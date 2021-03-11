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Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми

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Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми

У 2020 році до бюджету Києва зарахували у 10 разів менше податків, ніж забрали до державного бюджету – 49 млрд гривень і 562 млрд гривень відповідно.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради, передает Цензор.НЕТ.

Цю інформацію він надав під час обговорення ініційованого ним звернення Київської міської ради щодо внесення на розгляд КСУ Конституційного подання про визнання неконституційною норми Бюджетного кодексу про зарахування до бюджету столиці всього 40% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО), тоді як до бюджетів інших українських міст зараховують 60% відповідного податку.

"За 2020 рік 562 млрд гривень зібраних на території Києва податків спрямували до Держбюджету. При цьому місту залишили тільки 49 млрд. За рахунок трансфертів з Держбюджету столиця отримала 8,5 млрд. Тому розмови що, мовляв, Київ дотують, дають багато коштів - не відповідають дійсності. Давайте відверто говорити, що Київ формує більшу частину Держбюджету. Але нам потрібні справедливі умови формування бюджету столиці", - наголосив Віталій Кличко

Він пообіцяв продовжити переговори з владою, щоб добитись перегляду умов зарахування ПДФО.

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"Багато питань, що стосуються забезпечення життєдіяльності міста, ми не можемо реалізувати через недостатність фінансового ресурсу. Тому це звернення вкрай важливе. І я неодноразово підіймав питання щодо ПДФО на зустрічах і з Президентом, з Прем'єром та Головою Верховної Ради. Якщо нас не будуть чути, я переконаний, потрібно буде переходити до більш активних дій у відстоюванні інтересів та розвитку столиці", - запевнив Кличко.

