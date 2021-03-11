На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації автомобіль зіткнувся з військовим літаком, - ВК "Центр"
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На аеродромі 40-ї бригади тактичної авіації ЗСУ сталося зіткнення автомобіля з військовим літаком.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомило Повітряне командування "Центр", інформує Цензор.НЕТ.
Інцидент стався 10 березня в темний час доби, коли літак буксирували на авіаційну стоянку після завершення льотної зміни. Внаслідок зіткнення літака з автомобілем сталося займання, яке швидко локалізували.
"Водієві автомобіля, який зазнав травм, надано кваліфіковану першу медичну допомогу, стан задовільний, перебуває під наглядом лікарів", - сказано в повідомленні.
На місці події працюють правоохоронці. У військовій частині проводиться службове розслідування, причини події з'ясовуються.
Топ коментарі
+6 Дмитро Черних 794bd8a2
показати весь коментар11.03.2021 16:18
+3 Сергей Гусаченко a2dcbe9d
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+2 Александр Леодамский
показати весь коментар11.03.2021 16:37
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Профессия, ух хороша!
Но после работы срываются в штопор
Лётчики в чёрных ЗэШа ))
Там вертолёт, столкнулся с "Уралом".
Притом, вертолёт был в полёте.
Вот там было особое ДТП )))))