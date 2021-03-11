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Зеленський (17522) радіація (164) ЧАЕС (325) Фукусіма-1 (7)

Зеленський у десяту річницю трагедії на "Фукусіма-1": Українці розуміють, що таке техногенна катастрофа, це не повинно повторитися

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Зеленський у десяту річницю трагедії на

Катастрофи, що відбулися на атомній станції "Фукусіма-1" в Японії і ЧАЕС в Україні, не повинні повторюватися.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський повідомив у Twitter.

"Згадуємо рішучість людей, які 10 років тому долали масштабну аварію на АЕС "Фукусіма-1" у Японії. Українці дуже добре розуміють, що таке техногенна катастрофа і яка ціна зусиль для боротьби з її наслідками. Трагедії на "Фукусіма-1" та ЧАЕС не повинні повторитися", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні, 11 березня, виповнюється 10 років з моменту аварії на японській атомній електростанції "Фукусіма-1", яка вважається однією з найстрашніших техногенних катастроф в історії людства.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Только не бери под особистий контроль
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11.03.2021 15:59
+4
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс)
И добавить нехрен.
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11.03.2021 16:07
+3
Ща зебіл закриє атомну станцію?
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11.03.2021 16:01
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11.03.2021 15:59 Відповісти
Ща зебіл закриє атомну станцію?
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11.03.2021 16:01 Відповісти
та с вами неучами и бездарями чего угодно можно ожидать...
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11.03.2021 16:04 Відповісти
"Как жалок шут, на троне короля,
Как глуп народ, который то позволил"©
(Роберт Бёрнс)
И добавить нехрен.
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11.03.2021 16:07 Відповісти
наш президент із задоволенням коментує все, що не стосується його обов'язків. А там де дійсно треба висловити позицію по важливим питанням - його не дочекаєшся.
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11.03.2021 16:07 Відповісти
россия может начать масштабное наступление до выхода фильма BELLINGCAT о сливе спецоперации Вагнер Андреем Ермаком и Зеленским, так как после потери своего главного агента в Украине Зеленского шансы на успех заметно снизятся. Поэтому и началась истерика россиян на предмет бомбежки украинских городов и Администрации Президента этим они также прикрывают своего агента от подозрений. "Мы готовы бомбить украинские города, если Украина атакует Крым, Донбасс и будет уничтожать граждан России?" - на шоу пропагандиста Соловьева обсуждают войну с "государством-агрессором" // "Глава Россотрудничества Примаков: армия РФ может ударить по центру Киева в случае попытки блицкрига ВСУ в Донбассе... Автор поста не исключил, что в ответ на агрессию Киева Россия нанесет удары, направленные на «подавление военной, командной инфраструктуры режима». В частности, под огонь может попасть расположенная в центре столицы Украины улица Банковая, где находится офис президента страны."
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11.03.2021 16:07 Відповісти
Люди зобов'язані дотримуватися законів держави, у якій вони проживають. Так, згідно з Конституцією України:
"єдиним джерелом влади в Україні є народ", "народ здійснює владу безпосередньо та через органи державної влади і органи місцевого самоврядування" (ст. 5);
"держава відповідає перед людиною за свою діяльність", "утвердження та забезпечення прав і свобод людини є головним обов'язком держави" (ст. 3).
Якщо представники влади не виконують належним чином своїх обов'язків щодо створення умов для реалізації прав і свобод людини, діють недбало або скоюють злочини проти людини, то роль народу, як "джерела влади" - звільняти перевертнів, як звільняють найманих працівників за грубі системні порушення. Адже, народ є роботодавцем, який в особі платників податків виділяє частку свого доходу на утримання найманих працівників, які повинні обслуговувати свого господаря.
Отже, право українців володарювати в Україні - це право від Бога. Як народ розпоряджатиметься своїм правом, так і житиме. Якщо чиновники порушують права людини, виправдовуючи винних та засуджуючи невинних, тоді кожен громадянин має право (з юридичної і моральної сторони) виражати в межах закону свою позицію щодо побудови справедливого соціально правового суспільства.
