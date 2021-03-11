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Всесвітній економічний форум (13) історія (1046)

Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії"

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як

Фрагмент статті на сайті Всесвітнього економічного форуму про княгиню Ольгу, в якому її згадують як "першого російського монарха", а Київську Русь як "предка сучасної Росії" прибрали.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на статтю Форуму.

"Виправлення: попередня версія статті містила згадки про княгиню Ольгу. Ми видалили цей шматок через суперечливі історичні відомості", - йдеться в підписі до статті.

Зауважмо, в статті, зокрема, чоловіка княгині Ольги Ігоря назвали Іваном.

Раніше лідер "ЄС" Порошенко закликав Світовий економічний форум виправити помилку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко закликає Всесвітній економічний форум виправити помилку про княгиню Ольгу: Вона не була засновницею Росії

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+37
Порох, браво! такі маленькі, для багатьох несвідомих, примітки, типу: "Ольга - кацапськая княгиня" - це справжні методи війни! і кацапи це дуже добре розуміють! вони постійно використовують цей прийом - в фейсбуці постійно пишуть, що "Мрія" - це "расейський самольот", в історичних программах розповідають про свою "тьісячелетнюю историю" тощо!
Все це треба зупиняти одразу! московія не має права використовувати історю Русі! Це не їх історія!!!! і крапка
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11.03.2021 16:24
+31
А Президент Зе и его команда даже и не заметили. Да и какая, собственно, разница, правда же?
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11.03.2021 16:21
+28
vot ***** 'Poroh, dazhe tut rusnju moknul v grjaz.
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11.03.2021 16:18
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vot ***** 'Poroh, dazhe tut rusnju moknul v grjaz.
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11.03.2021 16:18 Відповісти
Ну, может, тогда другим словом его охарактеризовать?
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11.03.2021 16:22 Відповісти
Poroh potreban v Ukraine a ne zeljona soplja.
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11.03.2021 16:26 Відповісти
у тебя опять клавиатуру с русскими буквами отобрали?
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11.03.2021 16:31 Відповісти
Істото, що таке срусскіє букви?
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11.03.2021 17:19 Відповісти
я тебя о чем то спрашивал? или ты затычкой решил поработать?

если ты не в теме не лезь. я федьку-федьку давно знаю по форуму и помогал ему использовать когда то давно клавиатуру виндоус. потом он достал где то клаву с русскими буквами и печатал нормальные читабельные тексты. а сегодня вдруг опять транслит. вот я и спросил. было уже что у него что то случалось с той клавиатурой

