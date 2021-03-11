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На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК "Центр"

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На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК

На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ сталося зіткнення автомобіля з військовим літаком.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило Повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 10 березня в темний час доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. Внаслідок зіткнення літака з автомобілем сталося займання, яке швидко локалізували.

"Водієві автомобіля, який зазнав травм, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, перебуває під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці. У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з'ясовуються.

На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК Центр 01
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Топ коментарі
+6
"Набухались ви ребята ,крикнул козлик бородатий!! Почесал своё мудье ,непременно бить беде !"!!!))))
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11.03.2021 16:18
+3
Шо в лужу пукнул своим коментом....
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11.03.2021 16:23
+2
Опять летчики за рулем На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр" - Цензор.НЕТ 9681 Меня как автомобилиста интересует марка авто и высота на которой произошло столкновение.
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11.03.2021 16:37
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"Набухались ви ребята ,крикнул козлик бородатий!! Почесал своё мудье ,непременно бить беде !"!!!))))
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11.03.2021 16:18 Відповісти
Шо в лужу пукнул своим коментом....
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11.03.2021 16:23 Відповісти
пукнуло, рузькэ?
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11.03.2021 21:08 Відповісти
Опять летчики за рулем На аэродроме 40-й бригады тактической авиации автомобиль столкнулся с военным самолетом, - ВК "Центр" - Цензор.НЕТ 9681 Меня как автомобилиста интересует марка авто и высота на которой произошло столкновение.
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11.03.2021 16:37 Відповісти
Воздушно-Транспортное Происшествие.
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12.03.2021 08:35 Відповісти
Урал, ЗиЛ, ГАЗ-66, какая разница
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11.03.2021 16:50 Відповісти
А що робив автомобіль на літній смузі? Літак горів, чи автомобіль? Чи можливо це диверсія? Це ж місто Васильків Київської області і там не має бути сепарів.
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11.03.2021 17:03 Відповісти
Самолет буксировали в темное время суток. Солдат за рулем тягача , другой герой за рулем еще одной машины.
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11.03.2021 17:14 Відповісти
АОшник раньше времени снял аккумуляторы с самолета, поэтому БАНО не горели, в общем все до кучи...
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11.03.2021 18:45 Відповісти
Чесно кажучи, я подумав, що у нас вже і автомобілі літають.
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11.03.2021 17:09 Відповісти
А що Ви думали, після косяка, чи плану не твільки автомобілі літають, а і крокодили зелені-зелені.
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11.03.2021 17:21 Відповісти
Чехольчик умело контровкой заштопан,
Профессия, ух хороша!
Но после работы срываются в штопор
Лётчики в чёрных ЗэШа ))
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11.03.2021 17:30 Відповісти
сколько же дебилов вокруг....
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11.03.2021 17:35 Відповісти
Опять пьяный прапор возомнил из себя Шумахера?
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11.03.2021 17:40 Відповісти
Того ідіота вилікують а з літаком що?
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11.03.2021 18:03 Відповісти
МОЖЕ БУТИ ШПІЙОН ЗАЛ#ПА ВІД ХЙЛА !)
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12.03.2021 01:18 Відповісти
Это происшествие, полная безделушка, по сравнению с тем что, произошло на общевойсковом полигоне.
Там вертолёт, столкнулся с "Уралом".
Притом, вертолёт был в полёте.
Вот там было особое ДТП )))))
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12.03.2021 09:26 Відповісти
 
 