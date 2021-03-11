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Зеленський у десяту річницю трагедії на "Фукусіма-1": Українці розуміють, що таке техногенна катастрофа, це не повинно повторитися
Новини Цензор.НЕТ Суспільство
Катастрофи, що відбулися на атомній станції "Фукусіма-1" в Японії і ЧАЕС в Україні, не повинні повторюватися.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.
"Згадуємо рішучість людей, які 10 років тому долали масштабну аварію на АЕС "Фукусіма-1" у Японії. Українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа і яка ціна зусиль для боротьби з її наслідками. Трагедії на "Фукусіма-1" та ЧАЕС не повинні повторитися", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, виповнюється 10 років з моменту аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1", яка вважається однією з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства.
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Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс)
И добавить нехрен.
"єдиним джерелом влади в Україні є народ", "народ здійснює владу безпосередньо та через органи державної влади і органи місцевого самоврядування" (ст. 5);
"держава відповідає перед людиною за свою діяльність", "утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави" (ст. 3).
Якщо представники влади не виконують належним чином своїх обов'язків щодо створення умов для реалізації прав і свобод людини, діють недбало або скоюють злочини проти людини, то роль народу, як "джерела влади" - звільняти перевертнів, як звільняють найманих працівників за грубі системні порушення. Адже, народ є роботодавцем, який в особі платників податків виділяє частку свого доходу на утримання найманих працівників, які повинні обслуговувати свого господаря.
Отже, право українців володарювати в Україні - це право від Бога. Як народ розпоряджатиметься своїм правом, так і житиме. Якщо чиновники порушують права людини, виправдовуючи винних та засуджуючи невинних, тоді кожен громадянин має право (з юридичної і моральної сторони) виражати в межах закону свою позицію щодо побудови справедливого соціально правового суспільства.
Чи має право народ вбивати своїх правителів?
"Право на спротив гнобленню" або "право на революцію" - це природне право людини чинити опір деспотичній владі або спробам узурпувати владу з метою захисту або поновлення конституційного ладу в конкретних історичних умовах. Це право не вимагає підтвердження нормами позитивного права, оскільки влада тоталітарної держави створює закони, які зобов'язані виконувати усі, окрім самої влади. Тому народ не хоче брати на себе відповідальність та підтримувати злочинну владу, адже там, де закінчується закон, там починаються зловживання, корупція, політичне та економічне гноблення власного народу…
Перевіреним історією дієвим механізмом правового захисту народного суверинітету є відкликання влади самим народом. Якщо узурпована влада у такий спосіб не змінюється, ігноруючи законні мирні акції протесту, то народ набуває право на повстання.
Якщо хтось із можновладців зловживає владою, використовуючи у власних інтересах або застосовуючи силу проти невдоволених нею, то така особа перестає бути можновладцем і підпадає під непокору та спротив, як і будь-яка пересічна людина, яка посягає на права іншої.
"Права на спротив гнобленню" започатковане в античному праві як "тираноцид" (вбивство тирана). Тиран не мав права вмерти власною смертю. Здійснити "Tyrannocidium" (ритуальне "вбивство тирана", який несправляється з місією) було історичним обов'язком народу. Кривава мантія, слизький зашморг, отруєний келих, лють повсталої юрби, задушлива подушка придворного - такою була доля тирана.
Це не абсурд, адже, якщо людина, взялася бути пастухом стада корів, применшуючи поголів'я та погіршуючи їх вгодованність, не зізнається, що він поганий пастух, то ще більш дивною є людина, яка взялася бути правителем в державі та керує суспільством, погіршуючи морально-ідеологічну атмосферу і роблячи життя громадян не стерпним, не соромиться цього і не усвідомлює, що він поганий правитель…
Тому президент подібно пастирю в християнстві - це, по суті, слуга вівцям. Турбота про них - його призначення. Він існує заради їх блага, а не вівці - заради добробуту пастиря. Він веде їх за собою, а не ньокає і не зневажає ними. Домобудівник Божої благодаті належить бути пастухом, а не погоничем; вівчарем, а не вівчаркою. Лише тоді він - пастир по серцю Божому, "… і його голосу слухають вівці, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. І як вижене всі свої вівці, він іде перед ними; а вівці за ним йдуть, бо знають голос його" (Євангіліє від Івана 10: 3-4)
Якщо людина є правителем, то вона повинна адекватно виконувати свої функції - реалізовувати історичну волю народу. А якщо правитель ухиляється від виконання своїх функцій, забуваючи про інтереси народу, то мова йде про фіктивного правителя ("тирана", "узурпатора"). Тоді закономірно насувається тінь тираноцида…