ты поняло недоробло к чему я спросил?
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11.03.2021 17:25 Відповісти
Мені щиро похер на ваші попередні відносини. Ти пишеш про якісь срусскіє букви, а треба писати про абетку кирилецею, а не срусскіє букви. Пиши коректно.
Ти, напевно, з тих, хто й досі усіх східних слов'ян "срусскіми" називає. Ти або невіглас, або провокатор.
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11.03.2021 17:43 Відповісти
ну раз тебе похер то и не суй свій писок куди не треба
зрорзумів мене?
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11.03.2021 17:44 Відповісти
Це не ваша приватна переписка. Хочеш приватності? Пиши йому у приватних повідомленнях, інакше інші будуть виправляти твою маячню.
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11.03.2021 18:00 Відповісти
Нешановне бидло! А хто виправлятиме твою маячню? Ти є чистої води москаль. Таке ж бикувате, хамовите та тупе. От просто як та срака. За якоїсь дивної випадковості ти знаєш українську мову, але користуєшся нею виключно для того, щоб викликати до неї презирство. Тож заткни фонтан, баране.
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11.03.2021 18:04 Відповісти
влАдІмер, я до москалів маю таке ж відношення, як ти до розумних людей.
Важко знайти людину, яка зневажає к@цапів більше за мене.
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11.03.2021 18:10 Відповісти
Ну, якщо не брешеш, я тобі поясню дещо. Є люди в Україні, які отримали освіту російською та все життя користувалися саме нею. Але це добрі люди, патріоти, їм болить Україна, вони воюють на Сході, волонтерять. Їм не байдуже, що відбувається у владі, вони ненавидять та зневажають єрамків та портнових. Вони бачать себе в Україні та бажають їй Але говорять вони поки що російською. Лише доброзичливе ставлення до них, красива українська мова та дещиця часу потрібні для того, аби ці люди заговорили української. Ти ж бачиш, вони вже намагаються писати українською. Ти навіть не уявляєш, як це добре! Самі! Це надзвичайно важливо. Будь-яку мову найкраще вивчати, спілкуючись з носієм мови. От ти - носій української. І що мають від тебе ті, хто потенційно готовий вивчити українську та почати нею коритстуватися в повсякденному житті, навіть думати нею? Від тебе йдуть хвилі ненависті, чистісіньке, рафіноване хамство. Так не має бути. Ти маєш викликати не відторгнення та агресію у відповідь, а бажання наслідувати чудову, древню культуру. Сподіваюсь, мої слова не впадуть у порожнечу. Подумай, бо ти не здаєшся тупим та безнадійним.
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11.03.2021 18:40 Відповісти
Я також отримав освіту срусскою говіркою, плюс виріс у російськомовному середовищі, але зміг самостійно вивчити мову своїх пращурів на дуже пристойному рівні. І мене щиро дивують люди, які не змогли вивчити мову за 30 років. Деякі на восьмому році війни відстоюють своє право на срусску говірку, при цьому вважають себе патріотами...
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11.03.2021 19:50 Відповісти
Ти будеш здивований, але вони патріоти. Я таких знаю десятки. Повір, якби не вони, в України вже давно не стало б ані Одеси, ані Харкова з Дніпром та Запоріжжям. Їм дякувати треба, а не цькувати. А перехід на українську, то справа поколінь. Проте я помічаю, що перехід проходить значно швидше. Отут в пригоді стає суржик, як перехідна форма. Спочатку суржик, а років через два-три - нормальна українська. Тож не тисни на людей, це зайве.
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12.03.2021 08:34 Відповісти
Чому це поколінь?
Чому Ізраїль зміг у себе за чверть століття з нуля відродити мертвий іврит, а у нас за 30 років не змогли вивчити мову навіть патріоти?
Насправді, справжні патріоти типу Стерненка перейшли на українську навіть в Одесі, а інші постійно шукають собі виправдання.
Свого часу я перейшов на українську в майже тотально зрусифікованому Києві. Це було 32 роки тому. Я просто це зробив.
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12.03.2021 09:31 Відповісти
У геть зрусифікованому Києві один одного розуміли ВСІ. В Ізраїлі євреї з Польщі ані трохи не розуміли євреїв з Іспанії, отже таке собі "національне есперанто" було їм потрібне більше за повітря. У совєцькому союзі таким "есперанто" була кацапська. Дивно, що ти не бачиш цієї різниці.
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13.03.2021 09:26 Відповісти
Могли узяти англійську мову, але пішли більш важким шляхом, а українці занадто ледачі.
Та й рівень свідомості у значної кількості українців майже нульовий.
І врахуй, відродили мертвий іврит, хоча мали змогу ввести їдиш, який знали майже усі євреї з ЦЄ та СЄ, а саме з країн ЦЄ та СЄ було найбільше переселенців.
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13.03.2021 20:40 Відповісти
Это, істото, такие славянские буквы. Которыми по ошибке пользуются москали. Дошло? И если ты будешь быковать подобным образом, українській мові ніколи не прижитися на рідній землі. Виключно через таких ********* як ти, населення України не поспішає вивчати українську та навіть відчуває відразу до цього. Особисто ти можеш викликати до мови виключно ненависть та презирство, однак не тільки до мови, а й до всього українського. А поясни нам, шановний пане, звідки в тебе взялася та кацапська бикуватість? Де вроджена українська інтелігентність, де тонке відчуття такту, почуття гумору? Ти раптом не пригожинська бидлосвиня, що користується гугл-перекладачем?
Поэтому, мракобес, захлопни хлеборезку и сиди молча. Ты - враг Украине и украинцам. Ты искусственно пытаешься разделять людей, являясь по сути обычным ничтожеством. По бухгалтерии лично ты прошел бы как "малоценка" и был списан в месяце, следующем за отчетным.
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11.03.2021 18:01 Відповісти
ну наприклад я надаю перевагу спісанню малоцінці в момент видачи зі складу. так простіше для обліку
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11.03.2021 18:14 Відповісти
У меня главбух тетка строгая и правильная настолько, что аж противно. Так что "в месяц, следующий за отчетным"! Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 7989
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11.03.2021 18:23 Відповісти
ну я тоже как бы не погулять вышел
есть два варианта. кому как удобно. точнее как прописал главбух в приказе об учетной политике предприятия.
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11.03.2021 18:28 Відповісти
Мы все собаку съели на свем деле. Собаки у всех разных пород и размеров, но суть одна. Мы все не гулять ходили. Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 8442
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11.03.2021 18:43 Відповісти
русские буквы бывают в русском букваре....а вообще это кириллица
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11.03.2021 17:56 Відповісти
еще один... сразу по тому же адресу что выше
учить правильно говорить будешь своих детей
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11.03.2021 17:57 Відповісти
та ты шо. ну т.е. сюда надо добавить клавиатуры с болгарскими, украинскими, сербскими буквами? не надо считать себя самым умным. иначе я сейчас заведу разговор про кодовые страницы и раскладки клавиатуры.
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11.03.2021 17:59 Відповісти
не надо "заводить", ты уже себя показал...
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11.03.2021 18:03 Відповісти
Ну хоч одна добра новина.
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11.03.2021 16:19 Відповісти
Отметим, в статье, в частности, мужа княгини Ольги Игоря назвали Иваном.

Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России" - Цензор.НЕТ 5852
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11.03.2021 16:19 Відповісти
a kak tut, zametj *von*

Adam Johann von Krusenstern



Иван Фёдорович Крузенштерн stal ruckim po ruckoi manere.
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11.03.2021 16:25 Відповісти
Ива́н Фёдорович Крузенште́рн, А́дам Ио́ганн фон Кру́зенштерн (нем. Adam Johann von Krusenstern; 8 (19) ноября 1770 - 12 (24) августа 1846) - русский мореплаватель, возглавлявший в 1803-1806 годах первое русское кругосветное плавание.

Vot tak ruskije poplili v pervoje krugosvetnoje, nu nichevo chto on bil fricom, jesli nado naduvatj shchjoki, to ruckije ne brezgajet nicjem. Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России" - Цензор.НЕТ 1068
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11.03.2021 16:30 Відповісти
_А не смешно! Это суки ведут войну против Украины во множестве сфер сразу, в т. ч. информационную войну. Причём за информационной артподготовкой следует и артиллерийская.
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11.03.2021 16:34 Відповісти
Ванька Олегович Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России" - Цензор.НЕТ 8831
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11.03.2021 16:40 Відповісти
Нє, не Олегович. Олег то дядько. Ігор по ідеї Рюрікович.
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11.03.2021 17:41 Відповісти
А Президент Зе и его команда даже и не заметили. Да и какая, собственно, разница, правда же?
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11.03.2021 16:21 Відповісти
А що вони мали замітити? Вони ж історії зовсім не знають. Зовсім!!! У криворіжських ПТУ цього не читали. Там почитають "28 панфіловців" і героїню Зою Космодем'янську.
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11.03.2021 17:10 Відповісти
А я давно говорил что Вся эта вазня с кацапо-оборванцами идет только за Наследие Киевской Руси !!!
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11.03.2021 16:22 Відповісти
Так буває, коли не "какаяразница". Молодець Порох.
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11.03.2021 16:24 Відповісти
Порох, браво! такі маленькі, для багатьох несвідомих, примітки, типу: "Ольга - кацапськая княгиня" - це справжні методи війни! і кацапи це дуже добре розуміють! вони постійно використовують цей прийом - в фейсбуці постійно пишуть, що "Мрія" - це "расейський самольот", в історичних программах розповідають про свою "тьісячелетнюю историю" тощо!
Все це треба зупиняти одразу! московія не має права використовувати історю Русі! Це не їх історія!!!! і крапка
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11.03.2021 16:24 Відповісти
Вони ще бажали княгиню Анну собі прихватизувати, коли Ліліпут Вован Піськович перед Макроном у Франції гавкнув, що це російська княгиня, а той його носогм ткнув при всіх, що на пам'ятнику написано Анна Ярославовна - Київська, виходить з України.
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11.03.2021 17:19 Відповісти
Анна Ярославна 9 лет в русской википедии была Анной Киевской . В 2015 стала Анной Русской
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11.03.2021 18:22 Відповісти
Это главная проблема?😂
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11.03.2021 16:25 Відповісти
Сергей Андрейчев или Андрей Сергеев, какая разница?
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11.03.2021 16:28 Відповісти
тьотя, от нафіга ти витратила свій час, що написати таку дурню, якщо це для тебе неважливо? Всемирный экономический форум удалил фрагмент статьи, в котором княгиня Ольга упоминалась как "основоположница современной России" - Цензор.НЕТ 6859
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11.03.2021 16:33 Відповісти
З кацапською пропагандою треба боротися по усіх фронтах.
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11.03.2021 16:36 Відповісти
Та ні, проблем багато!
Кацапи, наприклад, шо живуть в Україні, та їм похе₽у вона та її історія.
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11.03.2021 16:53 Відповісти
Порох всегда добивается своего
запомните это, зеовцы
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11.03.2021 16:30 Відповісти
Получается, что невдаха Петя специально "пролетел" на выборах? Это у него план такой был?
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11.03.2021 17:08 Відповісти
не. просто вас идиотов тупо больше было. теперь меньше. жри...те
надеюсь ты сейчас всем доволен
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11.03.2021 17:15 Відповісти
Получается, что Петя не способен различить, чем живет 75% населени?
Хм... А кто-то сумел это различить и воспользоваться.

