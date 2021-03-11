В Євросоюзі схвалили вакцину Johnson & Johnson, її рекомендують для людей старше 18 років
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Європейське агентство лікарських засобів рекомендувало схвалити вакцину від коронавірусу Johnson & Johnson для застосування в ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Зазначається, що Johnson & Johnson є четвертою, схваленою для використання в ЄС після вакцин від Pfizer-BioNTech, AstraZeneca-Oxford University і Moderna, і рекомендується для людей старше 18 років.
J&J погодилася доставити в ЄС не менше 200 мільйонів доз цього року, в тому числі 55 мільйонів у другому кварталі, а перші поставки очікуються в наступному місяці.
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ЄС зараз буде обирати, кого до себе впускати, а кого ніт. А у нас вибору немає, тому будемо сидіти по домівках зі своїми індійськими щепленнями.
По-сути это третий крупный производитель вакцин способный их делать миллиардами.
Ещё у индусов и китайцев есть похожие мощности.
Индусская у нас уже присутствует. Китайская на подходе. J&J тоже возможно будет.
Всё остальное по факту нам недоступно пока полностью не провакцинируют США и ЕС.