Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії"
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Фрагмент статті на сайті Всесвітнього економічного форуму про княгиню Ольгу, в якому її згадують як "першого російського монарха", а Київську Русь як "предка сучасної Росії" прибрали.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Форуму.
"Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості", - йдеться в підписі до статті.
Зауважмо, в статті, зокрема, чоловіка княгині Ольги Ігоря назвали Іваном.
Раніше лідер "ЄС" Порошенко закликав Світовий економічний форум виправити помилку.
Топ коментарі
+37 Борменталь Незабаром
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+31 Полтава и Харьков
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+28 fedjka - fedjka
показати весь коментар11.03.2021 16:18
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Будь ласка, зачекайте...
если ты не в теме не лезь. я федьку-федьку давно знаю по форуму и помогал ему использовать когда то давно клавиатуру виндоус. потом он достал где то клаву с русскими буквами и печатал нормальные читабельные тексты. а сегодня вдруг опять транслит. вот я и спросил. было уже что у него что то случалось с той клавиатурой
ты поняло недоробло к чему я спросил?
Ти, напевно, з тих, хто й досі усіх східних слов'ян "срусскіми" називає. Ти або невіглас, або провокатор.
зрорзумів мене?
Важко знайти людину, яка зневажає к@цапів більше за мене.
Чому Ізраїль зміг у себе за чверть століття з нуля відродити мертвий іврит, а у нас за 30 років не змогли вивчити мову навіть патріоти?
Насправді, справжні патріоти типу Стерненка перейшли на українську навіть в Одесі, а інші постійно шукають собі виправдання.
Свого часу я перейшов на українську в майже тотально зрусифікованому Києві. Це було 32 роки тому. Я просто це зробив.
Та й рівень свідомості у значної кількості українців майже нульовий.
І врахуй, відродили мертвий іврит, хоча мали змогу ввести їдиш, який знали майже усі євреї з ЦЄ та СЄ, а саме з країн ЦЄ та СЄ було найбільше переселенців.
Поэтому, мракобес, захлопни хлеборезку и сиди молча. Ты - враг Украине и украинцам. Ты искусственно пытаешься разделять людей, являясь по сути обычным ничтожеством. По бухгалтерии лично ты прошел бы как "малоценка" и был списан в месяце, следующем за отчетным.
есть два варианта. кому как удобно. точнее как прописал главбух в приказе об учетной политике предприятия.
учить правильно говорить будешь своих детей
Adam Johann von Krusenstern
Иван Фёдорович Крузенштерн stal ruckim po ruckoi manere.
Vot tak ruskije poplili v pervoje krugosvetnoje, nu nichevo chto on bil fricom, jesli nado naduvatj shchjoki, to ruckije ne brezgajet nicjem.
Все це треба зупиняти одразу! московія не має права використовувати історю Русі! Це не їх історія!!!! і крапка
Кацапи, наприклад, шо живуть в Україні, та їм похе₽у вона та її історія.
запомните это, зеовцы
надеюсь ты сейчас всем доволен
Хм... А кто-то сумел это различить и воспользоваться.
Похоже, Петя вообще не понимает, в какой стране он случайно(!) стал однотуровым президентом в 2014.
Это прямо следует из того, что какой-то клоун его выставил за дверь. как пацаненка. А Петя даже не понял, что произошло. И паства его не поняла.
Более того, сторонники Пети ("дякувальныки") делают все, чтобы к пастве Пети никто больше не присоединился! Вероятно, в планах у Пети "пролететь" и на следующих выборах. Я искренне желаю ему удачи в этом вопросе!
Почитайте Ваше сообщение. Поймете, о чем я.
Не дякуйТе за підказку!
с чего ты взял что в вас нуждаются сторонники пороха? кому вы нахер нужны? пока вы не научитесь думать головой а не жопой даже не подходите. завтра вы себе очередного клоуна найдете. потому что вы и "думать" находитесь в параллельных пространствах
клоун воспользовался тупостью вашей - ты считаешь это его заслугой или своей?
А малоросу байдуже, головне щоб асфальт клали та була робота підприємствам тестя і лампочка горіла. Війська відвів, героїв посадив, регіоналів повернув, суди захопив, залишилося знищити закон про мову, церкву, ПЦУ зливає москалям і капітулювати по-тихому, щоб ніхто не здогадався.
Эта кацапская лапотная нечисть не имеющая никакого отношения к славянам русичам Киевской Руси сфальсифицировала историю своей московии - орды. К примеру.. вот как преподносится в лживой истории придуманного в 18 веке лапотного якобы российского государства. Киевская Великая княгиня Хельга - Елга ( Ольга ) которая после смерти мужа князя стольного славянского Киева Игоря взяла власть в Киеве в свои которая руки. Ей помогали и делили с ней власть конунги - сподвижники Игоря, Асмуд и Свенельд. Сама Хельга ( Ольга ) была скандинавкой, скандинавка что её отец что и мать - «от рода Варяжского». В ужасной монголоидной Московской лапотной орде долго и коварно искажали картину славяно-скандинавских отношений со славянами Киевской Руси, но не с москалями наполовину - татарами.
И эта варяжская княгиня Хельга в подлых поздних придуманных исторических источниках не славян а рабов ордынцев московитов почему то указывается только как- «Олга русСвятая Равноапостольная Княгиня Ольга. Как можно верить этим мерзким татаро- угро - финнам москалям ( с 18 века уже якобы рассеянам )- нельзя им верить абсолютно ни во что, у них самая подлая, лживая, и духовно нечистоплотная нация и история её империи - Орды во всём мире.
на цьому перевозі замикається водний кільцевий рух навколо великого Києва - по річках Ірпінь - Дніпро-Стугна...
малоймовірно, що не тільки маленького Ігора-скандинава , але й таку саму малу Ольгу - також скандинавку перевозили звідкись до Києва, щоби тут вони зійшлись...
ймовірніше, що Ольга місцева, батько якої мав перевіз у цьому місці...
там, де Кий мав перевіз зараз Київ...
перевізник, ключниця, писар - то все шановані люди тих часів...не менше, ніж генеральний секретар з недалекого минулого
Ігорем його зробили набагато пізніше, а в усіх оригінальних літописах того часу він саме Інгвар. Та й справжнє ім'я так званої Ольги під великим питанням. Тоді керівництво Русі було тотально скандинавським. Ніякого князя Олега не існувало. У 882 році Київ захопив конунг Хельгі, якого через століття стали називати Олегом.