Інститут нацпам'яті Польщі протестує через стадіон Шухевича в Тернополі: "Ображає пам'ять польських, єврейських і українських жертв українських націоналістів"
Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном
Інститут національної пам'яті Польщі розкритикував присвоєння імені Романа Шухевича міському стадіону Тернополя. Командувача Української повстанської армії (УПА) називають відповідальним за етнічні чистки.
Про це йдеться в заяві організації, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що інститут протестує проти того, що Тернопіль присвоїв стадіону ім'я Шухевича, який під час Другої світової війни командував німецьким поліцейським батальйоном "Нахтігаль", а потім очолив УПА.
"Українське прославлення Романа Шухевича ображає пам'ять польських, єврейських та українських жертв українських націоналістів. Ця антипольська етнічна чистка, проведена українськими націоналістами, була геноцидом", - йдеться в повідомленні.
Нагадуємо, 5 березня 2021 р. сесією Тернопільської міської ради було ухвалено рішення про присвоєння назви міському стадіону "Тернопільський міський стадіон імені Романа Шухевича".
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон засудив рішення Тернопільської міської ради присвоїти міському стадіону ім'я Героя України, головнокомандувача Української повстанської армії Романа Шухевича і зажадав негайного скасування цього рішення. Мер Тернополя Сергій Надал відповів на це, що сім'я Шухевича під час другої світової війни врятувала єврейську дівчинку.Речник МЗС України Олег Ніколенко наголосив, що дипломатам слід працювати над зміцненням дружби і взаємної поваги між українським і ізраїльським народами, а не навпаки.
10 березня стало відомо, що польське місто Замостя розриває спільний проєкт з Тернополем через стадіон ім. Шухевича.
Будь ласка, зачекайте...
А почему имено в Польше это вам всем идиотам домашнее задание. Для начала хоть Википедию по теме второй войны почитайте - может дойдет.
Игорь Петров: Такой документ о беседе Канариса и Кейтеля от 12 сентября 1939 года существует, и в этой беседе Кейтель излагает различные варианты дальнейшей судьбы Польши, в том числе один из вариантов, с его точки зрения, - 12 сентября, повторю - Галиция польская, Украина станут самостоятельными. В этом случае, Кейтель говорит, Канарис должен обеспечить силами сотрудничающих с ним украинских националистов ОУН, организации Мельника, восстание в Галиции, целью которого было бы уничтожение поляков и евреев. Это высказывание Кейтеля остается без комментариев, но чуть позже в той же стенограмме Канарис возражает Кейтелю, что он получил информацию о запланированных в Польше расстрелах, особенно среди знати и духовенства, и, мол, вину за эти действия весь мир возложит на вермахт, на глазах которого эти расстрелы проводились бы. На что Кейтель отвечает в свою очередь, что уже есть решение фюрера на этот счет: если с этим связываться не будут, то придут СС и гестапо, в чьи задачи будет входить истребление по национальному признаку. Это немножко взгляд назад в 39-й год, в 41-м ситуация была другая. Как Борис Вадимович справедливо заметил, в "Нахтигале" это были уже не сторонники Мельника, а сторонники Бандеры.
Прямой ответ на ваш вопрос: нет, такой задачи перед украинскими националистами, перед этими батальонами Абвер не ставил. Задачи, которые ставились, есть несколько документов на эту тему в архиве Абвера, они либо диверсионного характера, в том числе самое жесткое - это арест и устранение комиссаров и офицеров, либо вспомогательно-управленческого - организация местных органов охраны правопорядка и защита немецкого тыла.А когда ОУН сформировала украинскую повстанческую армию, в рядах этой армии сражались в том числе и евреи. ОУН Евреев в своих рядах терпела.
Игорь Петров: Можно сказать сразу, что убийство польских профессоров, убийство польской интеллигенции - это на совести айнзатцгрупп, это задокументированно. Возможно, были какие-то украинские помощники, которые давали адреса и которые выводили на эти адреса немцев, военнослужащих айнзатцгрупп, но в принципе это преступление на совести айнзатцгрупп - это мы сможем отвести в сторону. Точно так же в сторону я хотел бы отвести историю про советское дело против Оберлендера, потому что изначально ясно, что советская сторона не готова была признать, что в львовских тюрьмах действительно при отступлении советских войск были расстреляны заключенные, и это убийство она хотела списать на нацистов. И с этой точки зрения вся советская позиция была неправдоподобна, потому что расследование убийств во Львове было проведено до того. Поэтому весь процесс, который в ГДР шел, я бы оставил в стороне.
справка : Борис Соколов: Батальон "Нахтигаль", равно как и второй батальон, "Роланд", они были сформированы Абвером где-то в 40-41-м годах в основном из украинцев, которые жили в Польше и других странах Европы, главным образом для разведывательно-диверсионных действий в ходе предстоящей операции "Барбаросса". При этом в батальоне "Нахтигаль" было в основном влияние фракции ОУН, возглавляемой Бандерой, а в батальоне "Роланд" более влиятельна была фракция Мельника. Батальон "Роланд" должен был действовать на юге, но он так и не вступил в бои, а батальон "Нахтигаль" более активно действовал, первым вошел во Львов в ночь с 29 на 30 июня. Дальше он принимал участие в боевых действиях в районе Винницы, а потом был переформирован вместе с частью батальона "Роланд", по-моему, в 201-й полицейский батальон, который действовал в Белоруссии.
11.03.2021 18:21
Ответить
Мне нравится 1
все, питання вирішили.
Кстати, гитлер лично приезжал на похороны пилсудского.
Армия Крайова в Польше признана национальными героями.