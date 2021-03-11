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ДБР веде проти Медведчука і Козака розслідування у справі про порушення законів війни, - журналіст Калниш. ДОКУМЕНТ
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Розслідування проти депутатів ОПЗЖ Віктора Медведчука і Тараса Козака ведуть за статтею про порушення законів і звичаїв війни.
Про це свідчить відповідь Офісу генерального прокурора на запит екссекретаря РНБО Олександра Данилюка. Документ опублікував у фейсбуці журналіст Валерій Калниш, повідомляє Цензор.НЕТ.
В Офісі генпрокурора зазначили, що відомості щодо цієї справи внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань 1 березня. Прізвища Медведчука і Козака в документі не називають, замість них - ініціали "М." і "К.". Калниш каже, що Данилюк у розмові з ним підтвердив: йдеться про Медведчука і Козака.
Топ коментарі
+14 Олександр Дніпро
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показати весь коментар11.03.2021 17:08
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а какие правила ведения войны нарушили эти "депутаты"?
1. Жестокое обращение с военнопленными или гражданским населением, изгнание гражданского населения для принудительных работ, разграбление национальных ценностей на оккупированной территории, применение средств ведения войны, запрещенных международным правом, другие нарушения законов и обычаев войны, предусмотренных международными договорами, согласие на обязательность которых предоставлено Верховной Радой Украины, а также отдача приказа о совершении таких действий - наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.
Источник: https://kku.com.ua/ru/st-438Как это собираются вменить? Пока не знаю.
Да! Но для этого нужно для начала объявить войну!
Але було б не зайвим надавати Медведчукові СТУСанів.
Тобто воювати по правилах проти своє країни можна і за це не буде кримінального переслідування???
Потом будет как всегда - мы хотели, но не получилось. Зато шума много - Медведчука сажаем!
10.02.21 "ЄС" ініціювала прийняття розроблених законів про колаборацію та боротьбу з російською пропагандою - https://censor.net/ua/news/3247148/yes_rozrobyla_zakonoproyekty_pro_borotbu_z_kolaboratsionizmom_i_rosiyiskoyu_propagandoyu_poroshenko
22.02.21 Ясько знову внесла цей та інші важливі законопроекти. ДЕ Ж депутати-патріоти? Коли будуть прийняті ці закони????
Разумков не сприяє в прийнятті цих законів . хоча не може не розуміти їх важливості та актуальності
Разумков - хитрий лис . Він не патріот України . Часто озвучує позиції двоякого змісту , а не чітку державницьку позицію.