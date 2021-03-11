На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК "Центр"

На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ сталося зіткнення автомобіля з військовим літаком.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило Повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.

Інцидент стався 10 березня в темний час доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. Внаслідок зіткнення літака з автомобілем сталося займання, яке швидко локалізували.

"Водієві автомобіля, який зазнав травм, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, перебуває під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.

На місці події працюють правоохоронці. У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з'ясовуються.