Похоже, Петя вообще не понимает, в какой стране он случайно(!) стал однотуровым президентом в 2014.
Это прямо следует из того, что какой-то клоун его выставил за дверь. как пацаненка. А Петя даже не понял, что произошло. И паства его не поняла.
Более того, сторонники Пети ("дякувальныки") делают все, чтобы к пастве Пети никто больше не присоединился! Вероятно, в планах у Пети "пролететь" и на следующих выборах. Я искренне желаю ему удачи в этом вопросе!

Почитайте Ваше сообщение. Поймете, о чем я.
Не дякуйТе за підказку!
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11.03.2021 17:27 Відповісти
ну аналитик из тебя как из говна пуля
с чего ты взял что в вас нуждаются сторонники пороха? кому вы нахер нужны? пока вы не научитесь думать головой а не жопой даже не подходите. завтра вы себе очередного клоуна найдете. потому что вы и "думать" находитесь в параллельных пространствах
клоун воспользовался тупостью вашей - ты считаешь это его заслугой или своей?
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11.03.2021 17:34 Відповісти
Хоч якась користь з олігарха, як від державного корита відсунули ...
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11.03.2021 16:38 Відповісти
це якийсь недогляд з сторони рейху. зараз настольними книжками у путіна є євразійське походження росії. ця теорія виникла в російській еміграції в 30 роки. суть її в тому, що процвітання європи почалось і часів Чінгізхана, який покорив і дав свободу народам, які населяють волгу та сибіру і середній азії, а такі племена кочівників як половці, хозари та інші угрофінські племена - це був передовий анклавчингисхана. Там Княгині Ользі місця немає.
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11.03.2021 16:42 Відповісти
Основоположником современной России есть потомок орынцев, московит и он же маньяк-убийца, алкоголик-психопат и гомосексуалист Петруха, что имел погоняло Первый (видимо первый среди гомиков и алкашей с психопатами и убийцами).
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11.03.2021 16:49 Відповісти
"Да какая разница?!" (С)
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11.03.2021 16:49 Відповісти
Ну не удалось украсть частицу истории у кацапов,еще придумают чтобы такое украсть,если что то не украдут считай день прошел в пустую.
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11.03.2021 16:53 Відповісти
Ошибка в моем тексте я хотел сказать что кацапам не удалось украсть частицу украинской истории ну а дальше по тексту.
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11.03.2021 16:57 Відповісти
Ей, придурко из Зюддойче цайтунг Мюнхена, из отделения русскоскрепньіх, которьій звонил повару Клопотенку изза внесении украинского борша в нацспадщину, позвони Порошенку теперь и еще раз спроси ВАС ЗОЛЬ ДАС?
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11.03.2021 17:02 Відповісти
В часи княгині Ольги мокшанці ловили жаб в угрофінських болотах
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11.03.2021 17:04 Відповісти
от клятий Порох, баріга, мародьор Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 5842
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11.03.2021 17:05 Відповісти
Ось кому болить за Україну. Дякую пане президенте!
А малоросу байдуже, головне щоб асфальт клали та була робота підприємствам тестя і лампочка горіла. Війська відвів, героїв посадив, регіоналів повернув, суди захопив, залишилося знищити закон про мову, церкву, ПЦУ зливає москалям і капітулювати по-тихому, щоб ніхто не здогадався.
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11.03.2021 17:07 Відповісти
А хто олігарх? Беня, Ахметов? І до чого вони тут?
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11.03.2021 17:22 Відповісти
Дядя олігарх має мати монополію на важливі галузі держави, такі як паливна, енергетична, але не шокодадна.
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11.03.2021 17:33 Відповісти
Кацапердонське Сміття,ніякого відношення до будб,чого людського Немає Всесвітній економічний форум видалив фрагмент статті, в якому княгиня Ольга згадувалася як "основоположниця сучасної Росії" - Цензор.НЕТ 5316
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11.03.2021 17:14 Відповісти
-
