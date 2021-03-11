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Росія звинувачує Україну в невиконанні Мінських угод, щоб Захід зняв санкції, - Резніков

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Росія звинувачує Україну в невиконанні Мінських угод, щоб Захід зняв санкції, - Резніков

Обвинувачуючи Україну в нібито невиконанні Мінських угод, Москва робить все можливе для того, щоб переконати Захід зняти санкції.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив віцепрем'єр-міністр, міністр з питань тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков в інтерв'ю Obozrevatel.

"Росіяни блокують всі позитивні речі, виступають з промовами на всіх рівнях, звинувачуючи Україну в тому, що нібито вона не виконує Мінські угоди. Для чого? Щоб спробувати переконати Захід зняти санкції, мовляв, це не вони винні", - акцентував Резніков.

Він зазначив, що під час спілкування з послами і міністрами закордонних справ у рамках засідання Радбезу ООН з питань Мінських угод, переконався, що всі країни дотримуються єдиної позиції: повага до суверенітету і територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах.

"Є абсолютне розуміння, що Росія є державою-агресором і окупантом. Ніякі санкції ніхто знімати не буде", - підкреслив віцепрем'єр.

Також читайте: Резніков про масштабний наступ РФ: Вони економічно не готові, до того ж у нас сильна армія

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Гниды москальские. Смерть ворогам, слава Украине .
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11.03.2021 16:25
+8
от плять кацапское отребье!!!
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11.03.2021 16:27
+5
Трансляція бажання мордора бомбити Київ транслюється на усіх можливих міжнародних майданчиках, змі, сайтах?
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11.03.2021 16:34
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Гниды москальские. Смерть ворогам, слава Украине .
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11.03.2021 16:25 Відповісти
Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, чтобы Запад снял санкции, - Резников - Цензор.НЕТ 1392...Все люди с возрастом умнеют - а вы Кацапы, не стареете совсем...
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11.03.2021 16:25 Відповісти
от плять кацапское отребье!!!
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11.03.2021 16:27 Відповісти
_А придурковатый (близорукий) и склеротичный Запад (забыл историю и уроки из неё) и сам ищет как бы с людоедами пир продолжить как ни в чём не бывало. И потому сам будет в меню людоедов на ужин!
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11.03.2021 16:27 Відповісти
запад не близорукий і не склєротичний- він цинічний і меркантильний. нічого особистого, тільки бізнес. мільйони людей на африканському континенті працюють в пекельних умовах, добуваючи цінні мінерали, необхідні для продукування смартфонів, прикрас, електромобілів- і не чути навіть "глибокого занепокоєння". а тут лише якихось 15000 людей загинуло, 1.5 мільйони змушені були переїхати з рідних домівок- дрібниця яка.
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11.03.2021 16:56 Відповісти
Ні, Росія звинувачує Україну, бо готує своє населення до гарячої фази війни. А також погрожує таким чином нам і Заходу самою війною.
Коли Зевлада почне казати правду народу України про погрози з боку Московії під час переговорів? Засунули язики в дупу і роблять вигляд що нічого не відбувається.
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11.03.2021 16:33 Відповісти
Трансляція бажання мордора бомбити Київ транслюється на усіх можливих міжнародних майданчиках, змі, сайтах?
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11.03.2021 16:34 Відповісти
Умище!!!
А мы всё гадали, к чему это сморчёк носом крутит! Уж не к новым ли инициативам потерпевшего?!
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11.03.2021 16:39 Відповісти
Не надо недооценивать Расию. Нефтедолларов много, и она лезет во все щели, включая всякие формальные заковыки!
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11.03.2021 16:41 Відповісти
не треба її переоцінювати- треба для початку навчитись рахувати.
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11.03.2021 16:45 Відповісти
С минскими соглашениями давно уже все понятно. Непонятно что дальше. Как долго можно качать эти качели?
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11.03.2021 16:45 Відповісти
допоки рашку не затошнить і вона не впаде з них. такий був план Гетьмана Пороха. переоцінивши результат боїв під дебальцеве, ботокне члєнолікє мурло потрапило в пастку МД-2, цунгцват. кожен подальший крок лише погіршував ситуацію для козломордого шобла. але "мудрий наріт" вибрав інфантильного члєнограя, наплювавши на тисячі загиблих захисників та цивільних жертв.
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11.03.2021 16:51 Відповісти
"допоки рашку не затошнить і вона не впаде з них" - гениальный план! Должен войти во все учебники военного искусства. Стесняюсь спросить: А что, когда "врага тошнит" он сразу сдается и освобождает оккупированные территории?
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12.03.2021 10:01 Відповісти
Россия обвиняет Украину в невыполнении Минских соглашений, чтобы Запад снял санкции, - Резников - Цензор.НЕТ 8168
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11.03.2021 17:06 Відповісти
кацапляндия обвиняет Украину просто потому, шо она кацапляндия.
всегда и при всех своих обнуленных или нет фюрерках она будет в чем то обвинять Украину.
причина ясна и понятна - первоисточник леня может одну правильную фразу в своей жизни сказал - "Украина не россия" - именно ето кацапов и бесит и спать им не дает...
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11.03.2021 17:13 Відповісти
Все верно, именно имперские культяпки и спать не дают.
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12.03.2021 08:41 Відповісти
Нельзя отменять полезные санкции. Экономики расеи рухнет без них. Я смотрел Киселева, он такое несколько раз говорил. А Киселев не соврет!
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11.03.2021 17:42 Відповісти
а никто и не отменяет - гайки тока закручиваются, да хотелось бы побыстерее,
но движуха в етом направлении идет....
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12.03.2021 10:01 Відповісти
Ситуация тревожная. Нужно усилить нашу контрпропаганду на Запад! Немедленно!
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11.03.2021 17:52 Відповісти
москалику, віддай награбоване і все стане на свої місця
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11.03.2021 22:01 Відповісти
 
 