Чи має право народ вбивати своїх правителів?
"Право на спротив гнобленню" або "право на революцію" - це природне право людини чинити опір деспотичній владі або спробам узурпувати владу з метою захисту або поновлення конституційного ладу в конкретних історичних умовах. Це право не вимагає підтвердження нормами позитивного права, оскільки влада тоталітарної держави створює закони, які зобов'язані виконувати усі, окрім самої влади. Тому народ не хоче брати на себе відповідальність та підтримувати злочинну владу, адже там, де закінчується закон, там починаються зловживання, корупція, політичне та економічне гноблення власного народу…
Перевіреним історією дієвим механізмом правового захисту народного суверинітету є відкликання влади самим народом. Якщо узурпована влада у такий спосіб не змінюється, ігноруючи законні мирні акції протесту, то народ набуває право на повстання.
Якщо хтось із можновладців зловживає владою, використовуючи у власних інтересах або застосовуючи силу проти невдоволених нею, то така особа перестає бути можновладцем і підпадає під непокору та спротив, як і будь-яка пересічна людина, яка посягає на права іншої.
"Права на спротив гнобленню" започатковане в античному праві як "тираноцид" (вбивство тирана). Тиран не мав права вмерти власною смертю. Здійснити "Tyrannocidium" (ритуальне "вбивство тирана", який несправляється з місією) було історичним обов'язком народу. Кривава мантія, слизький зашморг, отруєний келих, лють повсталої юрби, задушлива подушка придворного - такою була доля тирана.
Це не абсурд, адже, якщо людина, взялася бути пастухом стада корів, применшуючи поголів'я та погіршуючи їх вгодованність, не зізнається, що він поганий пастух, то ще більш дивною є людина, яка взялася бути правителем в державі та керує суспільством, погіршуючи морально-ідеологічну атмосферу і роблячи життя громадян не стерпним, не соромиться цього і не усвідомлює, що він поганий правитель…
Тому президент подібно пастирю в християнстві - це, по суті, слуга вівцям. Турбота про них - його призначення. Він існує заради їх блага, а не вівці - заради добробуту пастиря. Він веде їх за собою, а не ньокає і не зневажає ними. Домобудівник Божої благодаті належить бути пастухом, а не погоничем; вівчарем, а не вівчаркою. Лише тоді він - пастир по серцю Божому, "… і його голосу слухають вівці, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. І як вижене всі свої вівці, він іде перед ними; а вівці за ним йдуть, бо знають голос його" (Євангіліє від Івана 10: 3-4)
Якщо людина є правителем, то вона повинна адекватно виконувати свої функції - реалізовувати історичну волю народу. А якщо правитель ухиляється від виконання своїх функцій, забуваючи про інтереси народу, то мова йде про фіктивного правителя ("тирана", "узурпатора"). Тоді закономірно насувається тінь тираноцида…
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11.03.2021 16:08 Відповісти
"Украинцы очень хорошо понимают, что такое техногенная катастрофа..." а ты тут причем?

Зеленский в десятую годовщину трагедии на "Фукусима-1": Украинцы понимают, что такое техногенная катастрофа, подобное не должно повториться - Цензор.НЕТ 925
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11.03.2021 16:10 Відповісти
А Чернобыль точно без помощи ФСБ рванул? Может порыть?
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11.03.2021 16:10 Відповісти
треба об'яснить недолугим японцям, шо треба соблюдати техніку бєзопасності і перевіряти правильність ведення журналу загоряння контрольних лампочьок
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11.03.2021 16:15 Відповісти
Хтілось би побажати цій зеленій жабі, щоб катастрофа була кожен день у його всраній родині.
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11.03.2021 16:30 Відповісти
Делегація України на церемонії?
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11.03.2021 16:30 Відповісти
Найбільша техногенна катастрофа для країни - це коли президентом є колишній клоун!
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11.03.2021 16:30 Відповісти
Так , дійсно, Зеоманський для України -це ходяча техногенна катастрофа !!
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11.03.2021 18:07 Відповісти
у мну еще видео на компе есть а еще пожар в новой линии запорожье..да были времена домайданные..потом арест юли и толпа напала на яныка во львове было время..)())(())
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11.03.2021 18:40 Відповісти
 
 