Звернення очільник столиці пропонує направити до Президента України, Верховної Ради, депутатських фракцій та груп у парламенті, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Воно передбачає внесення до Конституційного суду України Конституційного подання про визнання таким, що не відповідає Конституції України пункту 1-1 частини 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+5
Пусть расскажет сколько коммунальные предприятия и чиновники воруют в Киеве.
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11.03.2021 15:55
+4
Зарегистрируйте у себя, ну хотя бы 10%. Кто вам мешает?
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11.03.2021 16:00
+3
хм.. а боксер наверное не знает что в Киеве зарегистрировано 80% компаний со всей Украины!!! а вот мы хотим услышать - куда ты распихиваешь эти налоги !? неужели по своим карманам и кентов!?
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11.03.2021 15:53
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У них денег нет. Потому гребли, гребут и будут гребсти зеленых идиотов.
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11.03.2021 15:45 Відповісти
дай мне его! я разорву его на частииииии!!!!
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11.03.2021 16:06 Відповісти
Забирай
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11.03.2021 16:08 Відповісти
Лучше бы себе оставили ,а теперь зекретины всей семьей на на Мальдивы "бесплатно" махнут..
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11.03.2021 15:46 Відповісти
Кличко жук, говорит только про налоги, но есть же и закон "О столице", которым отдельно перечисляют в бюджет Киева из госбюджета (по отдельной статье). И перечисляют немало, что зачастую позволяет к примеру, ремонтировать, только что отремонтированную дорогу, на которой вообще нет ям
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11.03.2021 15:47 Відповісти
И сколько же столице выделяет бюджет?
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11.03.2021 15:58 Відповісти
"За 2020 год 562 млрд гривен собранных на территории Киева налогов направили в Госбюджет. При этом, городу оставили всего 49 млрд. За счет трансфертов из Госбюджета столица получила 8,5 млрд. Поэтому разговоры о том, что Киев, якобы, дотируют, выделяют много денег - не соответствуют действительности. Давайте откровенно говорить: Киев обеспечивает большую часть Госбюджета.Источник: https://censor.net/ru/n3252707
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11.03.2021 15:59 Відповісти
Вы либо не понимаете, либо делаете вид, что не понимаете. Не все деньги выделяются напрямую в бюджет Киева, типа на Виталька распоряжайся, как решит громада. Есть защищенные статьи которые идут не прямиком в бюджет Киева, но в Киев! Например суммы на финансирование киевских судов, киевской областной администрации..... Или как вам такая статья бюджета "Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка" - 1,7 млрд на 2020 год?!
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11.03.2021 16:22 Відповісти
Дмитрий очевидно вы не понимаете ,шо такое бюджет ,вернее ,шо принадлежит громаде Киева ,а шо национального уровня и принадлежит государству Украина, хотя территориально находиться в Киеве - пример с Київським національним університетом імені Тараса Шевченка - он принадлежит государству ,по сему отдельная статья в бюджете - помню помогаг сделать ремонт в школе олимпийского резерва, так там школа принадлежала городу, а сам зал принадлежал области - весело было))
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11.03.2021 16:46 Відповісти
То что Киев сдает в бюджет больше относительно других городов понятно по определнию, там сосредоточено более 10% всего населения Украины и как следствие там сосредоточена большая часть услуг, которые по определению, имеют большую добавленную стоимость чем товары, да и это основной хаб через который проходит большая часть товаров оставляя часть наценки в Киеве
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11.03.2021 16:26 Відповісти
это вообще к бюджету отношение не имеет)
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11.03.2021 16:47 Відповісти
Децентралізація по-зебільному.
Хоча і в КМДА своїх крадіїв вистачає.
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11.03.2021 15:52 Відповісти
хм.. а боксер наверное не знает что в Киеве зарегистрировано 80% компаний со всей Украины!!! а вот мы хотим услышать - куда ты распихиваешь эти налоги !? неужели по своим карманам и кентов!?
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11.03.2021 15:53 Відповісти
Зарегистрируйте у себя, ну хотя бы 10%. Кто вам мешает?
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11.03.2021 16:00 Відповісти
ты Зебил или по жизни такой тупой !? эрудит куев...
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11.03.2021 16:02 Відповісти
Первое, - я не отношусь к избирателям фигляра, так, что поздравляю вас СОВРАМШИ.
Второе, - к эрудитам себя не отношу, но и писать так, как пишет неграмотное быдло подобное вам, так же не умею да и не желаю. К слову, вы хоть понимаете значение слова "эрудит"?
Третье, - что мешает зарегистрироваться у вас 10% предприятий и фирм? Непривлекательность вашего населёного пункта? Оно и понятно, ежели в нём живут такие, как вы, умственно недоразвитые люди.
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11.03.2021 16:44 Відповісти
ты прочти весь свой бред и проанализируй... Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 2842 ... и кста - я живу всю жизнь в Киеве
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11.03.2021 17:59 Відповісти
Вы прокололись, московит. В Украине не используют слова "деревня", "ваньша" и "кста". Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 8705 Но вам простительно, как умственно недоразвитому. Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 4087
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11.03.2021 18:31 Відповісти
Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 3073 .. ну ты и дебил ***...ну прям следователь дурдома..(тут все вменяемые знают что я живу в Киеве )
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11.03.2021 18:45 Відповісти
На улице Кирилловской? Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 502
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11.03.2021 19:17 Відповісти
нет.. а других улиц ты не знаешь старый поц?! Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 5825