Эта кацапская лапотная нечисть не имеющая никакого отношения к славянам русичам Киевской Руси сфальсифицировала историю своей московии - орды. К примеру.. вот как преподносится в лживой истории придуманного в 18 веке лапотного якобы российского государства. Киевская Великая княгиня Хельга - Елга ( Ольга ) которая после смерти мужа князя стольного славянского Киева Игоря взяла власть в Киеве в свои которая руки. Ей помогали и делили с ней власть конунги - сподвижники Игоря, Асмуд и Свенельд. Сама Хельга ( Ольга ) была скандинавкой, скандинавка что её отец что и мать - «от рода Варяжского». В ужасной монголоидной Московской лапотной орде долго и коварно искажали картину славяно-скандинавских отношений со славянами Киевской Руси, но не с москалями наполовину - татарами.
И эта варяжская княгиня Хельга в подлых поздних придуманных исторических источниках не славян а рабов ордынцев московитов почему то указывается только как- «Олга русСвятая Равноапостольная Княгиня Ольга. Как можно верить этим мерзким татаро- угро - финнам москалям ( с 18 века уже якобы рассеянам )- нельзя им верить абсолютно ни во что, у них самая подлая, лживая, и духовно нечистоплотная нация и история её империи - Орды во всём мире.
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11.03.2021 17:19 Відповісти
Це так. Стосовно її чоловіка я написав нижче.
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11.03.2021 17:33 Відповісти
Helga, regina rugorum.
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11.03.2021 17:34 Відповісти
россияне - ещё не руги....зато уже этруски
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11.03.2021 20:04 Відповісти
Ольга з Перевоза біля Плескова...цезараз населений пункт на правому березі Унави, недалеко від злиття цієї річки з річкою Ірпінь і населеного пункту Плесецьке...
на цьому перевозі замикається водний кільцевий рух навколо великого Києва - по річках Ірпінь - Дніпро-Стугна...
малоймовірно, що не тільки маленького Ігора-скандинава , але й таку саму малу Ольгу - також скандинавку перевозили звідкись до Києва, щоби тут вони зійшлись...
ймовірніше, що Ольга місцева, батько якої мав перевіз у цьому місці...
там, де Кий мав перевіз зараз Київ...
перевізник, ключниця, писар - то все шановані люди тих часів...не менше, ніж генеральний секретар з недалекого минулого
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11.03.2021 19:58 Відповісти
Насправді, чоловіка Ольги звали не Ігор, а Інгвар.
Ігорем його зробили набагато пізніше, а в усіх оригінальних літописах того часу він саме Інгвар. Та й справжнє ім'я так званої Ольги під великим питанням. Тоді керівництво Русі було тотально скандинавським. Ніякого князя Олега не існувало. У 882 році Київ захопив конунг Хельгі, якого через століття стали називати Олегом.
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11.03.2021 17:31 Відповісти
Інгвар це скоріш Ігор, чим Іван)))
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11.03.2021 17:59 Відповісти
Так, Ігор - це слов'янський варіант імені Інгвар, втім, коли мова йде про історію, то не треба взагалі змінювати справжні імена історичних постатей.
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11.03.2021 18:04 Відповісти
Победа не полная...какие таки противоречия они видят в информации? Есть вероятность что Ольна имеет отношение к рашке основанной через 300 лет ?! И где слова извинения за промосковскую агитацию?!
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11.03.2021 17:58 Відповісти
Дякуючи Пороху, який підняв це питання!
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11.03.2021 18:01 Відповісти
Молодец, Порох! А остальные "мужи" - проглотили,,. А ведь идеология - это тонкое искусство. Тут важна Любая мелочь!и СИСТЕМА!
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11.03.2021 18:04 Відповісти
Рашломонголів провезли мимо 😉
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11.03.2021 18:29 Відповісти
Скоро у Москві з'явить пам'ятник русскага князя Данііла Галіцкага.
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11.03.2021 19:33 Відповісти
Данило- КОРОЛЬ
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11.03.2021 23:15 Відповісти
порох красавец - если у нашего зеленого пиндюка тямы нет - кто то же должен ето делать!
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11.03.2021 22:34 Відповісти
 
 