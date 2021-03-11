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Новини Політика України
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Медведчук (1321) розслідування (1954) Козак (115) ДБР (2564)

ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш. ДОКУМЕНТ

Розслідування проти депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.

Про це свідчить відповідь Офісу генерального прокурора на запит екссекретаря РНБО Олександра Данилюка. Документ опублікував у фейсбуці журналіст Валерій Калниш, повідомляє Цензор.НЕТ.

В Офісі генпрокурора зазначили, що відомості щодо цієї справи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня. Прізвища Медведчука і Козака в документі не називають, замість них - ініціали "М." і "К.". Калниш каже, що Данилюк у розмові з ним підтвердив: йдеться про Медведчука і Козака.

Читайте також: ДБР зареєструвало заяву Рудьковського, в якому він звинувачує "слугу народу" Семінського у вимаганні, - адвокат. ДОКУМЕНТ

ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш 01

ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш 02
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Топ коментарі
+14
ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законо войны, - журналист Калныш - Цензор.НЕТ 8839
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11.03.2021 17:26
+10
Коли ці покидьки в кайданах будуть сидіти???
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11.03.2021 17:00
+9
КАКОГО ХЕРА МЕДВЕЧУКА И ЕГО СУПРУГУ МАРЧЕНКО ЕЩЕ НЕ ЗАЖЕРЖАЛИ!ЕСЛИ ОНИ ФИНАНСИРУЮТ ТЕРРОРИЗМ!ХВАТИТ УЖЕ ВСЕМ НА УШИ ВЕШАТЬ ЛАПШУ!ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ!
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11.03.2021 17:08
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Коли ці покидьки в кайданах будуть сидіти???
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11.03.2021 17:00 Відповісти
их надо в одну камеру и оксанку к ним тоже, пусть подерутся за первенство....
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11.03.2021 18:34 Відповісти
т.е. о финансировании террористов речь не идет?
а какие правила ведения войны нарушили эти "депутаты"?
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11.03.2021 17:06 Відповісти
Вот эта статья и её первая часть:

1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

Источник: https://kku.com.ua/ru/st-438Как это собираются вменить? Пока не знаю.
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11.03.2021 17:06 Відповісти
Імітація бурхливої діяльності.
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11.03.2021 18:34 Відповісти
КАКОГО ХЕРА МЕДВЕЧУКА И ЕГО СУПРУГУ МАРЧЕНКО ЕЩЕ НЕ ЗАЖЕРЖАЛИ!ЕСЛИ ОНИ ФИНАНСИРУЮТ ТЕРРОРИЗМ!ХВАТИТ УЖЕ ВСЕМ НА УШИ ВЕШАТЬ ЛАПШУ!ЗЕЛЕНЫЕ МРАЗИ!
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11.03.2021 17:08 Відповісти
порохошавки, скажите, особенно с Горловки, чем твое чмо сизечмолеле 5 років займалось?
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11.03.2021 17:10 Відповісти
ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законо войны, - журналист Калныш - Цензор.НЕТ 8839
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11.03.2021 17:26 Відповісти
отож, і я так бачу, що сивого кнура ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законо войны, - журналист Калныш - Цензор.НЕТ 9550
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11.03.2021 17:42 Відповісти
Хіба мати винувата, що дитина дурнувата. Хоча може з перепою якому бомжу дала...
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11.03.2021 18:36 Відповісти
Гадаю всі помітили, що як Байден переміг, то дуже багато змінилося в поведінці влади. Нарешті Держдеп за Украину взявся.
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12.03.2021 08:39 Відповісти
ГБР ведет против Медведчука и Козака расследование по делу о нарушении законо войны, - журналист Калныш

Да! Но для этого нужно для начала объявить войну!
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11.03.2021 17:50 Відповісти
Реальнее будет их привлечь за нарушения правил игры в гольф...
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11.03.2021 18:29 Відповісти
А какой войны? Между кем и кем?
Але було б не зайвим надавати Медведчукові СТУСанів.
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11.03.2021 18:41 Відповісти
Абсолютно дебільна постановка питання: Медведчук вооючи на боці рф проти України, пропушував правила ведення війни???
Тобто воювати по правилах проти своє країни можна і за це не буде кримінального переслідування???
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11.03.2021 20:46 Відповісти
Абсолютно вірно. Яким чином юридично вони можуть зробити Медведчука воюючою стороною????? Тим більше він сам бігав з автоматом????? Він убивав????? Яким чином він порушував методи ведення війни????? Повірте , я не захищаю Медведчука, але сам Медведчук професійний юрист, і довести ньому в суді що особисто він Медведчук вбивав, чи давав накази особисто на масове знищення людей, я думаю буде важко. Коротче. Черговий пшик від недопрокурорши зеленого квартального шута.
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11.03.2021 21:46 Відповісти
Специально обвиняют по статье, по которой наперёд известно, что ничего не смогут доказать.
Потом будет как всегда - мы хотели, но не получилось. Зато шума много - Медведчука сажаем!
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11.03.2021 22:09 Відповісти
Конфіскація і тюрма...все реально зробити .., лиш бажання
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12.03.2021 02:13 Відповісти
Чо там розслідувати ,..наручники і в тюрму...
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12.03.2021 02:15 Відповісти
Мертвечатина уже столько гадости для Украины наделала, что его надо просто тихо закопать
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12.03.2021 08:41 Відповісти
ТЕРМІНОВО НЕОБХІДНИЙ ЗАКОН ПРО СУВОРУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЗАПЕРЕЧЕННЯ ФАКТІВ ОКУПАЦІЇ КРИМУ РФ, АГРЕСІЇ РФ НА ДОНБАСІ ( в т.ч. обстрілів регулярними ВС РФ території Донбасу з території РФ,створення іловайського та дебальцевського котлів регулярними ВС РФ , вбивство тисяч військових та мирних українців ).Депутат СН Ясько зареєструвала такий закон , так зе-команда з ОПЗЖ звільнила Ясько з посади голови делегації в ПАРЄ.
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.
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12.03.2021 10:44 Відповісти
 
 