтересів та розвитку столиці", - запевнив Кличко.
Звернення очільник столиці пропонує направити до Президента України, Верховної Ради, депутатських фракцій та груп у парламенті, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Воно передбачає внесення до Конституційного суду України Конституційного подання про визнання таким, що не відповідає Конституції України пункту 1-1 частини 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України.
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Хоча і в КМДА своїх крадіїв вистачає.
Второе, - к эрудитам себя не отношу, но и писать так, как пишет неграмотное быдло подобное вам, так же не умею да и не желаю. К слову, вы хоть понимаете значение слова "эрудит"?
Третье, - что мешает зарегистрироваться у вас 10% предприятий и фирм? Непривлекательность вашего населёного пункта? Оно и понятно, ежели в нём живут такие, как вы, умственно недоразвитые люди.
Мені дядько майстер каже,бери синочок обушок
Будеш скоро токарем,та довбай совєтскій вугольок
Скоро жінці принесеш грошей цілий пакуночок...
по улицам взад вперед ездили Жилули Лады Запорожцы оптом скупали курей гусей утей свинину говядину и рыбу у селян...,Перекупщики на рынках базарах делали крутой бизнес,сдал оптом и опять в село драть по дешевке селян...Десяток ходок и штук 5 баксов маржи...,а если с прицепом ездили то все 10...
Ыиталий отчетность подается по месту регистрации компаний вот откуда так много налогов Киев платит в бюджет