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11.03.2021 19:23 Відповісти
Ну, судя по вашей умственной недоразвитости выбор не большой. Ежели в Киеве, то вы можите обитать только улице Кирилловской. А ежели вы из области то только из Глевахи. Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 7886
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11.03.2021 20:19 Відповісти
да ты как я и говорил эрудит ***.. прям шпиЕн Зелупа.. Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 665
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11.03.2021 20:23 Відповісти
До свидания, деффективный. Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 5
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11.03.2021 21:00 Відповісти
адьес амигос Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 7372
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11.03.2021 21:02 Відповісти
чертов приватбанк уже забрал половину офиса из Днепра. Работы в регионах нет.
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11.03.2021 19:13 Відповісти
Игорёк, а посмотреть бюджет Киева ума не хватает?
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11.03.2021 18:35 Відповісти
я живу в Киеве и смотрю по сторонам и понять что Нам пистят и у Нас пистят деньги ума много не нужно, заглядывать в бюджет Киева не поможет та и не стоит..
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11.03.2021 18:48 Відповісти
"хм.. а боксер наверное не знает что в Киеве зарегистрировано 80% компаний со всей Украины!!! а вот мы хотим услышать - куда ты распихиваешь эти налоги !"
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11.03.2021 18:53 Відповісти
Пусть расскажет сколько коммунальные предприятия и чиновники воруют в Киеве.
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11.03.2021 15:55 Відповісти
а сколько звезд на небе или рек на земле - зачет такую муть писать ))))
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11.03.2021 16:00 Відповісти
Если они так мечутся о бюджете из которого зарплаты себе начисляют то может и с зарплатами стоит поскромнее отчисления себе делать. И как там с зарплатами в Киеве намного меньше чем Шепетовке?
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11.03.2021 15:56 Відповісти
А может наоборот
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11.03.2021 15:57 Відповісти
Согласен, надо минимум половину налогов оставлять себе, а то что 80% компаний зарегистрированы в Киеве, то это не проблема Киева, а проблема убогих, неперспективных регионов в которых регистрироваться не хочет
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11.03.2021 15:57 Відповісти
Это типа Якутия Саха,лес золото алмазы бриллианты и прочее дерьмо есть,а денег нет... Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 960но вы держитесь там
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11.03.2021 16:00 Відповісти
Ось прийшов я завод,вугілля довбати за 5 копійок
Мені дядько майстер каже,бери синочок обушок
Будеш скоро токарем,та довбай совєтскій вугольок
Скоро жінці принесеш грошей цілий пакуночок... Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 5042
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11.03.2021 16:09 Відповісти
Налог десятина,остальное рабочему,так было в древности,сегодня проклятые капиталисты гребут налоги выше Эвереста...,зато пару месяцев и новая тачка,типа Мерцедес,ну типа ДУБинский 20 тачек,а в голове ветер дует сквозняком,типа крутой перец... Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 6997Учитесь жить Панове...
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11.03.2021 16:13 Відповісти
снег растаял теперь можно и выступать а не прятаться правда Виталик?
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11.03.2021 16:14 Відповісти
Витале не нравится, можно перенести столицу во Львов. Садовый будет не против. Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 3400
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11.03.2021 16:15 Відповісти
На Киев работает вся Украина. И уж точно непохож Киев на депресивный регион, чтобы делать дополнительные преференции.
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11.03.2021 16:15 Відповісти
В бурные 90-е ехал в село к бабушке...
по улицам взад вперед ездили Жилули Лады Запорожцы оптом скупали курей гусей утей свинину говядину и рыбу у селян...,Перекупщики на рынках базарах делали крутой бизнес,сдал оптом и опять в село драть по дешевке селян...Десяток ходок и штук 5 баксов маржи...,а если с прицепом ездили то все 10... Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 9968
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11.03.2021 16:22 Відповісти
Виталий а еще в Киеве добывается весь газ и вся нефть Украины
Ыиталий отчетность подается по месту регистрации компаний вот откуда так много налогов Киев платит в бюджет
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11.03.2021 16:34 Відповісти
Читал недавно мантру про Байдена и Порошенко,это капец...оказывается Алексеевич на пару с партнером Байденом скоммуниздили 100 ярдов баксов из бюджета Гройсмана...,начал рыть эту мантру Мавзолейную...,типа кто автор этой матни...,вы не поверите Крыса Шмарий и его шестерки... Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 7733У Гройсмана днем с огнем мильон баксов фиг выпросишь,а тут сразу 100 ярдов... Київ передає до держбюджету в 10 разів більше коштів, ніж залишає собі, - Кличко оприлюднив суми - Цензор.НЕТ 5294
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11.03.2021 16:45 Відповісти
Брехня! Домбабве и Лугандония кормят всю Украину!
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11.03.2021 18:23 Відповісти
Трудно поверить, что Киев хотя бы что-то может перечислить в бюджет государства. Ведь промышленные предприятия в Киеве практически не работают уже больше двух десятков лет. Хотелось бы получить разъяснения от Кличко, откуда деньги, Зин?!
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11.03.2021 19:43 Відповісти
дядя, ты дурак? В Киеве находятся офисы крупных компаний, чьи производственные мощностя расположены в других регионах, но налоги они платят по месту главного офиса...
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11.03.2021 22:05 Відповісти
У Киева денег много - потому что Кличко - мэр; будет Кличко президентом Украины - будет у Украины много денег. При зеленском зелебобики будут дохнуть голодранцами
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11.03.2021 22:04 Відповісти
 
 